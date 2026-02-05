Șumudică, înfrângere la scor  VIDEO Discuție cu Benzema la final și show la conferință: „Al Hilal ar trebui să joace în Europa”
Karim Benzema FOTO: IMAGO
Șumudică, înfrângere la scor VIDEO Discuție cu Benzema la final și show la conferință: „Al Hilal ar trebui să joace în Europa"

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 05.02.2026, ora 22:45
Actualizat: 05.02.2026, ora 22:46
  • Al-Okhdood, echipa antrenată de Marius Șumudică (54 de ani), a pierdut meciul cu Al-Hilal, cea mai puternică formație din Arabia Saudită, scor 0-6.

Partida cu Al-Okhdood a reprezentat și debutul lui Karim Benzema la noua sa echipă, după plecarea de la Al-Ittihad. Francezul a marcat de trei ori împotriva formației tehnicianului din România.

Al-Okhdood, înfrângere la scor cu Al-Hilal

Partida a început cum nu se putea mai prost pentru trupa lui Marius Șumudică. În minutul 19, Salem Al-Dawsari a deschis scorul, însă reușit a fost anulată după analiza VAR, din cauza unui fault.

Tehnicianul român s-a făcut remarcat în momentele în care arbitrul analiza faza la monitor. Acesta vocifera în spatele „centralului” , fiind ținut în frâu de arbitrul de rezervă.

Ulterior acestui moment, Al-Hilal a început o adevărată demonstrație de forță coordonată chiar de fostul câștigător al Balonului de Aur, Karim Benzema, cel care s-a aflat la debutul în tricoul lui Al-Hilal.

Atacantul francez a punctat de trei ori, în minutele 31, 60 și 64, asigurând practic de unul singur victoria echipei antrenate de Simone Inzaghi.

Al Hilal a mai punctat de alte trei ori pe final de meci prin Malcom și Salem Al Dawsari (2), asigurându-și victoria cu 6-0.

La finalul partidei, Marius Șumudică și Karim Benzema au avut preț de câteva secunde un dialog chiar pe gazon:

  • Ca urmare a acestui rezultat, Al-Okhdood ocupă locul 17, poziție retrogradabilă, cu 10 puncte acumulate în 20 de meciuri. Damac, formația aflată pe primul loc deasupra liniei retrogradabile, are în acest moment 12 puncte.

Șumudică: „Al Hilal ar termina în primele 5 în Liga Campionilor din Europa”

„E o mare diferență de nivel între noi și Al Hilal. Ei au o valoare a lotului de 200 de milioane de euro, pe când echipa noastră are una de 10 milioane. Ei sunt de 20 de ori mai buni.

Locul lui Al-Hilal nu este aici. Ar trebui să meargă și să concureze în Europa.

Al Hilal va câștiga cu ușurință Liga Campionilor Asiei. Poate concura cu echipe europene, fără probleme. Seamănă cu Real Madrid. Dacă-i invita UEFA să participe în Liga Campionilor, se vor bate pentru primele 5 poziții.

Am fost foarte afectați de absența a 4 jucători cheie în meciul de astăzi, spre deosebire de Al-Hilal, care este plină de vedete.

Prăbușirea echipei noastre a fost una mentală, nu tactică. Este rezultatul oboselii, epuizării jucătorilor, al presiunii meciurilor. Nu există timp pentru recuperare și pregătire. Adăugați la asta forța și calitatea jucătorilor lui Al-Hilal”, a spus antrenorul român după meci.

