„Nu o pot controla”  Andrei Nicolescu, anunț despre stadiul fuziunii dintre Dinamo și clubul MAI

- Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a venit cu detalii despre asocierea cu CS Dinamo, clubul Ministerului Afacerilor Interne.
În luna septembrie, oficialul clubului din „Ștefan cel Mare” a făcut o adresă către MAI pentru a se începe discuțiile legate de fuziunea celor două cluburi.
Nicolescu, despre asocierea lui Dinamo cu clubul MAI: „Nu-mi dau seama”
Cu toate că au trecut aproape patru luni de când Dinamo a făcut o adresă către MAI cu privire la asocierea celor două cluburi, Andrei Nicolescu a declarat nu are vești noi despre acest subiect.
„Nu-mi dau seama (n.r. – când ar putea avea loc fuziunea). Este o chestiune politică, pe care nu o pot controla. Tot înțeleg că sunt discuții la nivel de ministere, dacă există stabilitate sau nu.
Ce putem noi să facem este să facem o revenire a acelor documente și cereri. Atât putem să facem. Mai mult de atât, nu. Noi nu reprezentăm niciun minister. Eu vorbeam de zona politică.
Nu-mi dau seama dacă stabilitatea despre care se discută la nivel de minister afectează și capacitatea de a lua o decizie în cazul cererii noastre la nivelul Ministerului de Interne”, a declarat Andrei Nicolescu pentru digisport.ro.
Fuziunea țintește atât utilizarea viitorului stadion din Ștefan cel Mare de către echipa din Liga 1, cât și o soluție pentru a crește jucători într-o eventuală academie proprie a celor două entități.
Andrei Nicolescu, despre adresa trimisă Ministerului de Interne: „Ar însemna un ghid de bună practică”
Întrebat în septembrie despre motivul adresei făcute de Dinamo către Ministerul de Interne, Andrei Nicolescu a clarificat că dorește să demareze discuțiile legate de asocierea Clubului Sportiv Dinamo cu echipa de fotbal.
Acționarii FC Dinamo susțin asocierea cu CS Dinamo, după ce clubul din Liga 1 a ieșit din insolvență în această vară.
„Noi am făcut o adresă prin care am solicitat ministerului, datorită dezbaterilor din mediul online și a discuțiilor care au fost făcute de reprezentanții celor două entități, propo de această asociere, de integrarea secției de fotbal în clubul Dinamo, să putem să avem o întâlnire formală cu reprezentanții ministerului.
Să putem să discutăm niște principii și să vedem concret de la ce premize plecăm, pentru că interesul nostru este clar de a face acest proiect.
Din punctul nostru de vedere, al acționarilor de la Dinamo, acest exemplu ar însemna un ghid de bună practică, ar însemna un exemplu despre cum statul ar putea să-și eficientizeze prezența în sport și cum ar putea să ajute în dezvoltarea sportului de performanță”, a declarat Andrei Nicolescu, la 48TV, în septembrie.
- CS Dinamo evoluează în Liga 2, acolo unde a terminat anul 2025 pe locul 19, cu doar 12 puncte obținute după 17 etape.
- De cealaltă parte, echipa pregătită de Zeljko Kopic se poziționează pe locul 4 în prima ligă, cu 38 de puncte, la doar două puncte distanță de liderul Craiova.