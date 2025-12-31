„Nu o pot controla”  Andrei Nicolescu, anunț despre stadiul fuziunii dintre Dinamo și clubul MAI

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a venit cu detalii despre asocierea cu CS Dinamo, clubul Ministerului Afacerilor Interne.

În luna septembrie, oficialul clubului din „Ștefan cel Mare” a făcut o adresă către MAI pentru a se începe discuțiile legate de fuziunea celor două cluburi.

Nicolescu, despre asocierea lui Dinamo cu clubul MAI: „ Nu-mi dau seama”

Cu toate că au trecut aproape patru luni de când Dinamo a făcut o adresă către MAI cu privire la asocierea celor două cluburi, Andrei Nicolescu a declarat nu are vești noi despre acest subiect.

„Nu-mi dau seama (n.r. – când ar putea avea loc fuziunea). Este o chestiune politică, pe care nu o pot controla. Tot înțeleg că sunt discuții la nivel de ministere, dacă există stabilitate sau nu.

Ce putem noi să facem este să facem o revenire a acelor documente și cereri. Atât putem să facem. Mai mult de atât, nu. Noi nu reprezentăm niciun minister. Eu vorbeam de zona politică.

Nu-mi dau seama dacă stabilitatea despre care se discută la nivel de minister afectează și capacitatea de a lua o decizie în cazul cererii noastre la nivelul Ministerului de Interne”, a declarat Andrei Nicolescu pentru digisport.ro.

Fuziunea țintește atât utilizarea viitorului stadion din Ștefan cel Mare de către echipa din Liga 1, cât și o soluție pentru a crește jucători într-o eventuală academie proprie a celor două entități.

Andrei Nicolescu, despre adresa trimisă Ministerului de Interne: „Ar însemna un ghid de bună practică”

Întrebat în septembrie despre motivul adresei făcute de Dinamo către Ministerul de Interne, Andrei Nicolescu a clarificat că dorește să demareze discuțiile legate de asocierea Clubului Sportiv Dinamo cu echipa de fotbal.

Acționarii FC Dinamo susțin asocierea cu CS Dinamo, după ce clubul din Liga 1 a ieșit din insolvență în această vară.

„Noi am făcut o adresă prin care am solicitat ministerului, datorită dezbaterilor din mediul online și a discuțiilor care au fost făcute de reprezentanții celor două entități, propo de această asociere, de integrarea secției de fotbal în clubul Dinamo, să putem să avem o întâlnire formală cu reprezentanții ministerului.

Să putem să discutăm niște principii și să vedem concret de la ce premize plecăm, pentru că interesul nostru este clar de a face acest proiect .

Din punctul nostru de vedere, al acționarilor de la Dinamo, acest exemplu ar însemna un ghid de bună practică, ar însemna un exemplu despre cum statul ar putea să-și eficientizeze prezența în sport și cum ar putea să ajute în dezvoltarea sportului de performanță”, a declarat Andrei Nicolescu, la 48TV, în septembrie.

CS Dinamo evoluează în Liga 2, acolo unde a terminat anul 2025 pe locul 19, cu doar 12 puncte obținute după 17 etape.

De cealaltă parte, echipa pregătită de Zeljko Kopic se poziționează pe locul 4 în prima ligă, cu 38 de puncte, la doar două puncte distanță de liderul Craiova.

FOTO. UTA Arad - Dinamo 2-0 , ultimul meci jucat de „câini” în 2025

