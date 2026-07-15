CFR Cluj vrea să dea lovitura!  Ofertă pentru un jucător care a evoluat la CM 2026
CFR Cluj
Superliga

CFR Cluj vrea să dea lovitura! Ofertă pentru un jucător care a evoluat la CM 2026

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 15.07.2026, ora 21:35
alt-text Actualizat: 15.07.2026, ora 21:35
  • CFR Cluj e aproape să dea o lovitură importantă pe piața transferurilor. Ardelenii s-ar afla în negocieri cu un jucător care a evoluat la CM 2026.
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Noul sezon din Liga 1 e pe cale să înceapă, iar echipa antrenată de Antonio Folha vrea să-și consolideze semnificativ lotul.

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CFR Cluj ar vrea să-l transfere pe Hossam Abdelmaguid

După ce a efectuat transferurile mai multor jucători ofensivi, CFR Cluj caută întăriri și în zona defensivă.

Astfel, ardelenii s-ar afla în negocieri cu un jucător care a bifat minute la Campionatul Mondial.

Formația din Gruia ar dori să-l transfere pe Hossam Abdelmaguid (25 de ani), fundașul naționalei Egiptului, pe care deja l-ar fi ofertat, conform fanatik.ro.

2 milioane de euro
este cota de piață a lui Hossam Abdelmaguid, conform Transfermarkt

În cursa pentru semnătura internaționalului egiptean s-ar afla și Ludogorets, fosta campioană a Bulgariei.

Hossam Abdelmaguid este legitimat la Zamalek, echipă din prima ligă a Egiptului, formație care l-a crescut și l-a promovat în fotbalul profesionist în 2019.

Hossam Abdelmaguid. Foto: Imago Hossam Abdelmaguid. Foto: Imago
Hossam Abdelmaguid. Foto: Imago

Abdelmaguid a fost unul dintre fundașii egipteni convocați la CM 2026. Stoperul a bifat, în total, 58 de minute în două meciuri jucate la turneul final.

Acesta a jucat în partida cu Noua Zeelandă, scor 3-1, din grupa G, atunci când a evoluat doar 5 minute.

Hossam Abdelmaguid a apărut pe teren și în meciul cu Australia, scor 1-1, 4-2 după penalty-uri, din șaisprezecimile Mondialului. A bifat atunci 53 de minute.

15 selecții
a bifat Hossam Abdelmaguid pentru naționala Egiptului

În această vară, CFR Cluj a mai fost interesată de un alt jucător care a evoluat la CM 2026. Este vorba de Abdallah Nasib (32 de ani), jucător titular în naționala Iordaniei.

Fundașul iordanian a rămas liber de contract după ce s-a despărțit de Al-Hussein, formație din țara natală, care l-a împrumutat la clubul irakian Al-Zawraa în sezonul precedent.

Acum, acesta ar fi intrat în atenția celor de la CFR Cluj, care inițial erau interesați de Yazan Al-Arab, alt iordanian, care se află sub contract cu FC Seoul

Înainte de startul noului sezon, echipa antrenată de Antonio Folha i-a transferat pe Marian Huja, Yuval Sade, Andre Moreira, Renato Pantalon, Igor Savic, Francisco Barrios și Stefan Drazic.

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