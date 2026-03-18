Răzvan Burleanu (41 de ani), reales miercuri, 18 martie, președinte al FRF pentru al patrulea mandat, nu se dezminte.

După alegeri, el l-a atacat direct pe contracandidatul său, Ilie Drăgan.

Citește și Dan Udrea Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu Citește mai mult Dan Udrea Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Burleanu: „Fețița a întrebat-o pe soția mea: «Mami, cine e măscăriciul ăsta?»”

„Un singur mesaj am fost nevoit să îl citesc, de la soția mea. Știți, am o fetiță care împlinește șase ani și care a întrebat-o pe soția mea: «Mami, cine e măscăriciul ăsta?»”, a declarat Burleanu, de la microfonul Adunării Generale.

Derapajele lui Burleanu: „Vă rog, nu mă puneți să vă dau eu afară!”

Încă de la primul său mandat, în 2014, Răzvan Burleanu, care avea pe atunci 29 de ani, s-a remarcat prin declarațiile sale acide:

„Revoluția de care s-a temut Mircea Sandu a venit. După 24 de ani de domnie, ca a lui Ceaușescu, a venit momentul schimbării”.

Primul vizat a fost secretarul general al FRF, Adalbert Kassai: „Domnule Kassai, aștept demisia dumneavoastră mâine dimineață. Vă rog, nu mă puneți să vă dau eu afară!”.

În 2018, după ce l-a învins pe Ionuț Lupescu, Răzvan Burleanu i-a „mitraliat” pe susținătorii fostului internațional, printre care Mircea Lucescu și foștii componenți ai Generației de Aur: „Recunosc că nu a fost un fleac, i-am ciuruit”.

Mai recent, la Adunarea Generală a FRF din 8 octombrie 2025, Răzvan Burleanu l-a făcut „maimuțoi” pe Mircea Moise, juristul FCU Craiova.

„Nu stau de vorbă cu toți maimuțoii. Dumneavoastră pentru mine sunteți un maimuțoi. Rugămintea mea este să ieșiți în afara Federației Române de Fotbal”, a reacționat președintele FRF.

Răzvan Burleanu se află la conducerea FRF din 5 martie 2014, fiind la cel de-al patrulea său mandat consecutiv în funcția de președinte al instituției:

În 2014, Burleanu a câștigat în fața lui Vasile Avram: 113-58 voturi

În 2018 a câștigat vs Lupescu: 168-78

⁠În 2022 a fost singurul candidat, a fost vot deschis (la vedere) și a fost ales în unanimitate

În 2026, Burleanu l-a devansat categoric pe Ilie Drăgan: 258-5

