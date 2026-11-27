Agenția Națională pentru Sport (ANS) a anunțat printr-un comunicat amplu că au derulat controale la Complexul Sportiv Național „Arcul de Triumf” din București, care au vizat situația financiară, achizițiile publice, personalul și administrarea patrimoniului.

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În urma verificărilor, Agenția Națională pentru Sport a depus o plângere penală, care a dus la deschiderea unui dosar aflat în prezent în cercetarea structurilor de investigare a criminalității economice din cadrul Poliției.

Comunicatul amplu al ANS: „Suspiciuni privind legalitatea unor operaţiuni”

„Având în vedere numeroasele articole publicate în ultima perioadă din partea conducerii Complexului Sportiv Național «Arcul de Triumf» București, instituție publică aflată în subordinea Agenției Naționale pentru Sport, facem următoarele precizări.

Complexul Sportiv Național «Arcul de Triumf » este o instituție publică cu personalitate juridică, iar conducerea acestuia răspunde, potrivit legii, de gestionarea bugetului, a veniturilor proprii și a patrimoniului pe care îl administrează.

Agenția Națională pentru Sport repartizează creditele bugetare aprobate și verifică utilizarea acestora în condiții de legalitate.

Agenția Națională pentru Sport a asigurat și asigură finanțarea Complexului Sportiv Național «Arcul de Triumf» în limita bugetului aprobat și a aprobat în mod constant cheltuielile pentru care au fost prezentate documentele justificative, cu prioritate cele privind utilitățile, cheltuielile de personal și funcționarea curentă a bazei sportive.

Verificarea documentelor justificative este o obligație legală și o garanție a utilizării corecte a banului public.

Agenția Națională pentru Sport aprobă bugetul anual al Complexului Sportiv Național «Arcul de Triumf». Repartizarea acestuia pe trimestre este propusă de Complexul Sportiv Național «Arcul de Triumf», ca ordonator de credite, și aprobată apoi de Agenția Națională pentru Sport.

Faptul că cea mai mare parte a subvenției pentru bunuri și servicii a fost programată în primele două trimestre reflectă propria planificare a conducerii acestuia, care avea obligația să-și organizeze cheltuielile pentru întregul an.

Bugetul total al Complexului Sportiv Național «Arcul de Triumf » pentru anul 2026, format din subvenția de la bugetul de stat și din veniturile proprii, se menține în același trend cu cel din anii 2023, 2024 și 2025.

Complexul Sportiv Național «Arcul de Triumf» realizează, totodată, venituri proprii importante din activitățile desfășurate, care rămân la dispoziția instituției. Dificultățile de plată semnalate de conducerea

Complexului Sportiv Național «Arcul de Triumf» nu sunt determinate de lipsa resurselor financiare, ci de modul în care acestea sunt gestionate și de ordinea de prioritate în care sunt angajate și plătite cheltuielile.

Statul român a realizat investiții publice importante în această bază sportivă, una dintre cele mai noi și mai moderne din țară, aflată în funcțiune de doar câțiva ani. Infrastructura pusă la dispoziția Complexului Sportiv Național «Arcul de Triumf» îi permite să obțină venituri proprii semnificative și să își acopere în mare măsură cheltuielile de funcționare.

Este firesc ca o bază sportivă nouă să necesite resurse publice mai reduse decât complexurile sportive mai vechi, în care sunt necesare investiții pentru aducerea lor la standardele actuale.

Agenția Națională pentru Sport răspunde de toate ramurile sportive și de toate bazele sportive aflate în administrarea sa și are obligația de a repartiza resursele disponibile echilibrat, în funcție de nevoile reale ale fiecăreia.

Mai mult, pentru a evita blocarea conturilor și pierderea eșalonării la plată, Agenția Națională pentru Sport a aprobat suplimentarea creditelor pentru cheltuielile de personal ale Complexului Sportiv Național „Arcul de Triumf”, destinată exclusiv stingerii obligațiilor fiscale eșalonate către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Aceste obligații au rezultat din încadrarea și plata de către Complexul Sportiv Național «Arcul de Triumf» a unui număr de salariați peste numărul de posturi aprobat, fără acordul Agenției Naționale pentru Sport.

În anul 2025, Agenția Națională pentru Sport a efectuat o acțiune de control la Complexul Sportiv Național «Arcul de Triumf», care a vizat gestiunea financiară, achizițiile publice, personalul și administrarea patrimoniului.

Controlul a relevat aspecte care au condus la suspiciuni privind legalitatea unor operațiuni, motiv pentru care constatările au fost transmise organelor competente, inclusiv Curții de Conturi a României.

Curtea de Conturi a României a desfășurat, la rândul său, o misiune de audit la Complexul Sportiv Național «Arcul de Triumf», ale cărei verificări au fost finalizate în luna noiembrie 2026. Agenția Națională pentru Sport așteaptă comunicarea raportului final și va face publice concluziile acestuia, în condițiile legii.

Având în vedere aspectele noi ieșite la iveală din verificarea documentelor, în luna noiembrie 2026 a fost dispusă o nouă acțiune de control, aflată în desfășurare”, scrie în comunicat.

„Agenția Națională pentru Sport a solicitat în mod repetat documentele necesare acestor verificări”

Comunicatul continuă: „Agenția Națională pentru Sport a solicitat în mod repetat Complexului Sportiv Național «Arcul de Triumf» documentele justificative necesare acestor verificări și deschiderilor de credite.

Verificările au relevat și indicii privind posibile situații de conflict de interese în relațiile contractuale ale Complexului Sportiv Național «Arcul de Triumf» cu unii operatori economici, inclusiv legături între aceștia și persoane din cadrul instituției, care au fost aduse la cunoștința autorităților competente.

În urma constatărilor acțiunilor de control, Agenția Națională pentru Sport a formulat o plângere penală, în baza căreia a fost constituit un dosar penal, aflat în cercetare la structurile de investigare a criminalității economice din cadrul Poliției, cu care Agenția Națională pentru Sport colaborează.

Agenția Națională pentru Sport nu comentează aspectele aflate în curs de verificare sau pe rolul instanțelor de judecată și respectă prezumția de nevinovăție a tuturor persoanelor implicate.

Stadionul Național de Rugby «Arcul de Triumf » își desfășoară activitatea în mod normal și găzduiește în continuare competițiile și pregătirea loturilor naționale.

Agenția Națională pentru Sport va sprijini în continuare activitatea sportivă, cu respectarea strictă a legii și a principiilor bunei gestiuni financiare.

Agenția Națională pentru Sport nu va face alte comentarii cu privire la aspectele aflate în curs de verificare sau de cercetare la organele competente.

Agenția Națională pentru Sport a ales până acum să nu facă publice detaliile verificărilor, din respect pentru procedurile în curs, și își va menține această poziție până la finalizarea tuturor verificărilor și a dosarelor aflate în cercetare. Imediat ce toate rezultatele vor fi finale, Agenția Națională pentru Sport va prezenta opiniei publice toate informațiile – date, cifre și contracte, astfel încât fiecare să poată aprecia dacă demersurile Agenției Naționale pentru Sport au fost justificate și dacă banii publici au fost utilizați corespunzător”.

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