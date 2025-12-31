Ofertă record pentru Munteanu Presa din SUA a anunțat suma pe care DC United vrea s-o plătească pentru român » Cea mai mare din istoria clubului!

DC United, formație din MLS, ar intenționa să ofere o sumă record pentru transferul lui Louis Munteanu (23 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj.

Impresara fotbalistului se află deja în Statele Unite, unde negociază termenii pentru ceea ce ar putea fi mutarea iernii în Superligă.

Ofertă record pregătită de DC United pentru Louis Munteanu

DC United se află într-un amplu proces de reconstrucție în această iarnă. Echipa a reușit deja să-l transfere pe atacantul Tai Baribo de la Philadelphia Union pentru aproximativ 3,4 milioane de euro.

Tot pentru a-și întări atacul, echipa antrenată de elvețianul Rene Weiler ar fi pregătită să ofere aproximativ 6,5 milioane de euro ca sumă inițială pentru Louis Munteanu, conform nytimes.com.

Pe lângă suma de 6,5 de milioane de euro, s-ar putea adăuga bonusuri care ar urca valoarea totală a transferului la 9,2 milioane de euro.

4,5 milioane de euro este cota de piață a lui Louis Munteanu, potrivit transfermarkt.com

Cel mai scump transfer realizat până acum de echipa din SUA a fost cel al lui Christian Benteke, adus în sezonul 2022–2023 de la Crystal Palace, pentru suma de 5,4 milioane de euro.

Atacantul a avut parte de un start de sezon dificil, cu accidentări și scăderi de formă, reușind să înscrie trei goluri și să ofere 6 pase decisive în 21 de apariții în toate competițiile pentru CFR, comparativ cu stagiunea anterioară, când a devenit golgheter în Liga 1, cu 23 de reușite în 35 de partide.

FOTO. CFR - Rapid 3-0

