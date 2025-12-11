U CRAIOVA - SPARTA PRAGA 1-2. Albion Rrahmani (25 de ani), atacantul celor de la Sparta, a vorbit despre victoria de pe „Oblemenco”.

La revenirea în România, fostul atacant de la Rapid a reușit să înscrie primul gol al celor de la Sparta Praga.

U CRAIOVA - SPARTA PRAGA. Albion Rrahmani: „E o plăcere să înscriu în România”

Atacantul din Kosovo a revenit pe „Oblemenco”, acolo unde a marcat două goluri la debutul pentru Rapid.

„Bineînțeles, este o senzație plăcută. Mereu este plăcut când înscriu în România. Sunt foarte fericit că mi-am ajutat echipa să câștige cele trei puncte.

A fost un meci greu, Craiova a jucat un fotbal bun, ne-am luptat din greu pentru victorie. Sper să continuăm așa și la meciul următor.

După ce am ratat, simțeam că voi reuși să marchez. Am avut acea oportunitate și am marcat, lucru pentru care sunt foarte bucuros.

E foarte plăcut să joci în Europa. Trebuie să fim 100% în continuare și sper să ne descurcăm la fel de bine”, a declarat Albion Rrahmani, la Prima Sport.

Rrahmani, despre Rapid: „Sper să realizeze ceva important”

La finalul meciului, atacantul Spartei a primit cadou tricoul din acest campionat al Rapidului, cu numele și numărul său, echipă la care a avut un sezon excelent și de la care a plecat în Cehia.

„Îmi place foarte mult noul tricou al Rapidului. (n.r. Va mai purta acest tricou vreodată?) Mi-ar plăcea. Am mai spus-o, când am fost la Rapid am dat tot ce am avut mai bun. Pe viitor, nu știm ce se va întâmpla.

Sper ca Rapid să realizeze ceva important în acest sezon, m-aș bucura foarte mult pentru ei”, a mai spus Rrahmani.

