„Cea mai mare prostie” Van de Ven, despre implicarea din vestiarul lui Drăgușin: „Fanii vor crede”
Van de Ven și Drăgușin, colegi în apărarea lui Tottenham din ianuarie 2024
alt-text Publicat: 18.03.2026, ora 18:06
alt-text Actualizat: 18.03.2026, ora 18:06
  • Micky van de Ven, colegul lui Radu Drăgușin la Tottenham, contestă ideea că Spurs nu pun suflet în meciurile echipei londoneze, aflate chiar deasupra retrogradării în Premier League.

Într-un moment critic pentru Tottenham, The Athletic a lansat un subiect sensibil pentru echipa londoneză.

Dezvăluirea The Athletic din vestiarul lui Drăgușin

Site-ul de sport al cotidianului New York Times a susținut că un jucător de pe White Hart Lane le-ar fi spus colegilor în vestiar că nu-l îngrijorează prea tare o eventuală retrogradare. Motivul: oricum pleacă la vară.

Spurs sunt momentan pe locul 16, la doar un punct deasupra liniei roșii.

Van de Ven (dreapta), eliminat la 1-3 cu Crystal Palace

Duminică, Radu Drăgușin și colegii lui au un meci foarte important în Premier League. Acasă, în fața lui Nottingham (poziția a 17-a).

Dacă înving, se pot distanța și de Forest, foarte probabil și de West Ham (18), ultima având duel în deplasare cu Aston Villa (4).

Van de Ven: „Credeți-mă! Tuturor le pasă!”

Înainte de Tottenham - Atletico Madrid, în returul „optimilor” Ligii Campionilor (2-5 în prima manșă), olandezul Micky van de Ven a contestat dur scenariul The Athletic.

Van de Ven și antrenorul Tudor, părând că se contrazic la marginea terenului

„Am citit recent că unul dintre noi le-a zis celorlalți jucători că nu-i pasă, pentru că oricum se transferă…

Asta e cea mai mare prostie”, a declarat fundașul central în vârstă de 24 de ani.

„Credeți-mă! Celor implicați, tuturor, jucători și antrenor, le pasă foarte mult de situația în care ne aflăm acum”.

Colegul lui Drăgușin: „Este frustrant”

Internaționalul batav a mai spus: „Vrem doar să schimbăm lucrurile și toți ne gândim la asta.

Este frustrant să se susțină că nu ne interesează ce se întâmplă cu Tottenham”.

Unii doar inventează povești. Tot ce pot comenta despre acest subiect: nu e adevărat. Problema e că fanii vor crede Micky van de Ven, apărător Tottenham

