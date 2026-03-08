Încă o demisie la FCSB După Charalambous, și Pintilii a ales să se despartă de gruparea roș-albastră +40 foto
Mihai Pintilii FOTO: Sport Pictures
Încă o demisie la FCSB După Charalambous, și Pintilii a ales să se despartă de gruparea roș-albastră

  • FCSB - U CLUJ 1-3. Mihai Pintilii (41 de ani) va pleca și el de la FCSB, după ce Elias Charalambous (45 de ani) a decis să își dea demisia de la formația bucureșteană.

Tehnicianul cipriot a anunțat că meciul cu U Cluj a fost ultimul pentru el la FCSB, motivând că este nevoie de un șoc la echipă.

Mihai Pintilii va pleca și el de la FCSB

Radu Naum, moderatorul emisiunii Fotbal Club de la Digi Sport și editorialist GOLAZO.ro, a anunțat după meci că a primit un mesaj de la Pintilii în care acesta i-a transmis că va părăsi și el echipa, în același timp cu Charalambous.

„Mihai Pintilii tocmai mi-a dat mesaj că și pentru el e ultima zi. Deci, pleacă și el, își dă demisia”, a spus Radu Naum, conform digisport.ro.

Pintilii va merge luni la baza de antrenament a campioanei en-titre din Liga 1 pentru a-și lua adio de la jucătorii alături de care a câștigat două titluri și o Supercupă.

Mihai Pintilii a fost cooptat în staff-ul lui FCSB în anul 2020, imediat după ce și-a încheiat cariera de jucător. Acesta a fost inclusiv antrenor principal interimar pentru o scurtă perioadă, în anul 2022.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

