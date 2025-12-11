 U Craiova - Sparta Praga 1-2 Coelho suferă prima înfrângere pe banca oltenilor » Lovitura de calibru a lui Nsimba nu a fost suficientă

Universitatea Craiova a fost învinsă de Sparta Praga, scor 1-2, în cadrul etapei #5 din Conference League.

Elevii lui Coelho (45 de ani) nu au reușit să obțină succesul care le putea asigura calificarea echipei în următoarea fază a Conference League.

Meciul de pe „Ion Oblemenco” a început promițător pentru olteni, care au avut două ocazii în primele 10 minute, însă fără să se concretizeze.

U Craiova - Sparta Praga 1-2 . Coelho suferă prima înfrângere pe banca oltenilor

În minutul 20, oltenii au evitat un gol datorită reflexelor fundașului Rus. Isenko a respins greșit o minge în careu, iar Rrahmani a recuperat, dar șutul său a fost blocat de Rus.

Mingea a ajuns la Preciado, care a șutat, însă fundașul a respins din nou.

La cinci minute distanță, Mercado a fost aproape să deschidă scorul pentru Sparta Praga, dar mingea a lovit bara transversală.

Arbitrul Vergoote a oprit jocul în minutul 34 pentru a analiza un posibil penalty, pe care l-a acordat după ce s-a confirmat că Etim nu se afla în offside în momentul faultului din careu.

Totuși, Mekvabishvili a ratat lovitura de pedeapsă, iar echipele au intrat la pauză cu scorul 0-0.

Sparta Praga a preluat conducerea în repriza a doua, în minutul 49.

Haraslin a pătruns în careu, i-a driblat pe apărătorii și i-a pasat lui Rrahmani, fostul jucător al Rapidului, care a înscris.

Oltenii au egalat în minutul 79 printr-un gol spectaculos de la distanță reușit de Nsimba.

În final, la 10 minute de la egalare, Sparta Praga a trecut din nou în avantaj.

Matej Rynes a primit o pasă în careu, a făcut o preluare și a șutat, marcând golul decisiv.

Craiova se situează în prezent pe locul 19 în Conference League, cu șapte puncte, însă poate coborî în clasament în funcție de rezultatele celorlalte echipe.

Sparta Praga ocupă poziția 3, cu un total de 10 puncte.

Programul Universității Craiova în Conference League

Clasamentul grupei Conference League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Strasbourg 5 13 2. Shakhtar 5 12 3. Rakow 5 11 4. AEK Atena 5 10 5. Samsunspor 5 10 6. Sparta Praga 5 10 7. Rayo Vallecano 5 10 8. Mainz 5 10 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Crystal Palace 5 9 10. AEK Larnaca 5 9 11. Fiorentina 5 9 12. Celje 5 9 13. AZ Alkmaar 5 9 14. Rijeka 5 8 15. Omonia 5 8 16. Lausanne 5 8 17. Noah 5 8 18. Jagiellonia 5 8 19. Drita 5 8 20. Lech Poznan 5 7 21. Shkendija 5 7 22. Sigma Olomouc 5 7 23. U Craiova 5 7 24. Lincoln Red Imps 5 7 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. KuPS 5 6 26. Zrinjski 5 6 27. Breidablik 5 5 28. Dinamo Kiev 5 3 29. Hacken 5 3 30. Legia 5 3 31. Slovan Bratislava 5 3 32. Hamrun 5 3 33. Aberdeen 5 2 34. Shelbourne 5 1 35. Shamrock Rovers 5 1 36. Rapid Viena 5 0

U Craiova - Sparta Praga 1-2

Au marcat: Nsimba (min. 79) / Haraslin (min. 49), Rynes (min. 89)

Final de meci

Min. 90+1 - Kuol primește un cartonaș galben

Min. 84 - Mercado este înlocuit de Kuol

Min. 82 - Stevanovic este introdus în locul lui Baiaram

Min. 89 - Gol (1-2) Matej Rynes primește o pasă în careu, face o preluare, șutează și înscrie

