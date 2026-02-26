Kovacs, acuzat! Antrenorul lui Monaco, tir asupra arbitrului după 2-2 cu PSG. Fanii vorbesc de „mită”, „valize” și „corupție”! Cine îl apără pe român +12 foto
Momentul în care Kovacs i-a arătat cartonașul roșu lui Coulibaly (dreapta) Foto: Imago
Kovacs, acuzat! Antrenorul lui Monaco, tir asupra arbitrului după 2-2 cu PSG. Fanii vorbesc de „mită”, „valize” și „corupție”! Cine îl apără pe român

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 26.02.2026, ora 09:26
alt-text Actualizat: 26.02.2026, ora 10:00
  • Istvan Kovacs l-a eliminat în trei minute (55-58) pe Coulibaly, jucătorul lui Monaco, la 1-0 pentru echipa sa în deplasarea de la Paris, în returul play-off-ului Ligii. S-a terminat 2-2, PSG s-a calificat și a ieșit scandal. 
  • Arbitrul e criticat și acuzat de Sebastien Pocognoli, antrenorul monegascilor, și mai ales de suporterii roș-albilor. Vezi mai jos ce i s-a spus. 
  • L’Equipe și un fost arbitru francez apără însă decizia lui Kovacs: „Al doilea cartonaș galben, logic”.

După victoria din turul play-off-ului Ligii Campionilor, 3-2 la Monte Carlo, PSG a remizat miercuri seară, acasă, 2-2, și s-a calificat în optimile de finală.

Kovacs, la pământ! Arbitrul român a căzut după o ciocnire cu Joao Neves și i-a aruncat o privire ucigătoare portughezului
Hakimi a exagerat la al doilea „galben” al lui Kovacs. VAR nu putea interveni

Momentul care a decis meciul de pe „Parc des Princes”: eliminarea lui Coulibaly, jucătorul lui Monaco, la 1-0 pentru oaspeți.

Două cartonașe galbene arătate de Istvan Kovacs într-un timp foarte scurt, în primul sfert de oră al reprizei secunde:

  • Minutul 55. Coulibaly l-a faultat clar, din spate, pe Nuno Mendes. 
Pentru acest tackling dur a primit Coulibaly primul „galben" Foto: Captură TV
Pentru acest tackling dur a primit Coulibaly primul „galben” Foto: Captură TV
  • Minutul 58. Același Coulibaly a intrat în Hakimi. Live, a părut un atac tare. La reluare, se observă că fundașul dreapta al lui PSG a exagerat. 
Decizia lui Istvan Kovacs. Faulturile lui Coulibaly asupra lui Nuno Mendes și Hakimi. Două cartonașe galbene și eliminare
Decizia lui Istvan Kovacs. Faulturile lui Coulibaly asupra lui Nuno Mendes și Hakimi. Două cartonașe galbene și eliminare

Cum al doilea „galben” nu poate fi schimbat de VAR, a rămas hotărârea arbitrului. Eliminare. Imediat, gazdele au egalat.

Pocognoli, atac la Kovacs: „Eliminarea, nemeritată”. Îl acuză: „Acolo face psihologie inversă”

La conferința de presă, antrenorul lui Monaco l-a criticat pe „central”.

„Pentru mine, eliminarea a fost nemeritată. O decizie severă, mai ales că aceste cartonașe galbene au fost arătate în cinci minute (n.r. - 3, în realitate)”, a declarat Sebastien Pocognoli, potrivit L’Equipe și RMC Sport.

Kovacs l-a avertizat pe Pocognoli, antrenorul lui Monaco Foto: Imago
Kovacs l-a avertizat pe Pocognoli, antrenorul lui Monaco Foto: Imago

Tehnicianul a atras atenția: „Dacă arbitrul dă al doilea galben acolo, atunci ar fi putut să-i arate și lui Hernandez (n.r. - Lucas Hernandez, de la PSG), zece minute mai târziu, a avut piciorul întins la atacul asupra lui Vanderson, în fața celui de-al patrulea oficial (n.r. Szabolcs Kovacs)”.

