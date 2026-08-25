A fost semnat contractul Arena de  32.000 de locuri din România are actele făcute: „În sfârșit, ne dă voie să construim pe banii noștri” +5 foto
Macheta noului stadion „Dan Păltinișanu”
Liga 2

A fost semnat contractul Arena de 32.000 de locuri din România are actele făcute: „În sfârșit, ne dă voie să construim pe banii noștri”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 25.08.2026, ora 20:40
  • Alfred Simonis (41 de ani), președintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat semnarea contractului pentru noul stadion „Dan Păltinișanu” din Timișoara.
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Simonis a avut și un mesaj ironic la adresa Guvernului României, care a deblocat banii pentru proiect în urmă cu aproximativ două săptămâni, lansând, totodată, critici la adresa guvernanților și a politicienilor locali.

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A fost semnat contractul pentru noul stadion „Dan Păltinișanu”

„În sfârșit, am semnat contractul pentru noul Stadion «Dan Păltinișanu». Firma câștigătoare are la dispoziție câteva luni pentru realizarea proiectului.

Apoi încep lucrările. Timișoara și Timișul au așteptat suficient. Vreau să mulțumesc Guvernului României pentru că, în sfârșit, ne dă voie să construim pe banii noștri.

Consiliul Județean Timiș poate asigura, pentru perioada 2026–2027, cel puțin 125 de milioane de lei pentru lucrările la noul stadion.

Vom susține investiția din bugetul județului până în momentul în care CNI va putea prelua finanțarea în 2028. Și, pentru că în ultimele luni am auzit foarte multe povești despre acest stadion, cred că este momentul să clarificăm câteva aspecte.

De ce am ajuns atât de târziu în acest punct? Nu mă refer la contestațiile din justiție. Acolo lucrurile sunt clare. Mă refer la ceea ce s-a întâmplat după aceea.

Vă aduceți aminte că, în urmă cu doar câteva luni, politicieni locali, cărora nu am să le dau numele, îi cereau premierului să oprească proiectul stadionului? Eu îmi amintesc”, se arată în prima parte a mesajului transmis de Simonis pe Facebook.

Alfred Simonis: „Spuneau că Timișoara nu are nevoie de o asemenea arenă”

Simonis a continuat:

„Spuneau că Timișoara nu are nevoie de o asemenea arenă. Ziceau că este un proiect inutil, un proiect «faraonic» pentru care nu ar exista bani.

Au spus și că stadionul nu poate începe din cauza unor dosare penale. Iată însă că începe. Deci, evident, toate acestea au fost minciuni.

Au inventat motive, scenarii și explicații doar pentru a demonstra că investiția nu se poate face. Au făcut totul pentru ca acest obiectiv să nu se construiască.

Culmea, astăzi, brusc, toți au devenit susținători ai stadionului și încearcă să bage capul în poză. Unii chiar încearcă să ne explice cât de mult au contribuit la realizarea lui.

Am, însă, o întrebare foarte simplă: ați văzut vreunul dintre acești așa-ziși mari oameni politici ai Timișoarei spunând public că luptă pentru a convinge Guvernul să aprobe începerea lucrărilor? Unul singur?

Vă spun eu: niciunul, deși erau la guvernare.

Când trebuia apărat proiectul, nu erau de găsit. Când trebuia convins Guvernul, nu erau de găsit. Acum, când contractul este semnat, îi vedem pe cei mai mulți dintre ei în primul rând.

Revenind la Guvern, vreau să mai spun ceva. Nu am cerut pomeni. Nu am cerut favoruri și nu vom face plecăciuni pentru că ni se permite să investim banii timișenilor în Timiș. Nu vom face plecăciuni pentru ceea ce ni se cuvine.

Timișul este județul care contribuie cel mai mult la bugetul de stat. Din banii timișenilor s-au construit peste 10 stadioane în întreaga țară. Fără niciun fel de cofinanțare.

Acum, când a venit, în sfârșit, și rândul nostru, Guvernul ne-a obligat să alocăm 25% din banii noștri pentru ridicarea noii arene. Am acceptat și, cu toate acestea, ne-au întârziat cât au putut. Dar trecem și peste asta. Important este că proiectul s-a deblocat și contractul este semnat. Avem banii, putem începe.

În final, vreau să mai adaug ceva. Pentru liniștea lor, la inaugurare îi vom invita și pe cei care au explicat ani întregi de ce stadionul nu trebuie făcut.

Pe cei care au încercat să-l oprească și care, probabil, până atunci vor încerca să ne convingă că a fost și meritul lor. Îi vom invita să vadă că se poate. Pentru că, dincolo de orgolii, interese politice și războaie locale, stadionul acesta nu este al unui partid și nu este al unui politician. Este al Timișului.

Facem totul pentru Timiș!”, a concluzionat Simonis.

Noul stadion „Dan Păltinișanu” din Timișoara

Noul stadion „Dan Păltinișanu”, proiect evaluat la aproximativ 140 de milioane de euro, va avea:

  • 32.000 de locuri
  • tribune complet acoperite
  • o infrastructură modernă, la standarde internaționale

Complexul sportiv va fi omologat la Categoria UEFA 4, permițând astfel desfășurarea:

  • Meciurilor de campionat național
  • Liga Campionilor
  • Competiții europene
  • Competiții mondiale

Complexul sportiv va respecta standardele necesare pentru rugby, inclusiv pentru Liga Națională și competiții internaționale.

Macheta noului stadion Dan Păltinișanu
Macheta noului stadion Dan Păltinișanu

Galerie foto (5 imagini)

Macheta noului stadion Dan Păltinișanu Macheta noului stadion Dan Păltinișanu Macheta noului stadion Dan Păltinișanu Macheta noului stadion Dan Păltinișanu Macheta noului stadion Dan Păltinișanu
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