Min. 79 - Gol (1-1) Nsimba primește o pasă în jumătatea adversă și avansează spre poartă. Atacantul decide să șuteze, iar lovitura puternică îl surprinde complet pe portar

Min. 72 - Birmancevic este introdus în locul lui Haraslin

Min. 72 - Etim și Teles sunt înlocuiți de Băsceanu și Houri

Min. 67 - Rrahmani și Mannsverk sunt înlocuiți de Kuchta și Eneme

Min. 57 - Nsimba este introdus în locul lui Mekvabishvili

Min. 53 - Sorensen primește un cartonaș galben

Min. 49 - Gol (0-1) Haraslin primește o pasă, pătrunde în careu, driblează rapid și pasează la Rrahmani, fostul jucător al Rapidului, care reușește să puncteze

Min. 46 - Meciul se reia

Min. 45+4 - Pauză (0-0)

Min. 45+4 – Rrahmani șutează de la dintr-o poziție grea, de la marginea careului. Mingea se îndreaptă spre poartă, dar este respinsă de pe linia porții.

Min. 45+4 – Isenko respinge lovitura de cap a lui Sevinsky, iar oltenii reușesc să scoată mingea în corner.

Min. 38 - Mekvabishvili ratează lovitura de pedeapsă

Min 37 - Vergoote acordă penalty pentru olteni

Min. 34 - Arbitrul Vergoote oprește jocul. Camera VAR analizează un posibil penalty pentru olteni. Etim a fost faultat în careu, însă există suspiciuni de offside.

Min. 25 - John Mercado trimite un șut periculos din careu, dar mingea lovește bara transversală

Min. 20 - Situație complicată pentru olteni! Isenko respinge greșit mingea în careu, Rrahmani o recuperează și șutează, dar este blocat de Rus. Balonul ajunge la Preciado, care încearcă și el un șut, însă Rus respinge din nou.

Min. 10 - Preciado este avertizat cu cartonaș galben după ce îl lovește cu genunchiul pe portarul oltenilor. Isenko a rămas întins pe teren timp de câteva secunde, dar își revine

Min. 9 - Etim recuperează mingea în careu și încearcă un șut, însă Vindahl respinge

Min. 5 - Elevii lui Coelho reușesc mai multe pase bune, dar centrarea lui Teles este respinsă de apărătorii cehi

Min. 1 - Meciul a început

U Craiova - Sparta Praga, echipele de start:

U Craiova : Isenko - Romanchuk, Rus, Badelj - Mogoș, Crețu, Mekvabishvili, Teles - Cicâldău - Etim, Baiaram

: Isenko - Romanchuk, Rus, Badelj - Mogoș, Crețu, Mekvabishvili, Teles - Cicâldău - Etim, Baiaram Rezerve : Lung, Popescu, Ștefan, Al Hamlawi, Houri, Stevanovic, Băsceanu, Matei, Muntean, Nsimba

: Lung, Popescu, Ștefan, Al Hamlawi, Houri, Stevanovic, Băsceanu, Matei, Muntean, Nsimba Antrenor : Filipe Coelho

: Filipe Coelho Sparta : Vindahl - Sevinsky, Sorensen, Vydra - Preciado, Mannsverk, Kairinen, Rynes - Mercado, Al. Rrahmani, Haraslin

: Vindahl - Sevinsky, Sorensen, Vydra - Preciado, Mannsverk, Kairinen, Rynes - Mercado, Al. Rrahmani, Haraslin Rezerve : Surovcik, Suchomel, Kaderabek, Eneme, Kuchta, Birmancevic, L. Sadilek, Panak, Milla, Zeleny, Kuol, Penxa

: Surovcik, Suchomel, Kaderabek, Eneme, Kuchta, Birmancevic, L. Sadilek, Panak, Milla, Zeleny, Kuol, Penxa Antrenor : Brian Priske

: Brian Priske Stadion: „Ion Oblemenco” - Craiova

„Ion Oblemenco” - Craiova Arbitru: Jasper Vergoote (Belgia); Asistenți: Michele Seeldraeyers (Belgia) și Michael Geerolf (Belgia); Arbitru VAR: Jan Boterberg (Belgia) şi Bert Put (Belgia)

Vizibilitatea este scăzută pe stadionul din Craiova cu două ore înaintea duelului cu formația cehă, din cauza ceții.

Sparta Praga a publicat o postare pe rețelele de socializare în care apare un tricou uriaș al echipei, „arborat” cu ajutorul inteligenței artificiale pe clădirea Universității din Craiova, fondată în 1947.

De altfel, formația cehă a postat mai multe postări în care surprinde orașul, împodobit de sărbători.

Sparta Praga a postat și un videoclip destinat fanilor, intitulat „Sesiunea de examene anticipată de la Craiova”, în care prezintă pe scurt istoria echipei din Bănie.

U Craiova și Sparta Praga au șanse serioase de a se califica în fazele eliminatorii

Universitatea Craiova a avut un parcurs solid în faza principală a celei de a treia competiție continentală și se află pe locul 15, cu 7 puncte acumulate.

Echipa pregătită de Filipe Coelho a învins pe Rapid Viena (1-0) și pe Mainz (1-0), în timp ce a remizat cu FC Noah (1-1) și a pierdut partida cu Rakow (0-2).

La nivelul lotului, Filipe Coelho are două absențe importante. Tudor Băluță este indisponibil din cauza apendicitei și a fost operat de urgență, iar Vladimir Screciu are probleme musculare.

Sparta Praga a acumulat același număr de puncte ca oltenii și se află pe locul 10 în clasamentul general al Europa League.

Formația cehă a câștigat împotriva lui Shamrock Rovers (4-1) și a Legiei Varșovia (1-0), a obținut un punct din duelul cu Rakow (0-0) și a fost învinsă de Rijeka (0-1).

Filipe Coelho: „Vom încerca să scoatem cele trei puncte”

„Este o echipă bună, cu jucători de calitate, cu experiență, anul trecut au fost in Champions League, lot de mare calitate, dar noi am pregătit meciul și vom încerca să scoatem un rezultat bun, ba chiar cele trei puncte.

Este important ca suporterii să fie alături de noi, să ne susțină din primul minut, pentru că sunt foarte importanți pentru noi. Avem nevoie de ei, doar împreună putem reuși”, a declarat lusitanul, la conferința de presă premergătoare partidei.

Întrebat despre problemele medicale din lot, Filipe Coelho a încearcă să adapteze jocul în funcție de jucătorii disponibili și este optimist:

„Accidentările fac parte din fotbal, evident că ne dorim să avem mereu toți jucătorii la dispoziție, dar aceasta este realitatea acum, așa că vom munci și vom încerca să obținem un rezultat cât mai bun.

Nu mai trebuie să ne uităm la ce a fost, trebuie să ne concentrăm pe ce va urma, cel mai important este ce vom face în prezent. Este un meci nou, date diferite și vom încerca să dăm tot ce avem mai bun”

Brian Priske: „Va fi un meci cu multă intensitate”

Antrenorul formației Sparta Praga a declarat că a urmărit jocul Universității Craiova și este încrezător că va obține un rezultat bun în România.

„Un meci foarte dificil pentru noi, dar un meci pe care îl așteptăm. Un stadion frumos, cu mulți fani. Va fi un meci cu multă intensitate. Un meci important pentru ambele cluburi.

O victorie aici ne-ar ajuta să facem pasul către faza următoare. Mereu se întâmplă ceva când o echipă schimbă antrenorul. Am văzut că Filipe Coelho a schimbat între două sisteme.

Suntem pregătiți pentru orice scenariu. Jucătorii sunt aceeași. Suntem bine pregătiți atât individual, cât și ca echipă”, a declarat Brian Priske, conform digisport.ro.

Albion Rrahamani, fostul atacant al celor de la Rapid, va reveni în România pentru duelul din această seară de pe „Ion Oblemenco”.

A fost una dintre cele mai frumoase zile din viața mea când am marcat aici. Mereu îmi aduc aminte și mă uit pe reluări. Voi fi fericit și mâine dacă voi marca. Albion Rrahmani, atacant Sparta Praga

