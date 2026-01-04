REAL MADRID - BETIS 5-1. Gonzalo Garcia (21 de ani), atacantul formației antrenate de Xabi Alonso, a reușit un hat-trick de senzaţie în victoria „galacticilor”.

Gonzalo Garcia a profitat din plin de accidentarea lui Kylian Mbappe și a făcut spectacol la al doilea meci ca titular pentru Real Madrid, în acest sezon din La Liga.

Real Madrid - Betis 5-1 . Gonzalo Garcia, one man show pe Bernabeu

Atacantul spaniol, promovat de Xabi Alonso de la echipa a doua a „galacticilor”, a ieșit la rampă în minutul 20, când a reluat excelent cu capul, la colțul lung, o centrare venită de la Rodrygo, dintr-o lovitură liberă lateral dreapta.

La cinci minute după reluarea jocului, Garcia a reușit „dubla”.

Gonzalo a preluat pe piept, la marginea careului, o centrare a lui Valverde și a șutat din voleu, fără șansă pentru portarul Alvaro Valles.

Gonzalo Garcia, hat-trick de senzație în partida cu Betis

Raul Asencio a dus scorul la 3-0 pentru Real Madrid, în minutul 56. Betis a redus din diferență zece minute mai târziu prin Cucho Hernandez, dar show-ul lui Garcia a continuat.

Spaniolul și-a trecut în cont hattrick-ul, cu o nouă execuție specială. A reluat cu călcâiul, din doar câțiva metri, o centrare la firul ierbii venită de la Arda Guler.

Ulterior, Gonzalo a fost schimbat de Xabi Alonso în minutul 88 pentru a primi aplauze la scenă deschisă din partea publicului prezent pe „Berbabeu”.

Înlocuitorul său, Fran Garcia, a stabilit scorul final, în al treilea minut al prelungirilor.

Grație acestui succes, Real Madrid rămâne pe locul 2, cu 45 de puncte, la 4 în spatele liderului și rivalei Barcelona.

Pentru formația antrenată de Xabi Alonso, urmează duelul din semifinalele Supercupei Spaniei cu Atletico Madrid, programat joi, de la ora 21:00

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport