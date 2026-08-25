Cristiano Ronaldo și-a ieșit din minți FOTO. I-a certat pe coechipieri în plin meci și a plecat furios la vestiare: n-a mai jucat în a doua repriză! +22 foto
Cristiano Ronaldo și-a ieșit din minți/ Foto: captură video X
Campionate

Cristiano Ronaldo și-a ieșit din minți FOTO. I-a certat pe coechipieri în plin meci și a plecat furios la vestiare: n-a mai jucat în a doua repriză!

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 25.08.2026, ora 23:50
alt-text Actualizat: 26.08.2026, ora 00:23
  • Cristiano Ronaldo (41 de ani) și-a pierdut cumpătul pe parcursul partidei jucate de Al-Nassr în deplasare cu Al-Ettifaq, scor 3-2, în etapa #3 din Arabia Saudită.
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Superstarul lusitan a bifat primul meci ca titular din acest sezon, însă echipa sa a început dezastruos duelul cu Al-Ettifaq.

Portarul brazilian Bento a văzut direct cartonașul roșu în minutul 14, după ce a ieșit din poartă și a comis un fault asupra unui adversar.

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FOTO. Cristiano Ronaldo și-a ieșit din minți în Al-Etiffaq - Al Nassr 2-3

Ange Postecoglou s-a văzut nevoit să facă schimbare și l-a introdus între buturi pe Abdulrahman Al-Otaibi (18 ani), aflat la al doilea meci oficial la profesioniști.

Lisa de experiență a tânărului portar s-a văzut imediat. Al-Nassr a primit două goluri până la pauză, ambele în urma unor șuturi de la distanță și a unor gafe comise de Al-Otaibi.

Imediat după al doilea gol, Ronaldo a gesticulat nemulțumit și a dat din cap, apoi și-a vărsat nervii pe coechipieri.

Cristiano Ronaldo, ieșire nervoasă în Al-Ettifaq vs. Al-Nassr (FOTO: captură video ROSHN Saudi League)
Cristiano Ronaldo, ieșire nervoasă în Al-Ettifaq vs. Al-Nassr (FOTO: captură video ROSHN Saudi League)

Galerie foto (22 imagini)

Cristiano Ronaldo, ieșire nervoasă în Al-Ettifaq vs. Al-Nassr (FOTO: captură video ROSHN Saudi League) Cristiano Ronaldo, ieșire nervoasă în Al-Ettifaq vs. Al-Nassr (FOTO: captură video ROSHN Saudi League) Cristiano Ronaldo, ieșire nervoasă în Al-Ettifaq vs. Al-Nassr (FOTO: captură video ROSHN Saudi League) Cristiano Ronaldo, ieșire nervoasă în Al-Ettifaq vs. Al-Nassr (FOTO: captură video ROSHN Saudi League) Cristiano Ronaldo, ieșire nervoasă în Al-Ettifaq vs. Al-Nassr (FOTO: captură video ROSHN Saudi League)
+22 Foto
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Cristiano nu s-a calmat cu una cu două și a plecat furios la vestiare.

Suporterii locali i-au strigat „Messi, Messi”.

Cristiano Ronaldo, ieșire nervoasă în Al-Ettifaq vs. Al-Nassr (FOTO: captură video ROSHN Saudi League)
Cristiano Ronaldo, ieșire nervoasă în Al-Ettifaq vs. Al-Nassr (FOTO: captură video ROSHN Saudi League)

Galerie foto (22 imagini)

Cristiano Ronaldo, ieșire nervoasă în Al-Ettifaq vs. Al-Nassr (FOTO: captură video ROSHN Saudi League) Cristiano Ronaldo, ieșire nervoasă în Al-Ettifaq vs. Al-Nassr (FOTO: captură video ROSHN Saudi League) Cristiano Ronaldo, ieșire nervoasă în Al-Ettifaq vs. Al-Nassr (FOTO: captură video ROSHN Saudi League) Cristiano Ronaldo, ieșire nervoasă în Al-Ettifaq vs. Al-Nassr (FOTO: captură video ROSHN Saudi League) Cristiano Ronaldo, ieșire nervoasă în Al-Ettifaq vs. Al-Nassr (FOTO: captură video ROSHN Saudi League)
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Lusitanul nu a mai evoluat în repriza secundă! A fost schimbat la pauză cu Abdullah Al Khaibari (30 de ani).

Al Nassr a întors meciul fără Cristiano Ronaldo

Fără Cristiano Ronaldo pe teren și în inferioritate numerică, Al-Nassr a reușit să întoarcă rezultatul în ultimul sfert de oră al meciului.

Sadio Mané, cu o „dublă” ('74 și '90), respectiv Al Amri ('77) au marcat pentru campioana Arabiei Saudite, care a bifat a treia victorie din tot atâtea meciuri.

Al-Nassr rămâne lider, cu 9 puncte, la două puncte în fața celor de la Al-Ittihad.

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