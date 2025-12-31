Ladislau Boloni (72 de ani) a fost în centrul atenției în toamna lui 2025, odată cu lansarea filmului dedicat acestuia, „Boloni - Legenda care ne leagă”.

În cadrul filmului, soția sa, Klara, a vorbit despre momentul în care comuniștii au cerut ca fostul fotbalist să-și schimbe numele de familie.

Originar din Târgu Mureș, Boloni a evoluat timp de 14 ani la ASA, după care a fost transferat la Steaua, pentru încă patru sezoane.

Klara Boloni: „Au vrut să-i treacă numele «Bălan»”

Autoritățile României Socialiste dinainte de 1989 au cerut ca numele lui Boloni sa fie schimbat în Bălan, pentru ca acesta să nu mai fie asociat cu originile sale maghiare, care nu corespundeau politicii acelor vremuri.

„Laci ne-a făcut cunoscuți pe cei din zona noastră, a Transilvaniei.

A cerut să i se treacă numele cu «o», cu două puncte deasupra, nu a acceptat ca numele lui să fie trecut «Bălan», așa cum au vrut să-l treacă la acea vreme” , a spus Klara, soția lui Ladislau Boloni, în filmul dedicat acestuia, potrivit gsp.ro.

Premiera filmului dedicat vieții și carierei fostului mare jucător al Stelei a avut loc pe 20 octombrie 2025, la Palatul Culturii din Târgu Mureș.

Boloni: „Nu am putut să rezist lacrimilor”

Soția sa Klara, fostă actriță, i-a fost alături lui „Loți” Boloni la premiera documentarului, iar fostul fotbalist a oferit câteva cuvinte despre femeia cu care are o căsnicie de 50 de ani.

„Soția mea a fost actriță la Târgu Mureș, iar eu am fost la o premieră la Teatrul Național, la mijlocul rândului - șase, șapte, nu are nicio importanță.

Soția mea a jucat rolul principal și a primit aplauze foarte insistente și eu nu am putut să rezist lacrimilor.

Și de atunci, tot timpul când mergeam la teatru eram pe primul scaun, ca să pot să o ușchesc dacă simt că am probleme”, a spus Laszlo Boloni.

FOTO Imagini cu Boloni și familia sa

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport