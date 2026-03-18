Pintilii ofertat de o echipă de play-off!  CE SURPRIZĂ: abia a demisionat de la FCSB, Pintilii e în discuții cu un club care are Cupa și Supercupa în palmares
alt-text Publicat: 18.03.2026, ora 17:21
alt-text Actualizat: 18.03.2026, ora 17:24
  • Mihai Pintilii (41 de ani) a plecat de la FCSB după ce echipa a ratat accesul în play-off, dar și după două sezoane cu titluri câștigate și optimi de finală în Europa League
  • Deși nu deține încă Licența Pro, Pintilii a primit propunerea de a deveni antrenor principal la un club care are ca obiectiv promovarea în Liga 1

Nici n-a plecat bine de la FCSB și Mihai Pintilii deja a fost ofertat pentru a prelua o echipă în calitate de antrenor principal. E vorba despre un club din România, din Liga 2, dar care e în play-off și care are ca obiectiv promovarea.

FC Voluntari îl vrea principal pe Pintilii

Din informațiile GOLAZO.ro, divizionara secundă FC Voluntari i-a făcut o propunere concretă lui Pintilii de a deveni antrenor principal.

Pintilii ar putea să fie A1, post pe care n-a rulat la FCSB, fiindcă la nivelul ligiii secunde e nevoie ca antrenorul principal să aibă Licența A, nu și pe cea Pro. Iar Pintilii e deținător de Licența A.

Mai mult, dacă Pintilii ar da curs ofertei și ar promova cu Voluntari, atunci ar avea dreptul să fie principal inclusiv în Liga 1, în sezonul 2026-2027, fiindcă regulamentul permite antrenorilor care n-au licență Pro să conducă echipa pe prima scenă, dar doar dacă ei sunt cei care au promovat-o. 

Pintilii încă nu le-a dat un răspuns ferm celor de la Voluntari, însă le-a transmis că ar dori să ia pauză până în vară, pentru a avea măcar o pauză de două luni, după stresul acumulat la FCSB.

Ilfovenii insistă însă să-l aibă pe bancă și l-au invitat la meciul de duminică, primul din play-off pe care Voluntari îl va susține pe teren propriu, cu Chindia. Pintilii va fi prezent la meci, după care va decide dacă va fi antrenor la Voluntari sau nu. 

Clasamentul Ligii secunde la startul play-off-ul e unul foarte echilibrat pentru ocuparea celui de-al doilea loc direct promovabil, dar mai ales pentru pozițiile de baraj.

Clasament play-off Liga 1

  1. Corvinul 53
  2. Sepsi 44
  3. Voluntari 39
  4. Chindia 39
  5. Bihor 39
  6. Steaua 39

Pintilii a renunțat la cariera de jucător în urmă cu 6 ani, când a devenit secund la FCSB. El n-a putut însă să fie antrenor principal în acte din cauza faptului că nu are Licența Pro.

Începând cu martie 2023, el a făcut cuplu cu Elias Charalambous, ei având câteva performanțe mari: două titluri de campioni, două Supercupe, două prezențe pe tabloul principal în Europa League, dar și calificarea în optimile de finală, în sezonul 2024-2025, când s-a stabilit recordul de meciuri disputate de un club din România în cupele europene într-un an: 20 de partide. 

FC Voluntari îl are în acest moment ca antrenor pe Florin Pârvu, cu care a reușit să acceseze primele 6 locuri, însă a pierdut ultimele două meciuri din sezonul regulat: 1-2 cu FS Bacău, acasă și 0-1 cu Gloria Bistrița, în deplasare.

Pârvu e de aproape un an pe banca Voluntariului, cu care la finalul sezonului trecut a pierdut dramatic barajul de menținere - promovare în Liga 1 cu Unirea Slobozia: 2-1, 0-1 și 3-4 la loviturile de departajare. 

Voluntari a retrogradat din Liga 1 la finalul sezonului 2023-2024, după câteva sezoane în care a fost echipă importantă în fotbalul românesc. A câștigat și două trofee, Cupa României și Supercupa, ambele în 2017. Voluntari a mai jucat o finală de Cupă, în 2022, pierdută în fața lui Sepsi Sf. Gheorghe.

A semnat deja cu Prima Sport

Până să decidă dacă va reveni sau nu ca antrenor, Pintilii a semnat deja o colaborare, tot în fenomen. A devenit analist TV pentru Prima Sport, televiziune care deține drepturile pentru meciurile din Liga 1 și Champions League.

Fostul antrenor de la FCSB a debutat deja în această calitate și el s-a alăturat unor nume importante din portofoliul Prima Sport: Mihai Stoica, Victor Angelescu, Andrei Nicolescu, Basarab Panduru, Marius Baciu, Aurel Țicleanu, Claudiu Vaișcovici, Ovidiu Herea, Constantin Zotta. 

