Florin Gardoș (37 de ani), fost jucător la FCSB, a anunțat că va dona pentru publicația Recorder, după ce a vizionat documentarul „Justiția capturată”, care investighează influențele politice asupra sistemului judiciar din România

Materialul realizat de jurnaliștii Recorder prezintă mărturii ale mai multor magistrați, care susțin că Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), ar exercita o influență semnificativă asupra Curții de Apel București.

Gardoș, sprijin financiar pentru Recorder: „Vă mai fac o donație”

O parte a reprezentanților justiției au afirmat că, în dosarele importante de corupție, învinuiții ar fi trimiși dintr-o instanță în alta până la prescrierea faptelor.

Magistrații Curții de Apel București au organizat azi o conferință de presă pentru a răspunde punct cu punct informațiilor din documentar.

În timpul conferinței, însă, o discuție între vicepreședinta instanței, Ionela Tudor, și președinta Liana Arsenie a fost surprinsă de microfoanele reporterilor.

Tudor i-a șoptit președintei: „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”. Aceasta a purtat o scurtă convorbire telefonică, revenind ulterior.

Fragmentul a fost atent analizat de jurnaliștii Recorder, iar fostul internațional român Florin Gardoș a reacționat:

„Vă mai fac o donație, să aveți cât mai mai multe microfoane de astea de calitate”, a scris Gardoș. Comentariul său sugerează că a donat și în trecut la Recorder.

Comentariul fostului fotbalist de la FCSB, Southampton și Craiova a adunat 3.500 de aprecieri în doar șase ore.

Gardoș, afectat de schema Nordis, caz dezvăluit de Recorder

Gardoș a mai avut legături indirecte cu Recorder în trecut, când a fost printre persoanele afectate într-un caz dezvăluit de publicație.

În octombrie 2024, jurnaliștii de investigație de la Recorder au arătat cum Nordis și-a păcălit clienții, încasând zeci de milioane de euro pentru apartamente care existau doar pe hârtie.

Aceeași proprietate era vândută către cel puțin la doi cumpărători, iar când apartamentele erau finalizate nu erau livrate celor care viraseră deja toți banii.

Printre cei păgubiți se regăsesc și numeroși actuali sau foști fotbaliști, precum Florin Gardos și George Pușcaș.

La 4 luni de la dezvăluirile Recorder, fosta deputată Laura Vicol, soțul acesteia, Vladimir Ciorbă (unul dintre acționarii firmei), dar și alți 3 angajați Nordis au fost arestați pentru 29 de zile, fiind acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat.

Cu toate acestea, Laura Vicol și soțul său au fost eliberați după doar 10 zile și cercetați în libertate, după o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport