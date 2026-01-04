Calificare cu emoții Maroc e în sferturi la Cupa Africii, după ce s-a chinuit cu Tanzania!

Maroc - Tanzania 1-0. Gazdele s-au calificat în sferturi la Cupa Africii, după ce Brahim Diaz (26 de ani) a reușit să marcheze singurul gol al meciului, în ultima jumătate de oră de joc.

Succesul împotriva Tanzaniei a marcat cel de al 21-lea meci consecutiv fără înfrângere pentru naționala Marocului.

Tanzania și-a arătat intențiile ofensive în debutul partidei, însă nu a reușit să deschidă scorul.

Replica naționalei pregătite de Walid Regragui a sosit în minutul 15, când Ismael Saibari a reluat cu capul în poartă, însă reușita a fost anulată pe motiv de ofsaid.

În minutul 21, Novatus Miroshi a căzut în careul Marocului și, în ciuda protestelor, „centralul” Traore Boubou a lăsat jocul să continue.

Până la pauză, Maroc a încercat să pună presiune pe defensiva Tanzaniei, însă fără succes.

Reveniți de la cabine, elevii lui Walid Regragui au continuat atacurile, iar Brahim Diaz și Achraf Hakimi au ratat ocaziile de a deschide scorul.

Totuși, în minutul 64, Brahim Diaz a primit o pasă în interiorul careului, a șutat spre colțul drept al porții și l-a învins pe Hussein Masalanga.

Maroc a conservat avantajul minim și a obținut calificarea în sferturile Cupei Africii, unde va întâlni câștigătoarea duelului dintre Africa de Sud și Camerun.

Lista celorlalte meciuri din optimile Cupei Africii:

Senegal - Sudan 3-1

- Sudan 3-1 Mali - Tunisia 1-1 (3-2 pen.)

- Tunisia 1-1 (3-2 pen.) Maroc - Tanzania 1-0

- Tanzania 1-0 Africa de Sud - Camerun 1-2

1-2 5 ianuarie, ora 18:00, Egipt - Benin

5 ianuarie, ora 21:00, Nigeria - Monzabic

6 ianuarie, ora 18:00, Algeria - RD Congo

6 ianuarie, ora 21:00, Coasta de Fildeș - Burkina Faso

