Gafa lui Al Hamlawi FOTO: Gestul fotbalistului de la Craiova i-a bulversat pe comentatori. A încălcat regulamentul, iar „centralul” i-a dat galben

Craiova - Vitebsk. Assad Al Hamlawi (25 de ani), atacantul oltenilor, a fost avertizat cu cartonașul galben în prima repriză, după ce a încălcat regulamentul.

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În minutul 38 al partidei din Bănie, din turul 1 preliminar al Ligii Campionilor, Al-Hamlawi a fost lovit de Zakhar Volkov, fundașul central al celor de la Vitebsk.

FOTO: Gafa lui Al Hamlawi. A încălcat regulamentul și a văzut „galben”

Atacantul Craiovei s-a resimțit, acuzând dureri în zona feței, și a fost trimis în afara terenului de arbitrul Marton Rusz.

După ce Assad a ieșit din teren, „centralul” a permis reluarea jocului, iar după câteva momente, palestinianul a intrat din nou pe gazon.

Arbitrul a oprit jocul, s-a dus spre Al-Hamlawi și i-a arătat cartonașul galben, spre nedumerirea acestuia.

Din gesturile fotbalistului, pe imagini se vede că îi explică „centralului” că i s-a părut că i-ar fi făcut semn că poate intra în teren, dar Marton Rusz l-a contrazis pe jucătorul Craiovei și l-a avertizat cu cartonașul galben.

Assad a fost rugat să iasă în afara terenului din nou, în ciuda protestelor.

Dar de ce a fost avertizat Assad Al-Hamlawi cu cartonașul galben? Regulamentul spune că jucătorii sunt obligați să rămână în afara terenului timp de un minut după reluarea jocului, după ce s-au accidentat sau au suferit lovituri în urma unui duel.

Chiar dacă trece un minut de la reluarea jocului, jucătorul trebuie să aștepte ca arbitrul să-l anunțe că poate intra din nou pe teren.

Gestul fotbalistului de la Craiova i-a bulversat pe comentatori

Comentatorii Prima Sport 1, Bogdan Cosmescu și Cosmin Băleanu, nu au înțeles de ce Al-Hamlawi a văzut cartonașul galben.

„Ce e aici? De ce ia galben Assad? Ceva legat de faza precedentă, dar nu înțeleg ce. Trebuia să iasă și n-a ieșit?”, a spus Bogdan Cosmescu.

A urmat răspunsul lui Băleanu: „Cred că a intrat fără să aibă permisiunea, așa cred pentru că i-a făcut arbitrului un gest că așa înțelesese. Uite, vezi? Cred că asta îi zice”.

U Craiova - Vitebsk, echipele de start:

U Craiova : Popescu - Romanchuk, Rus, Badelj - Mora, Cicâldău, Băluță, Teles - Etim, Al-Hamlawi, Baiaram

: Popescu - Romanchuk, Rus, Badelj - Mora, Cicâldău, Băluță, Teles - Etim, Al-Hamlawi, Baiaram Rezerve : Maxim, Sava, Crețu, Anzor, Screciu, Nsimba, Bancu, Tavares, Elisor, Stevanovic, Băsceanu, Matei

: Maxim, Sava, Crețu, Anzor, Screciu, Nsimba, Bancu, Tavares, Elisor, Stevanovic, Băsceanu, Matei Antrenor : Filipe Coelho

: Filipe Coelho Vitebsk : Pavlyuchenko - Balanovich, Volkov, Gomanov, Skibski - Gromyko, Bocharov, Mesarovic - Bosic, Kontsevoi, Cleonise

: Pavlyuchenko - Balanovich, Volkov, Gomanov, Skibski - Gromyko, Bocharov, Mesarovic - Bosic, Kontsevoi, Cleonise Rezerve : Scherbachenya, Baranok, Ivanov, Gnaka, Nicholson, Zhuk, Maskalenchyk

: Scherbachenya, Baranok, Ivanov, Gnaka, Nicholson, Zhuk, Maskalenchyk Antrenor : Filipp Sokolinskii

: Filipp Sokolinskii Arbitru: Marton Rusz, A1: Balázs Buzás, A2: Gergo Vigh-Tarsonyi, VAR: Tamás Bognár, AVAR: Katalin Kulcsár

Marton Rusz, Balázs Buzás, Gergo Vigh-Tarsonyi, Tamás Bognár, Katalin Kulcsár Stadion: „Ion Oblemenco”, Craiova

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