Cristiano Ronaldo, la borna 965 VIDEO.  Portughezul a fost din nou decisiv pentru Al Nassr » A inventat o nouă celebrare! Fanii au reacționat imediat

AL NAJMA - AL NASSR 0-5. Cristiano Ronaldo (41 de ani) a marcat golul cu numărul 965 din carieră, în victoria lejeră a echipei sale pe terenul ultimei clasate din Arabia Saudită.

Partida de pe „King Abdullah Sport City Stadium” a început perfect pentru Al Nassr.

Cristiano Ronaldo, la golul cu numărul 965 al carierei

În minutul 4 al meciului, Ronaldo a fost călcat în careu de un adversar, după o centrare de pe flancul drept venită din piciorul lui Kingsley Coman (29 de ani).

Inițial, „centralul” a lăsat jocul să continue, dar a fost chemat la monitorul VAR pentru a revedea faza. Acesta și-a schimbat decizia și a dictat penalty pentru Al-Nassr.

Ronaldo a transformat fără emoții și a decis să celebreze reușita într-un mod inedit.

Superstarul portughez a renunțat la celebrul „SIU” și a preferat un gest din baschet, prin care a imitat înscrierea unui slam dunk.

Cristiano Ronaldo's goal vs. Al Najmah this evening ⚽️🐐 pic.twitter.com/MxlGGXx0cZ — Roshn Saudi League (@SPL_EN) February 25, 2026

Suporterii portughezului susțin, pe rețelele de socializare, că celebrarea lui Ronaldo a fost o reacție la recentele remarci ale lui Ruben Neves (Al-Hilal) despre jucătorii care „joacă baschet” în campionatul din Arabia Saudită, referindu-se la hențurile care ar fi ignorate de arbitri.

La finalul meciului Al-Taawoun - Al-Hilal 1-1, Neves a criticat deciziile arbitrilor, spunând că unii jucători atingeau mingea în interiorul careului „ca și cum ar fi jucat baschet sau handbal”, fără a fi sancționați după verificările VAR.

În urma acestei reușite, fostul jucător de la Real Madrid, Manchester United sau Juventus a ajuns la 965 de reușite și mai are nevoie de doar 35 pentru a se apropia de pragul incredibil de 1.000 de goluri.

Până la pauză, Al Nassr a mai punctat de două ori prin Coman și Inigo Martinez (34 de ani).

Cristiano a ieșit la rampă și în repriza a doua. La doar 7 minute de la reluarea jocului, lusitanul i-a oferit o pasă decisivă lui Sadio Mane (33 de ani).

Ronaldo a fost înlocuit în minutul 57 cu Abdullah Al Hamdan (26 de ani), atacant transferat în această iarnă de Al Nassr de la rivala Al-Hilal.

Tabela a fost închisă de Inigo Martinez, care a reușit „dubla” în minutul 80.

În urma acestui succes, Al Nassr e lider în Arabia Saudită, cu 58 de puncte, la două în fața celor de la Al Ahli și trei de Al Hilal.

Rezumat VIDEO. Al Najma - Al Nassr 0-5

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport