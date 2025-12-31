Ionuț Stroe, fostul ministru al Tineretului și Sportului, a vorbit despre importanța banilor publici în sporturile de echipă, exceptând fotbalul.

Echipele de handbal, baschet și volei din România sunt dependente aproape în totalitate de fondurile provenite de la stat.

Actual deputat PNL, Ionuț Stroe a dus o luptă continuă în ultimele luni împotriva „Ordinului Novak”, care ar urma să le impună cluburilor sportive să utilizeze cel puțin 40% sportivi români pe teren, iar acum atrage atenția asupra unui alt aspect important din viața acestor cluburi.

Ionuț Stroe: „În afară de fotbal, celelalte sporturi nu ar exista fără bani publici”

Printre declarațiile legate de toate echipele de handbal, baschet și volei care depind de acești bani de la statul român, Stroe a amintit în mod special de CSM București și Dinamo, echipe de handbal feminin, respectiv masculin, care au performat puternic în cupele europene în ultimii ani.

„În afară de fotbal, celelalte sporturi nu ar exista în România fără bani publici. Campionatul de baschet, de handbal sau de volei s-ar desființa, pentru că, în proporție covârșitoare, echipele de acolo sunt finanțate din bani publici.

Handbalul, baschetul, voleiul și celelalte sporturi nu ar exista fără bani publici. Dinamo, la handbal, este o echipă extraordinară! A ajuns în Champions League cu jucători străini.

CSM București a ajuns în Final Four de câteva ori cu jucătoare din afara țării. Nimeni nu aduce de drag sportivi străini, pe care să mai dea și bani.

Îi aduce de nevoie, pentru a crește nivelul competitiv al echipelor românești. Aceste cluburi, fără banii Primăriei, la CSM, și fără banii Ministerului de Interne, la handbal la Dinamo, nu ar exista. Vă spun sincer!”, a spus Ionuț Stroe, potrivit iamsport.ro.

Situația necesității banilor publici se regăsește deseori și în fotbal, multiple echipe, inclusiv din Liga 1, fiind finanțate în cea mai mare parte de Primării sau Consilii Județene.

