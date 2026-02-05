Al-Okhdood, echipa antrenată de Marius Șumudică (54 de ani), a pierdut meciul cu Al-Hilal, cea mai puternică formație din Arabia Saudită, scor 0-6.

Partida cu Al-Okhdood a reprezentat și debutul lui Karim Benzema la noua sa echipă, după plecarea de la Al-Ittihad. Francezul a marcat de trei ori împotriva formației tehnicianului din România.

Al-Okhdood , înfrângere la scor cu Al-Hilal

Partida a început cum nu se putea mai prost pentru trupa lui Marius Șumudică. În minutul 19, Salem Al-Dawsari a deschis scorul, însă reușit a fost anulată după analiza VAR, din cauza unui fault.

Tehnicianul român s-a făcut remarcat în momentele în care arbitrul analiza faza la monitor. Acesta vocifera în spatele „centralului” , fiind ținut în frâu de arbitrul de rezervă.

فرحة سوموديكا مدرب الأخدود وحسرة إنزاغي بعد إلغاء هدف الهلال pic.twitter.com/aJ73YDhkv7 — العربية - في المرمى (@FilMarma) February 5, 2026

Ulterior acestui moment, Al-Hilal a început o adevărată demonstrație de forță coordonată chiar de fostul câștigător al Balonului de Aur, Karim Benzema, cel care s-a aflat la debutul în tricoul lui Al-Hilal.

Atacantul francez a punctat de trei ori, în minutele 31, 60 și 64, asigurând practic de unul singur victoria echipei antrenate de Simone Inzaghi.

مختصر المباراة — 🎥

الهلال ينتصر على الأخدود بنصف درزن من الأهداف، ضمن مواجهات الجولة الواحدة والعشرين من ⁧#دوري_روشن_السعودي⁩ ⚽️



⁧#الأخدود_الهلال pic.twitter.com/5tVK7ujpgv — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) February 5, 2026

Al Hilal a mai punctat de alte trei ori pe final de meci prin Malcom și Salem Al Dawsari (2), asigurându-și victoria cu 6-0.

La finalul partidei, Marius Șumudică și Karim Benzema au avut preț de câteva secunde un dialog chiar pe gazon:

Ca urmare a acestui rezultat, Al-Okhdood ocupă locul 17, poziție retrogradabilă, cu 10 puncte acumulate în 20 de meciuri. Damac, formația aflată pe primul loc deasupra liniei retrogradabile, are în acest moment 12 puncte.

Șumudică: „Al Hilal ar termina în primele 5 în Liga Campionilor din Europa”

„E o mare diferență de nivel între noi și Al Hilal. Ei au o valoare a lotului de 200 de milioane de euro, pe când echipa noastră are una de 10 milioane. Ei sunt de 20 de ori mai buni.

Locul lui Al-Hilal nu este aici. Ar trebui să meargă și să concureze în Europa.

Al Hilal va câștiga cu ușurință Liga Campionilor Asiei. Poate concura cu echipe europene, fără probleme. Seamănă cu Real Madrid. Dacă-i invita UEFA să participe în Liga Campionilor, se vor bate pentru primele 5 poziții.

Am fost foarte afectați de absența a 4 jucători cheie în meciul de astăzi, spre deosebire de Al-Hilal, care este plină de vedete.

Prăbușirea echipei noastre a fost una mentală, nu tactică. Este rezultatul oboselii, epuizării jucătorilor, al presiunii meciurilor. Nu există timp pentru recuperare și pregătire. Adăugați la asta forța și calitatea jucătorilor lui Al-Hilal”, a spus antrenorul român după meci.

