Campioni și la amenzi  Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Campioni și la amenzi Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 31.12.2025, ora 17:59
alt-text Actualizat: 31.12.2025, ora 17:59
  • Gigi Becali (67 de ani) a luat măsuri la FCSB din cauza actelor de indisciplină din timpul meciurilor și mai mulți jucători ai campioanei au de suferit.

Concret, Gigi Becali a precizat că fiecare jucător de la FCSB va primi o amendă de 10.000 de euro dacă ia un cartonaș galben din cauza protestelor.

Totul a pornit de la remiza dintre roș-albaștri și Hermannstadt, 3-3, atunci când Bîrligea a văzut două „galbene” în doar două minute și a fost eliminat.

Sancțiuni-record la FCSB. Ce jucători au fost amendați

Nu mai puțin de 16 avertismente au primit 11 jucători de la FCSB de-a lungul sezonului pentru proteste, în toate competițiile, fiecare „galben” valorând 10.000 de euro, scrie gsp.ro.

În total, fotbaliștii campioanei trebuie să plătească amenzi în valoare de 160.000 de euro.

Daniel Bîrligea trebuie să scoată cei mai mulți bani din buzunar, mai exact 40.000 de euro. Atacantul campioanei a văzut cartonașul galben pentru proteste de patru ori: de două ori cu Hermannstadt și câte o dată în meciurile cu Basel și Bologna, din Europa League.

Ceilalți jucători care trebuie să plătească amenzi din cauza avertismentelor:

  • Adrian Șut (FCSB - Farul)
  • Alexandru Pantea (FC Basel - FCSB, FCSB - U Craiova)
  • Baba Alhassan (Go Ahead Eagles - FCSB)
  • Daniel Graovac (Hermannstadt - FCSB)
  • David Miculescu (CFR Cluj - FCSB)
  • Florin Tănase (Go Ahead Eagles - FCSB)
  • Octavian Popescu (FCSB - Bologna)
  • Siyabonga Ngezana (Metaloglobus - FCSB)
  • Ștefan Târnovanu (FCSB - Farul)
  • Valentin Crețu (Aberdeen - FCSB, CFR Cluj - FCSB)
Alibec primește și el o amendă usturătoare

Denis Alibec s-a operat fără să anunțe staff-ul echipei, iar Gigi Becali a fost decis să îl amendeze drastic pe atacant.

„Alibec o să ia o amendă pentru că s-a dus și s-a operat fără să întrebe... el face ce vrea. O să vedem care e amenda maximă pe care i-o putem da.

E debandadă. O să-i dăm 20.000 de euro amendă sau nu știu. Să vedem cât putem să-i dăm maxim, pentru că nu merge așa, trebuia să întrebe doctorul, că de aia avem doctor la echipă. El n-a vorbit nimic cu nimeni, s-a dus și s-a operat”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

