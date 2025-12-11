U Craiova - Sparta Praga 1-2 . Filipe Coelho (45 de ani), tehnicianul oltenilor, a vorbit despre eșecul din runda #5 din Conference League.

Sparta Praga a preluat conducerea în minutul 49, prin Rrahmani. Nsimba a egalat cu un șut superb, în minutul 79. Totuși, la 10 minute distanță, oltenii au cedat, iar Matej Rynes a înscris golul decisiv.

„Cred că strategia a fost bună, am pregătit niște dinamici diferite. Meciul a fost dificil, mai ales în primele 20 de minute, dar apoi am echilibrat, am avut ocazii.

Am primit gol în repriza a doua, am încercat să egalăm. Cred că am făcut un joc bun, per total. Este greu să primești un gol în ultimele minute, dar se poate întâmpla.

(n.r. despre schimbarea lui Baiaram la 1-1) Am încercat să menținem rezultatul. A fost principiul nostru ca staff tehnic. Dacă vreți să găsiți un vinovat, eu sunt!”, a declarat Coelho.

U Craiova a avut un penalty în prima repriză, însă Mekvabishvili a ratat șansa ca oltenii să preia conducerea.

„Este parte din joc. Este decizia mea (n.r. - jucătorul care execută lovitura de pedeapsă), dacă vrea cineva un vinovat, eu sunt acela. Mereu eu sunt vinovatul! ”, a mai spus tehnicianul.

Întrebat dacă îi pare rău că l-a schimbat pe Baiaram, antrenorul portughez a răspuns:

„A fost decizia mea. Baiaram nu mai era atât de «fresh», a avut niște probleme din punct de vedere fizic.

Despre jucătorii accidentați vom vedea. Înaintea meciului cu AEK Atena mai avem un meci foarte important în campionat cu Hermannstadt.

Trebuie să verificăm mâine situația medicală a fotbaliștilor și să o luăm pas cu pas”, a mai spus antrenorul.

Nu trebuie să te gândești foarte mult nici la trecut, nici la viitor. Trebuie să te gândești la prezent. Filipe Coelho

U Craiova se situează în prezent pe locul 19 în Conference League, cu șapte puncte, însă poate coborî în clasament în funcție de rezultatele celorlalte echipe.

Sparta Praga ocupă poziția 3, cu un total de 10 puncte.

Coelho a strâns șase meciuri pe banca lui U Craiova, în care a înregistrat trei victorii și două remize, iar aceasta a fost prima înfrângere. suferită.

