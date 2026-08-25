A renunțat la fotbal la doar 23 de ani!  Fostul golgheter al lui U Cluj începe o nouă aventură

- Albert Hofman (23 de ani) a ales să renunțe prematur la cariera de fotbalist profesionist.
Originar din Câmpulung Moldovenesc, fostul internațional U19 a fost considerat unul dintre cei mai promițători jucători din fotbalul românesc la momentul de vârf al carierei sale.
Albert Hofman a renunțat la cariera de fotbalist la doar 23 de ani!
În sezonul 2021-2022, Hofman a fost golgheterul celor de la U Cluj în Liga 2, cu 7 goluri marcate în 28 de meciuri jucate, și i-a ajutat pe ardeleni să revină în elita fotbalului românesc, după 7 ani de absență.
Ulterior, a mai evoluat pentru Unirea Dej, Oțelul Galați, iar în sezonul trecut a fost legitimat la Chindia Târgoviște și CSM Olimpia Satu Mare, ambele echipe din Liga 2.
În mod surprinzător, atacantul a decis să agațe ghetele în cui la doar 23 de ani și va face parte din stafful celor de la ACS Junior Câmpulung Moldovenesc, club la care și-a început aventura în fotbal.
„Bine ai (re)venit Albert Hofman!!! După un început foarte bun de carieră în fotbalul profesionist (69 meciuri în Liga 2 și golgheterul echipei U Cluj în anul promovarii, 20 meciuri în Liga 1, 10 meciuri și 2 goluri în naționalele U19/U20 ale României), Albert a decis sa renunte la activitatea de jucător activ, iar începand cu aceasta lună se va alătura staffului tehnic al ACS JUNIOR.
Pe aceasta cale îi urăm mult succes în noua provocare pe care a ales-o și cât mai multe realizări pe plan profesional!!”, se arată în comunicatul emis de ACS Junior Campulung Moldovenesc.