Coulibaly e un jucător tânăr. Hernandez a cucerit Cupa Mondială și lui i-a spus să se liniștească. La Hernandez, a fost psihologie inversă: «Calm down». Cu un fotbalist experimentat, face asta, nu și cu unul tânăr. Două măsuri, standarde duble. I se întâmplă prea des lui Monaco. Sunt furios. Sebastien Pocognoli, antrenor Monaco

Ce a spus un arbitru francez: „Al doilea cartonaș, sever, dar logic”

L’Equipe a comentat faza celui de-al doilea cartonaș și i-a luat apărarea: „Fiecare are opinia lui, dar e contact și faultul există”.

Cotidianul parizian amintește de multele cartonașe primite de Monaco în acest sezon.

9 cartonașe roșii
au luat jucătorii lui Monaco în acest sezon în toate competițiile (două în Champions), cele mai multe (alături de Rayo) în Top 5 Europa

La fel, decizia lui Kovacs a fost apărată de fostul arbitru francez Said Ennjimi, specialistul în arbitraj al L’Equipe. Concluzia sa: „Al doilea galben, sever, dar nu incorect”.

„Dacă izolăm momentul eliminării, al doilea cartonaș e sever. Căci Hakimi și-a jucat bine rolul. Dar Coulibaly și-a căutat-o, după primul fault s-a dus să-și facă singur dreptate”.

L-a atacat târziu pe Hakimi, cu un fault departe de a fi tare. Dar, comportându-se astfel, nu se putea aștepta decât la al doilea cartonaș. Ceea ce e problematic. Said Ennjimi, fost arbitru francez

Ennjimi a explicat: „Tot ce a făcut Coulibaly i-a arătat arbitrului un jucător enervat. Înlănțuirea lucrurilor face ca al doilea cartonaș galben să devină logic, chiar dacă, singur, e sever”.

„Centralul" i-a dat cartonaș galben și antrenorului lui Monaco Foto: Imago
„Centralul” i-a dat cartonaș galben și antrenorului lui Monaco Foto: Imago

A punctat: „E deja o obișnuință la Monaco, încă un fault la mijlocul terenului. E păcat, pentru că meciul nu era dur, parizienii n-au fost agresivi. Nu avea niciun motiv să atace astfel. E de neînțeles”.

Acuzații grave ale fanilor: „Valizele Qatarului sunt grele. Cu cât te-au plătit?”

Printre comentariile articolelor apărute pe site-ul L’Equipe, fanii monegasci au făcut acuzații grave la adresa lui Kovacs.

Istvan Kovacs, acuzat de fanii lui Monaco pentru eliminarea lui Coulibaly, la 2-2 cu PSG, la comentariile articolelor din L'Equipe.fr
Istvan Kovacs, acuzat de fanii lui Monaco pentru eliminarea lui Coulibaly, la 2-2 cu PSG, la comentariile articolelor din L'Equipe.fr

Iată o parte dintre ele:

  • „Mită, petrolul qatarian obligă”. Sau „Valizele Qatarului sunt grele”. Sau „Încă o dată, corupția câștigă”. 
  • „Scandalos, rușinos. PSG, protejată. A fost scump arbitrul de casă?”. Sau „Mulțumim, arbitrule! Cu cât te-au plătit?”
  • „PSG, iar salvată de arbitru. UEFA și Nasser (n.r. Al-Khelaifi, președintele lui PSG, directorul Asociației Cluburilor Europene și membru în Comitetul Executiv UEFA) l-au ales bine pe Kovacs. PSG a jucat deseori 12 la 10”. 
  • „Kovacs e arbitrul care a fost suspendat după ce a fost cumpărat, în urmă cu câțiva ani?”. 

Istvan Kovacs a căzut după ce s-a ciocnit cu Joao Neves

PSG - AS Monaco, Istvan Kovacs cade după o ciocnire cu Joao Neves. Capturi X (15).jpg
PSG - AS Monaco, Istvan Kovacs cade după o ciocnire cu Joao Neves. Capturi X (15).jpg

