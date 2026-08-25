A renunțat la fotbal la doar 23 de ani!  Fostul golgheter al lui U Cluj începe o nouă aventură

Albert Hofman (23 de ani) a ales să renunțe prematur la cariera de fotbalist profesionist.

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Originar din Câmpulung Moldovenesc, fostul internațional U19 a fost considerat unul dintre cei mai promițători jucători din fotbalul românesc la momentul de vârf al carierei sale.

Albert Hofman a renunțat la cariera de fotbalist la doar 23 de ani!

În sezonul 2021-2022, Hofman a fost golgheterul celor de la U Cluj în Liga 2, cu 7 goluri marcate în 28 de meciuri jucate, și i-a ajutat pe ardeleni să revină în elita fotbalului românesc, după 7 ani de absență.

Ulterior, a mai evoluat pentru Unirea Dej, Oțelul Galați, iar în sezonul trecut a fost legitimat la Chindia Târgoviște și CSM Olimpia Satu Mare, ambele echipe din Liga 2.

În mod surprinzător, atacantul a decis să agațe ghetele în cui la doar 23 de ani și va face parte din stafful celor de la ACS Junior Câmpulung Moldovenesc, club la care și-a început aventura în fotbal.

„Bine ai (re)venit Albert Hofman!!! După un început foarte bun de carieră în fotbalul profesionist (69 meciuri în Liga 2 și golgheterul echipei U Cluj în anul promovarii, 20 meciuri în Liga 1, 10 meciuri și 2 goluri în naționalele U19/U20 ale României), Albert a decis sa renunte la activitatea de jucător activ, iar î ncepand cu aceasta lună se va alătura staffului tehnic al ACS JUNIOR.

Pe aceasta cale îi urăm mult succes în noua provocare pe care a ales-o și cât mai multe realizări pe plan profesional!!”, se arată în comunicatul emis de ACS Junior Campulung Moldovenesc.

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