Nikolay Bozhov, 49 de ani, ex-atacant al Slaviei Sofia, a fost printre suporterii lui Levski la meciul cu Marseille, prins în incidentele înfiorătoare de pe Velodrome.

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Violență extremă joi seară, la Marseille - Levski Sofia (1-0), în timpul meciului din etapa a 5-a de Europa League.

Bulgarii, atacați de ultrașii lui Marseille cu bâte, curele și cuțite

Provocați, ultrașii francezi au atacat grupul de suporteri bulgari veniți pe Velodrome. Nu doar pumni și picioare, au avut bâte, curele și cuțite.

S-au înregistrat 11 răniți. Cinci susținători ai sofioților au ajuns la spital. Alți șase au fost îngrijiți la stadion.

Președinta Bulgariei, Iliana Iotova, și premierul Rumen Radev au reacționat vehement, cerând sancțiuni dure liderului francez Emmanuel Macron și la UEFA.

Forul continental a anunțat că a deschis o anchetă asupra incidentelor.

🇫🇷🇧🇬⚽ FLASH | « Les images de Marseille sont effroyables ! » La présidente bulgare EXIGE que la France traduise en justice les auteurs des agressions contre des supporters du Levski Sofia qui ont fait ONZE BLESSÉS avant le match face à l'OM. (AFP) https://t.co/zomX6HB9QE — Cerfia (@CerfiaFR) November 26, 2026

Fost atacant bulgar, aruncat de la etaj și amenințat cu cuțitele: „Îi dau în judecată”

Printre cei prinși în asaltul furios al huliganilor marseillezi a fost și un ex-fotbalist bulgar.

Nikolay Bozhov, 49 de ani, fost atacant al Slaviei Sofia, a confirmat pentru site-ul Sportal.bg că fanii mascați ai lui Olympique nu doar l-au bătut și amenințat. L-au aruncat de la inelul al doilea al peluzei de pe Velodrome.

„Am căzut de la etajul superior. Mi-au pus cuțitele la gât. Patru cuțite”, a afirmat acesta, spunând că „îi dau în judecată. Totul este înregistrat”.

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