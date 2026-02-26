Istvan Kovacs l-a eliminat în trei minute (55-58) pe Coulibaly, jucătorul lui Monaco, la 1-0 pentru echipa sa în deplasarea de la Paris, în returul play-off-ului Ligii. S-a terminat 2-2, PSG s-a calificat și a ieșit scandal.

Arbitrul e criticat și acuzat de Sebastien Pocognoli, antrenorul monegascilor, și mai ales de suporterii roș-albilor. Vezi mai jos ce i s-a spus.

L’Equipe și un fost arbitru francez apără însă decizia lui Kovacs: „Al doilea cartonaș galben, logic”.

După victoria din turul play-off-ului Ligii Campionilor, 3-2 la Monte Carlo, PSG a remizat miercuri seară, acasă, 2-2, și s-a calificat în optimile de finală.

Hakimi a exagerat la al doilea „galben” al lui Kovacs. VAR nu putea interveni

Momentul care a decis meciul de pe „Parc des Princes”: eliminarea lui Coulibaly, jucătorul lui Monaco, la 1-0 pentru oaspeți.

Două cartonașe galbene arătate de Istvan Kovacs într-un timp foarte scurt, în primul sfert de oră al reprizei secunde:

Minutul 55. Coulibaly l-a faultat clar, din spate, pe Nuno Mendes.

Pentru acest tackling dur a primit Coulibaly primul „galben” Foto: Captură TV

Minutul 58. Același Coulibaly a intrat în Hakimi. Live, a părut un atac tare. La reluare, se observă că fundașul dreapta al lui PSG a exagerat.

Cum al doilea „galben” nu poate fi schimbat de VAR, a rămas hotărârea arbitrului. Eliminare. Imediat, gazdele au egalat.

Pocognoli, atac la Kovacs: „Eliminarea, nemeritată”. Îl acuză: „Acolo face psihologie inversă”

La conferința de presă, antrenorul lui Monaco l-a criticat pe „central”.

„Pentru mine, eliminarea a fost nemeritată. O decizie severă, mai ales că aceste cartonașe galbene au fost arătate în cinci minute (n.r. - 3, în realitate)”, a declarat Sebastien Pocognoli, potrivit L’Equipe și RMC Sport.

Kovacs l-a avertizat pe Pocognoli, antrenorul lui Monaco Foto: Imago

Tehnicianul a atras atenția: „Dacă arbitrul dă al doilea galben acolo, atunci ar fi putut să-i arate și lui Hernandez (n.r. - Lucas Hernandez, de la PSG), zece minute mai târziu, a avut piciorul întins la atacul asupra lui Vanderson, în fața celui de-al patrulea oficial (n.r. Szabolcs Kovacs)”.

Coulibaly e un jucător tânăr. Hernandez a cucerit Cupa Mondială și lui i-a spus să se liniștească. La Hernandez, a fost psihologie inversă: «Calm down». Cu un fotbalist experimentat, face asta, nu și cu unul tânăr. Două măsuri, standarde duble. I se întâmplă prea des lui Monaco. Sunt furios. Sebastien Pocognoli, antrenor Monaco

Ce a spus un arbitru francez: „Al doilea cartonaș, sever, dar logic”

L’Equipe a comentat faza celui de-al doilea cartonaș și i-a luat apărarea: „Fiecare are opinia lui, dar e contact și faultul există”.

Cotidianul parizian amintește de multele cartonașe primite de Monaco în acest sezon.

9 cartonașe roșii au luat jucătorii lui Monaco în acest sezon în toate competițiile (două în Champions), cele mai multe (alături de Rayo) în Top 5 Europa

La fel, decizia lui Kovacs a fost apărată de fostul arbitru francez Said Ennjimi, specialistul în arbitraj al L’Equipe. Concluzia sa: „Al doilea galben, sever, dar nu incorect”.

„Dacă izolăm momentul eliminării, al doilea cartonaș e sever. Căci Hakimi și-a jucat bine rolul. Dar Coulibaly și-a căutat-o, după primul fault s-a dus să-și facă singur dreptate”.

L-a atacat târziu pe Hakimi, cu un fault departe de a fi tare. Dar, comportându-se astfel, nu se putea aștepta decât la al doilea cartonaș. Ceea ce e problematic. Said Ennjimi, fost arbitru francez

Ennjimi a explicat: „Tot ce a făcut Coulibaly i-a arătat arbitrului un jucător enervat. Înlănțuirea lucrurilor face ca al doilea cartonaș galben să devină logic, chiar dacă, singur, e sever”.

„Centralul” i-a dat cartonaș galben și antrenorului lui Monaco Foto: Imago

A punctat: „E deja o obișnuință la Monaco, încă un fault la mijlocul terenului. E păcat, pentru că meciul nu era dur, parizienii n-au fost agresivi. Nu avea niciun motiv să atace astfel. E de neînțeles”.

Acuzații grave ale fanilor: „Valizele Qatarului sunt grele. Cu cât te-au plătit?”

Printre comentariile articolelor apărute pe site-ul L’Equipe, fanii monegasci au făcut acuzații grave la adresa lui Kovacs.

Iată o parte dintre ele:

„Mită, petrolul qatarian obligă”. Sau „Valizele Qatarului sunt grele”. Sau „Încă o dată, corupția câștigă”.

„Scandalos, rușinos. PSG, protejată. A fost scump arbitrul de casă?”. Sau „Mulțumim, arbitrule! Cu cât te-au plătit?”

„PSG, iar salvată de arbitru. UEFA și Nasser (n.r. Al-Khelaifi, președintele lui PSG, directorul Asociației Cluburilor Europene și membru în Comitetul Executiv UEFA) l-au ales bine pe Kovacs. PSG a jucat deseori 12 la 10”.

UEFA și Nasser (n.r. Al-Khelaifi, președintele lui PSG, directorul Asociației Cluburilor Europene și membru în Comitetul Executiv UEFA) l-au ales bine pe Kovacs. PSG a jucat deseori 12 la 10”. „Kovacs e arbitrul care a fost suspendat după ce a fost cumpărat, în urmă cu câțiva ani?”.

Istvan Kovacs a căzut după ce s-a ciocnit cu Joao Neves

