Billel Omrani a semnat Fostul atacant de la FCSB și CFR Cluj revine în România: „Îi acord o șansă”

Billel Omrani/ Foto: sportpictures.eu
Liga 2

Alexandru Smeu
Publicat: 26.02.2026, ora 09:41
Actualizat: 26.02.2026, ora 09:41
  • Billel Omrani (32 de ani), fostul atacant al celor de la FCSB sau CFR Cluj, va evolua cel puțin până în vară la Concordia Chiajna.
  • Mutarea a fost confirmată de Andrei Cristea (41 de ani), antrenorul ilfovenilor.

După aventura eșuată din Grecia, la Anagennisi Karditsas, Billel Omrani revine în România, la mai bine de un an de la despărțirea de Poli Iași.

Andrei Cristea: „Omrani are o motivație în plus”

Atacantul va semna cu Concordia Chiajna, locul 12 din Liga 2, un contract valabil până în vară, cu opțiune de prelungire.

Andrei Cristea a confirmat mutarea și a dezvăluit că așteaptă ca Omrani să se pună la punct cu pregătirea în maximum două săptămâni, pentru a fi apt să-și ajute echipa în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

„Este clar, Omrani e jucătorul nostru și îmi doresc foarte mult să redevină acel atacant care a impresionat la echipele mari. A fost în Grecia ultima dată. Știm cariera lui în România, a fost un pic plecat afară. Nu este tocmai 100% în momentul de față.

Îl așteptăm, îl aștept în perioada asta și îmi doresc ca în maximum 12-14 zile să fie la un randament bun, să intre în formă și să joace.

Am nevoie mare de profilul de jucător pe care îl cunoșteam din perioada CFR, FCSB. E clar că are și el o motivație în plus. Îi acord o șansă să demonstreze că mai are multe de spus în fotbal și am încredere în potențialul lui.

Am avut discuții împreună cu președintele clubului, cu domnul Tănase.

Am hotărât să semnăm cu Omrani până în vară, până la finalul campionatului, cu posibilitatea de a prelungi. În funcție de evoluțiile lui, prelungim și de la vară pentru o altă perioadă”, a declarat Andrei Cristea, citat de gsp.ro.

Omrani s-a pozat deja în tricoul noi sale echipe. Imaginea a fost publicată pe contul de Instagram al impresarului său, Florin Vulturar.

Billel Omrani în tricoul celor de la Concordia Chiajna/ Foto: Instagram @vulturarforinofficial Billel Omrani în tricoul celor de la Concordia Chiajna/ Foto: Instagram @vulturarforinofficial
Billel Omrani în tricoul celor de la Concordia Chiajna/ Foto: Instagram @vulturarforinofficial
  • De-a lungul carierei Omrani a evoluat pentru AC Arles-Avignon, Olympique Marseille, CFR Cluj, FCSB, Petrolul, Wisla Cracovia, Poli Iași și Anagennisi Karditsas.
5
titluri are Omrani în Liga 1 cu CFR Cluj

Clasamentul în Liga 2

LocEchipaMeciuriPuncte
1Corvinul⤴️1846
2Sepsi1839
3FC Bihor1838
4Voluntari1836
5ASA Tg. Mureș1833
6Chindia Târgoviște1833
7CSM Reșița1832
8Steaua București1830
9Metalul Buzău1829
10Poli Iași1828
11FC Bacău1826
12Concordia Chiajna⤵️1824
13CS Afumați⤵️1824
14CSM Slatina⤵️1823
15Gloria Bistrița⤵️1819
16CSC Dumbrăvița⤵️1818
17Ceahlăul P. Neamț⤵️1818
18CSC Șelimbăr⤵️1815
19CS Dinamo⤵️1812
20Tunari⤵️1811
21Olimpia Satu Mare⤵️1810
22Câmpulung⤵️1810
⤴️Corvinul e calificată matematic în play-off⤵️Chiajna, Afumați, Slatina, Bistrița, Dumbrăvița, Ceahlăul, Șelimbăr, CS Dinamo, Olimpia Satu Mare, Câmpulung și Tunari vor juca sigur în play-out.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

liga 2 concordia chiajna Andrei Cristea billel omrani
Știrile zilei din sport
