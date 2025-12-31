Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană

Roberto Carlos (52 de ani), legenda lui Real Madrid și a naționalei Braziliei, a fost supus de urgență unei intervenții chirurgicale la inimă.

Totul ar fi pornit de la un cheag sânge descoperit la nivelul piciorului, iar un RMN ar fi evidențiat și o afecțiune cardiacă asupra căreia medicii au decis să intervină imediat, conform mirror.co.uk.

Roberto Carlos, operat de urgență la inimă

Operația, gândită inițial ca o procedură de aproximativ 40 de minute, s-a prelungit până la trei ore, timp în care i-a fost montat un cateter pentru a corecta problema.

În prezent, fostul fundaș se află în stare stabilă și este ținut sub observație timp de 48 de ore, ca măsură de precauție.

Prin intermediul apropiaților, Roberto Carlos a transmis un mesaj liniștitor pentru fani: „Sunt bine acum”.

La momentul în care au apărut problemele, brazilianul se afla în vacanță în țara natală.

Recent, el participase și la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială din 2026, competiție care va avea loc în Statele Unite, Canada și Mexic.

FOTO. Tragerea la sorți CM 2026

Intervenția cardiacă este al doilea episod medical important pentru Roberto Carlos în acest an.

În aprilie, el a fost nevoit să amâne o vizită în Nepal din cauza unor probleme de sănătate, ajungând la Kathmandu cu câteva zile întârziere, pentru finalele unei competiții la care fusese invitat, conform sursei citate.

Carieră fabuloasă la Real Madrid și la naționala Braziliei

Roberto Carlos este considerat unul dintre cei mai valoroși fundași stânga din istoria fotbalului.

Și-a început cariera la Uniao Sao Joao, apoi a evoluat la Palmeiras, club la care a intrat în atenția marilor echipe europene.

În 1995 a ajuns la Inter Milano, iar un an mai târziu a fost transferat la Real Madrid, unde a cunoscut cele mai mari succese: patru titluri în La Liga, trei trofee UEFA Champions League și numeroase alte distincții interne și internaționale.

127 de selecții a adunat Roberto Carlos pentru naționala Braziliei, fiind parte din generația care a cucerit Cupa Mondială din 2002

După plecarea de la Real Madrid, a mai jucat pentru Fenerbahçe, Corinthians și Anzhi Mahacikala.

Ulterior, a încercat și cariera de antrenor, având mandate la Sivasspor, Akhisar Belediyespor și Delhi Dynamos, înainte de a se retrage definitiv de pe banca tehnică în 2015.

