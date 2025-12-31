Transfer istoric! Louis Munteanu ar fi semnat cu DC United, într-o mutare record pentru fotbalul românesc » Toate detaliile + reacția impresarei jucătorului

Louis Munteanu (23 de ani) ar fi semnat cu DC United, echipă din MLS, scriu mai multe publicații din România.

Ioan Varga (66 de ani), patronul celor de la CFR Cluj, și-ar fi dat acordul pentru transfer, iar atacantul ar fi semnat contractul.

După mai multe runde de negocieri, CFR Cluj și DC United ar fi ajuns la un acord pentru cedarea internaționalului român, pentru o sumă considerată satisfăcătoare de conducerea clubului din Gruia.

Louis Munteanu ar fi semnat cu DC United, într-o mutare record pentru fotbalul românesc

Surse implicate în tratative susțin că este vorba despre „cel mai mare transfer făcut din România”, suma depășind-o pe cea încasată de FCSB pentru Dennis Man (11 milioane de euro).

În plus, CFR Cluj ar păstra 35% dintr-un eventual viitor transfer al atacantului, conform gsp.ro.

Atacantul se află în acest moment în vacanță, însă ar fi semnat contractul, potrivit prosport.ro, și urmează să efectueze vizita medicală pe 5 ianuarie, la o clinică din Europa, după care va zbura spre Statele Unite.

„Sunt fericită pentru acest transfer. Louis merita ceva minunat în viață și carieră. CFR, la fel. Fotbalul românesc, de asemenea. Am terminat toți anul cu o victorie minunată. Să dea Dumnezeu ca din secunda asta Louis să meargă pe drumul pe care toți jucătorii mei au pășit: pe drumul gloriei absolute. Acesta este doar începutul unui capitol de vis pentru el și știu că ce va urma o să fie minunat”, a declarat impresara Anamaria Prodan, pentru prosport.ro.

Interesul lui D.C. United pentru Munteanu s-ar fi concretizat după ce Rene Weiler l-a urmărit pe atacant la meciul CFR Cluj – Rapid 3-0. Atacantul a oferit atunci două pase decisive, iar tehnicianul elvețian l-ar fi lăudat: „Are multă calitate. Jucător de top!”.

La noua sa echipă, internaționalul român ar urma să aibă un salariu considerabil mai mare decât în Gruia.

Munteanu ar urma să încaseze, cu tot cu bonusuri, aproximativ 1,2 milioane de euro pe an.

Atacantul a avut parte de un start de sezon dificil, cu accidentări și scăderi de formă, reușind să înscrie trei goluri și să ofere 6 pase decisive în 21 de apariții în toate competițiile pentru CFR, comparativ cu stagiunea anterioară, când a devenit golgheter în Liga 1, cu 23 de reușite în 35 de partide.

4,5 milioane de euro este cota de piață a lui Louis Munteanu, potrivit transfermarkt.com

Cel mai scump transfer realizat până acum de echipa din SUA a fost cel al lui Christian Benteke, adus în sezonul 2022–2023 de la Crystal Palace, pentru suma de 5,4 milioane de euro.

