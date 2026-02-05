Prelungire pe „hold” Ce se întâmplă cu Eddy Gnahore? Anunțul conducerii lui Dinamo

Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre prelungirea contractului lui Eddy Gnahore (32 de ani), mijlocașul „câinilor”.

Înțelegerea mijlocașului francez cu Dinamo expiră la finalul lunii iunie a acestui an. El îmbracă tricoul alb-roșu din ianuarie 2024.

Citește și Ioana Mihalcea Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare Citește mai mult Ioana Mihalcea Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ce se întâmplă cu prelungirea contractului lui Eddy Gnahore

Conducătorul de la Dinamo a anunțat că momentan discuțiile despre prelungirea contractului lui Gnahore au fost sistate, urmând a se relua după ce Zeljko Kopic va decide lotul pe care se va baza în finalul acestui sezon.

„Gnahore este o piesă foarte importantă pentru noi, doar că deocamdată ne focusăm să mai închidem niște lucruri pe care le avem de închis.

Când vom ști că acesta este lotul cu care abordăm finalul campionatului, probabil vor începe și discuțiile cu el.

Am început să discutăm și cu Opruț, sunt discuții cu toți jucătorii importanți, dar nu e o grabă pentru asta”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.

750.000 de euro este cota lui Eddy Gnahore, conform Transfermarkt

În acest sezon, în tricoul lui Dinamo, Eddy Gnahore a jucat 25 de meciuri, reușind să înscrie un gol și să ofere o pasă de gol.

De la venirea sa la Dinamo, mijlocașul francez a jucat 79 de meciuri în tricoul alb-roșu, a marcat de cinci ori și a mai reușit alte patru pase decisive.

FOTO. Imagini de la Farul Constanța - Dinamo 2-3

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Pop în meciul cu Farul Constanța

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport