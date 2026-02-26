REAL MADRID - BENFICA 2-1 (1-0, în tur). Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul oaspeților, a luat o decizie care a uimit pe toată lumea.

„The Special One” a ales să urmărească meciul din autocarul echipei!

Suspendat de UEFA după cartonașul roșu văzut în meciul tur, Jose Mourinho nu a putut sta pe banca celor de la Benfica în manșa secundă a „dublei” cu Real Madrid din play-off-ul optimilor de finală ale Ligii Campionilor.

Jose Mourinho a urmărit din autocar meciul Real Madrid - Benfica

În condițiile în care portughezul a antrenat Real Madrid în perioada 2010-2013, suporterii galacticilor așteptau cu nerăbdare revenirea lui Mourinho pe „Santiago Bernabeu”, după 4.652 de zile.

„The Special One” ar fi trebuit să stea în loja cu numărul 6, aceeași folosită de Hansi Flick (61 de ani), antrenorul celor de la FC Barcelona, la ultimul El Clasico (2-1) din La Liga, scrie abola.pt.

Zeci de jurnaliști așteptau să imortalizeze momentul revenirii lui Mourinho pe „Bernabeu”, însă au avut parte de o surpriză. Portughezul a ales să urmărească meciul din autocarul echipei, aflat în parcarea stadionului.

Nu este prima dată când Mourinho ia o decizie de acest gen.

În stagiunea 2021/22, pe vremea când o antrena pe AS Roma, lusitanul era suspendat înaintea unui meci cu Spezia (1-0). La fel ca acum, „The Special One” a fost de negăsit în interiorul stadionului.

Pentru a desluși misterul, Mourinho a postat, la momentul respectiv, o poză pe Instagram din autocarul giallorossilor, în timp ce viziona meciul pe laptop.

Jose Mourinho/Foto: Instagram @josemourinho

Mourinho, record de neconceput în Liga Campionilor

Deși a câștigat de două ori al Ligii Campionilor, cu FC Porto în sezonul 2003/04 și cu Inter Milan în stagiunea 2009/10, Mourinho are cel mai slab palmares dintre toți antrenorii aflați în prezent în competiție, scrie abola.pt.

Ultima victorie a antrenorului portughez într-o fază eliminatorie din Liga Campionilor a fost în urmă cu mai bine de 10 ani, mai precis din sezonul 2013/14, pe vremea când era antrenorul lui Chelsea.

Atunci, londonezii au trecut de PSG (1-3 și 2-0), după ce s-au calificat grație golului marcat în deplasare, regulă care nu mai există.

De la acel moment, tehnicianul a pierdut ultimele nouă meciuri disputate în fazele eliminatorii ale competiției, inclusiv „dublele” din optimile de finală jucate cu Tottenham (împotriva RB Leipzig), Manchester United (contra Sevilla) și Chelsea (în fața celor de la PSG).

Rezumat VIDEO. Real Madrid - Benfica 2-1

