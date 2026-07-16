Argentina a răpus Anglia! Campioana mondială a întors fabulos semifinala în ultimele minute » Messi, decisiv cu două pase de gol

Argentina s-a impus în fața Angliei, scor 2-1, în cea de-a doua semifinală de la CM 2026.

Elevii lui Lionel Scaloni vor lupta împotriva Spaniei în finală!

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Sud-americanii au ajuns în a doua finală consecutivă de Campionat Mondial. În 2022, naționala lui Lionel Messi a trecut în ultimul act de Franța, scor 3-3 (4-2 d.pen).

Argentina a răpus Anglia în semifinala CM 2026

Partida de la Atlanta a început tare. Enzo Fernández a avut o intervenție dură încă din minutul 3, iar tensiunile au tot crescut.

Anglia a încercat să creeze pericol în special din faze fixe, dar nu a reușit să marcheze.

Cea mai importantă ocazie a sud-americanilor din prima parte i-a aparținut lui Enzo Fernández. Mijlocașul a șutat de la distanță în minutul 39, dar mingea a trecut pe lângă poarta lui Jordan Pickford.

Prima repriză s-a încheiat la egalitate, scor 0-0, fără niciun șut pe spațiul porții.

Gordon a deschis scorul. Campioana mondială a întors fabulos semifinala în ultimele minute

Argentina a avut prima ocazie după pauză. Julian Alvarez a recuperat mingea în careul englezilor, dar nu l-a învins pe Pickford.

Anglia a deschis scorul în minutul 55. Morgan Rogers a centrat excelent, iar Gordon a preluat și a finalizat cu un șut la colțul lung.

Lionel Scaloni l-a introdus pe Lautaro Martínez în minutul 81, iar Argentina a egalat patru minute mai târziu. Messi l-a găsit pe Enzo Fernández la marginea careului, iar mijlocașul a înscris cu un șut de la distanță.

Golul calificării a venit în minutul 90+2. Messi a centrat din nou, iar Lautaro Martínez a reluat cu capul și a stabilit scorul final, 2-1.

Thomas Tuchel a răspuns prin introducerea lui Ivan Toney și Marcus Rashford, însă Anglia nu a mai reușit să egaleze. Arbitrul a fluierat finalul, iar Argentina și-a asigurat locul în finala Campionatului Mondial.

Anglia - Argentina 1-2

Min. 90+11 - Final de meci! Argentina s-a calificat în finală

Min. 90+6 - Tuchel aruncă totul în atac: Ivan Toney și Marcus Rashford intră în locul lui John Stones și Djed Spence.

Min. 90+2 - GOOOL (1-2) Messi centrează perfect, iar Lautaro Martínez reia cu capul și înscrie!

Min. 85 - GOOOL Argentina! (1-1) Messi îi pasează lui Enzo Fernandez, iar mijlocașul finalizează superb!

Min. 82 - Mută și Tuchel: Dan Burn și Nico O’Reilly îi înlocuiesc pe Reece James și Declan Rice.

Min. 81 - Scaloni forțează atacul: Tagliafico iese, iar Lautaro Martinez intră în teren.

Min. 76 - De Paul centrează bine, iar Mac Allister trimite cu capul direct în brațele lui Pickford

Min. 73 - Lionel Scaloni face trei noi schimbări: De Paul, Montiel și Otamendi intră în locul lui Simeone, Molina și Lisandro Martinez.

Min. 72 - Anthony Gordon, autorul golului Angliei, este înlocuit cu Ezri Konsa.

Min. 69 - Lionel Messi trimite o centrare excelentă pentru Nicolas Gonzalez, care îi ia fața lui Guehi, dar Pickford este atent și reține mingea.

Min. 65 - Lionel Scaloni face prima schimbare: Nicolás González intră în locul lui Paredes.

Min. 55 - GOOOL (1-0)Morgan Rogers centrează perfect, iar Anthony Gordon preia și înscrie cu un șut plasat la colțul lung. Emiliano Martínez nu a avut nicio șansă.

Min. 47 - Julian Alvarez recuperează mingea în careul Angliei și șutează spre colțul din dreapta jos, dar Pickford reține fără probleme.

Min. 46 - Meciul se reia

Min. 45 +3 - Pauză la Atlanta! (0-0) Prima repriză s-a încheiat fără niciun șut pe spațiul porții!

Min. 42 - Lisandro Martinez vede cartonașul galben

Min. 39 - Ocazie mare pentru Argentina! Enzo Fernendez încearcă un șut de la distanță, dar mingea trece peste poartă.

Min. 37 - Elliot Anderson primește un cartonaș galben

Min. 35 - Jude Bellingham obține o nouă lovitură liberă dintr-o poziție periculoasă. Emiliano Martinez respinge lovitura liberă. Argentina pleacă pe contraatac

Min. 32 - Jude Bellingham obține o lovitură liberă dintr-o poziție periculoasă pentru poarta Argentinei.Rice a ales să centreze, dar Stones trimite cu capul pe lângă poartă

Min. 22 - Argentina a avut câteva acțiuni promițătoare în ultimele minute. Messi a fost discret până acum și a intrat rar în joc.

Min. 12 - Tensiune pe teren. Rogers l-a trântit la pământ pe Paredes. Anterior, argentinianul a avut o intrare dură. Anderson și Enzo Fernandez s-au îmbrâncit și ei, deși nu se aflau lângă minge

Min. 3 - Enzo Fernandez faultează dur. Englezii au protestat și au cerut un cartonaș pentru mijlocașul Argentinei.

Min. 1 - A început meciul! Imnurile au fost intonate într-o atmosferă extraordinară pe stadion

Echipele de start:

Anglia : Pickford - James, Stones, Guehi, Spence - Rice, Anderson - Rogers, Bellingham, Gordon - Kane

: Pickford - James, Stones, Guehi, Spence - Rice, Anderson - Rogers, Bellingham, Gordon - Kane Rezerve : Henderson, Trafford - Burn, Chalobah, Eze, J. Henderson, Konsa, Madueke, Mainoo, O'Reilly, Rashford, Saka, Toney, Watkins

: Henderson, Trafford - Burn, Chalobah, Eze, J. Henderson, Konsa, Madueke, Mainoo, O'Reilly, Rashford, Saka, Toney, Watkins Antrenor : Thomas Tuchel

: Thomas Tuchel Argentina : E. Martinez - Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico - Simeone, Paredes, Mac Allister, Fernandez - Messi, Alvarez

: E. Martinez - Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico - Simeone, Paredes, Mac Allister, Fernandez - Messi, Alvarez Rezerve : Musso, Rulli - Almada, Barco, De Paul, Gonzalez, Lo Celso, Lopez, L. Martinez, Medina, Montiel, Otamendi, Palacios, Paz, Senesi

: Musso, Rulli - Almada, Barco, De Paul, Gonzalez, Lo Celso, Lopez, L. Martinez, Medina, Montiel, Otamendi, Palacios, Paz, Senesi Antrenor : Lionel Scaloni

: Lionel Scaloni Stadion: Atlanta Stadium (Georgia)

Atlanta Stadium (Georgia) Arbitru: Ismail Elfath (SUA)

Naționala Argentinei a publicat o imagine cu tricoul lui Lionel Messi pregătit în vestiar și le-a transmis un mesaj fanilor:

„Nu există o haină mai frumoasă decât acest tricou sacru”

🏆 #FIFAWorldCup



No hay mejor traje que este manto sagrado 👕🇦🇷



Dejanos un 🩵 si ya tenes tu camiseta puesta para hoy. pic.twitter.com/e59MRC9uwh — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 15, 2026

Și Federația Engleză a publicat imagini din vestiar, cu tricourile jucătorilor pregătite înaintea partidei.

Morgan Rogers va fi marea surpriză din echipa de start a Angliei. Jucătorul lui Aston Villa ar urma să evolueze ca extremă dreapta. Declan Rice va fi și el titular în semifinală, în ciuda problemelor medicale din ultimele zile.

Și Lionel Scaloni a pregătit o mutare neașteptată pentru semifinală. Rodrigo De Paul va fi rezervă. În locul său în echipa de start a fost luat de Giuliano Simeone.

Fanii Argentinei au luat cu asalt străzile din Atlanta înaintea semifinalei cu Anglia.

Suporterii campioanei mondiale au creat o atmosferă spectaculoasă cu câteva ore înaintea meciului.

🇦🇷 Argentina fans have absolutely gone wild in Atlanta ahead of the big semifinal against England.



Nobody loves football like Argentina. pic.twitter.com/jre7ifALNU — Culture Stacked (@CultureStacked) July 15, 2026

Tuchel a recunoscut că Messi, unul dintre cei mai bun jucători din toate timpurile, reprezintă un pericol diferit de cel oferit de atacantul norvegian.

„Este incredibil cum reușește de fiecare dată, în atât de multe moduri diferite. Găsește spații, găsește momente, iar marele avantaj este că întreaga echipă crede în această idee.

Trebuie să fim curajoși în preajma lui și să-i oprim sprijinul. Este un jucător diferit de Erling Haaland, dar ne-am descurcat bine împotriva lui Erling, așa că vom găsi o cale să o facem și acum”, a declarat Tuchel, conform goal.com.

8 goluri a marcat Lionel Messi la actuala ediție a Campionatului Mondial și conduce clasamentul golgheterilor înaintea semifinalei. Harry Kane și Jude Bellingham au câte șase reușite

Parcursul celor două naționale la Campionatul Mondial

Atât Anglia, cât și Argentina au încheiat faza grupelor pe primul loc, englezii cu 7 puncte, iar sud-americanii cu maximum de puncte.

În 16-imi, Anglia a tremurat în duelul cu RD Congo, dar a reușit să se impună, scor 2-1. Nici Argentina nu a avut o misiune ușoară. Campioana en-titre a trecut de revelația acestui turneu final, Capul Verde, cu 3-2, după un meci în care argentinienii s-au impus abia în reprizele de prelungire.

În optimi, cele două selecționate au reușit victorii identice, 3-2, cu Mexic, respectiv Egipt. Argentina a reușit o revenire formidabilă. Condusă cu 2-0 în minutul 78, naționala antrenată de Lionel Scaloni a întors meciul în favoarea sa.

În sferturi, atât Anglia, cât și Argentina au avut nevoie de prelungiri pentru a se impune în duelurile cu Norvegia (2-1), respectiv Elveția (3-1).

Ultima dată când Anglia și Argentina s-au întâlnit la un Campionat Mondial, englezii au avut câștig de cauză. Se întâmpla în faza grupelor la ediția din 2002. Atunci, David Beckham a fost eroul „Three Lions”, după ce a marcat singurul gol al partidei.

Duelul are însă o încărcătură aparte, fiind și o reeditare a celebrului sfert de finală de la Campionatului Mondial din 1986, un meci rămas în istorie prin golurile controversate ale lui Diego Maradona: „Mână a lui Dumnezeu” și capodopera considerată ulterior „Golul Secolului”.

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