Ronaldo, gol bizar FOTO. Reușita portughezului i-a surprins pe toți. Încheie 2025 cu peste 40 de goluri, dar pierde o serie istorică +52 foto
Cristiano Ronaldo. Foto: IMAGO
Ronaldo, gol bizar FOTO. Reușita portughezului i-a surprins pe toți. Încheie 2025 cu peste 40 de goluri, dar pierde o serie istorică

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 31.12.2025, ora 11:36
alt-text Actualizat: 31.12.2025, ora 11:37
  • Cristiano Ronaldo (40 de ani) a încheiat anul 2025 într-o manieră neobișnuită.
  • Starul portughez a marcat un gol cu spatele pentru Al Nassr și a depășit din nou pragul de 40 de reușite într-un an calendaristic.
  • Totuși, seria sa de hat-trick-uri, începută în 2010, s-a încheiat.

Ronaldo a ajuns la 957 de goluri în carieră, după ce a înscris în remiza dintre Al Ettifaq și Al Nassr, încheiată cu scorul de 2-2.

Gol atipic pentru Cristiano Ronaldo în meciul Al Ettifaq - Al Nassr 2-2

Partida a început mai bine pentru oaspeți: Georginio Wijnaldum, fostul mijlocaș al lui Liverpool, a deschis scorul pentru Al Ettifaq în primele 16 de minute. Al Nassr a revenit după pauză prin Joao Felix, care a egalat în minutul 47.

Tot Joao Felix a fost în prim-plan și la golul marcat de Ronaldo, în minutul 47. O minge șutată de tânărul portughez din interiorul careului l-a lovit în spate pe căpitanul celor de la Al Nassr.

Mingea deviată Cristiano l-a păcălit pe portar și a intrat în poartă.

Starul lusitan a sărbătorit reușita cu bine-cunoscuta sa mișcare „Siu”, conștient că a mai făcut un pas către borna simbolică de 1.000 de goluri, de care îl mai despart 43 de reușite.

Cristiano Ronaldo, gol cu spatele în meciul Al-Ettifaq - Al Nassr 2-2. Foto: Captură „X” @FOXSoccer
Cristiano Ronaldo, gol cu spatele în meciul Al-Ettifaq - Al Nassr 2-2. Foto: Captură „X” @FOXSoccer

Deși Al Nassr era în avantaj, același Wijnaldum a marcat pe final golul egalizator, stabilind scorul de 2-2.

Rezultatul a făcut ca Al Taawoun să se apropie la doar trei puncte de Al Nassr, care conduce clasamentul cu 31 de puncte.

Pentru prima dată din 2010, Ronaldo nu reușește niciun hat-trick într-un an calendaristic

Golul marcat cu spatele a dus totalul lui Ronaldo în 2025 la 41 de goluri pentru club și echipa națională, fiind al treilea an consecutiv în care depășește pragul de 40 de reușite, conform talksport.com.

În ciuda reușitei, finalul de an are și o notă amară pentru lusitan. Pentru prima dată din 2010 încoace, Cristiano Ronaldo nu a reușit niciun hat-trick într-un an calendaristic.

Între 2010 și 2024, atacantul a bifat cel puțin o „triplă” în fiecare an, fie pentru cluburile la care a evoluat, fie pentru naționala Portugaliei.

Ultima dată când a plecat acasă cu mingea meciului a fost în mai 2024, într-o victorie categorică, 6-0, cu Al Wehda.

Ronaldo a fost foarte aproape să-și prelungească seria în partida anterioară, când a crezut că a reușit un nou hat-trick, dar VAR i-a anulat al treilea gol în meciul cu Al Akhdoud.

Cum arată numărul de goluri înscrise de Ronaldo în fiecare an calendaristic, conform sursei citate:

  • 2003: 1
  • 2004: 13
  • 2005: 15
  • 2006: 24
  • 2007: 34
  • 2008: 35
  • 2009: 30
  • 2010: 48
  • 2011: 60
  • 2012: 63
  • 2013: 69
  • 2014: 61
  • 2015: 57
  • 2016: 55
  • 2017: 53
  • 2018: 49
  • 2019: 39
  • 2020: 44
  • 2021: 47
  • 2022: 16
  • 2023: 54
  • 2024: 43
  • 2025: 41

A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
