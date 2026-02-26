Billel Omrani a semnat Fostul atacant de la FCSB și CFR Cluj revine în România: „Îi acord o șansă”

Billel Omrani (32 de ani), fostul atacant al celor de la FCSB sau CFR Cluj, va evolua cel puțin până în vară la Concordia Chiajna.

Mutarea a fost confirmată de Andrei Cristea (41 de ani), antrenorul ilfovenilor.

După aventura eșuată din Grecia, la Anagennisi Karditsas, Billel Omrani revine în România, la mai bine de un an de la despărțirea de Poli Iași.

Andrei Cristea: „Omrani are o motivație în plus”

Atacantul va semna cu Concordia Chiajna, locul 12 din Liga 2, un contract valabil până în vară, cu opțiune de prelungire.

Andrei Cristea a confirmat mutarea și a dezvăluit că așteaptă ca Omrani să se pună la punct cu pregătirea în maximum două săptămâni, pentru a fi apt să-și ajute echipa în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

„Este clar, Omrani e jucătorul nostru și îmi doresc foarte mult să redevină acel atacant care a impresionat la echipele mari. A fost în Grecia ultima dată. Știm cariera lui în România, a fost un pic plecat afară. Nu este tocmai 100% în momentul de față.

Îl așteptăm, îl aștept în perioada asta și îmi doresc ca în maximum 12-14 zile să fie la un randament bun, să intre în formă și să joace.

Am nevoie mare de profilul de jucător pe care îl cunoșteam din perioada CFR, FCSB. E clar că are și el o motivație în plus. Îi acord o șansă să demonstreze că mai are multe de spus în fotbal și am încredere în potențialul lui.

Am avut discuții împreună cu președintele clubului, cu domnul Tănase.

Am hotărât să semnăm cu Omrani până în vară, până la finalul campionatului, cu posibilitatea de a prelungi. În funcție de evoluțiile lui, prelungim și de la vară pentru o altă perioadă”, a declarat Andrei Cristea, citat de gsp.ro.

Omrani s-a pozat deja în tricoul noi sale echipe. Imaginea a fost publicată pe contul de Instagram al impresarului său, Florin Vulturar.

Billel Omrani în tricoul celor de la Concordia Chiajna/ Foto: Instagram @vulturarforinofficial

De-a lungul carierei Omrani a evoluat pentru AC Arles-Avignon, Olympique Marseille, CFR Cluj, FCSB, Petrolul, Wisla Cracovia, Poli Iași și Anagennisi Karditsas.

5 titluri are Omrani în Liga 1 cu CFR Cluj

Clasamentul în Liga 2

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Corvinul⤴️ 18 46 2 Sepsi 18 39 3 FC Bihor 18 38 4 Voluntari 18 36 5 ASA Tg. Mureș 18 33 6 Chindia Târgoviște 18 33 7 CSM Reșița 18 32 8 Steaua București 18 30 9 Metalul Buzău 18 29 10 Poli Iași 18 28 11 FC Bacău 18 26 12 Concordia Chiajna⤵️ 18 24 13 CS Afumați⤵️ 18 24 14 CSM Slatina⤵️ 18 23 15 Gloria Bistrița⤵️ 18 19 16 CSC Dumbrăvița⤵️ 18 18 17 Ceahlăul P. Neamț⤵️ 18 18 18 CSC Șelimbăr⤵️ 18 15 19 CS Dinamo⤵️ 18 12 20 Tunari⤵️ 18 11 21 Olimpia Satu Mare⤵️ 18 10 22 Câmpulung⤵️ 18 10 ⤴️Corvinul e calificată matematic în play-off⤵️Chiajna, Afumați, Slatina, Bistrița, Dumbrăvița, Ceahlăul, Șelimbăr, CS Dinamo, Olimpia Satu Mare, Câmpulung și Tunari vor juca sigur în play-out. ⤴️Corvinul e calificată matematic în play-off⤵️Chiajna, Afumați, Slatina, Bistrița, Dumbrăvița, Ceahlăul, Șelimbăr, CS Dinamo, Olimpia Satu Mare, Câmpulung și Tunari vor juca sigur în play-out.

