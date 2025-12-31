S-a opus regimului comunist Cum au vrut autoritățile  să-i schimbe numele lui Ladislau Boloni, înainte de 1989: „Nu a acceptat” +26 foto
Ladislau Boloni foto: IMAGO
Diverse

S-a opus regimului comunist Cum au vrut autoritățile să-i schimbe numele lui Ladislau Boloni, înainte de 1989: „Nu a acceptat”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 31.12.2025, ora 19:56
alt-text Actualizat: 31.12.2025, ora 21:33
  • Ladislau Boloni (72 de ani) a fost în centrul atenției în toamna lui 2025, odată cu lansarea filmului dedicat acestuia, „Boloni - Legenda care ne leagă”.
  • În cadrul filmului, soția sa, Klara, a vorbit despre momentul în care comuniștii au cerut ca fostul fotbalist să-și schimbe numele de familie.

Originar din Târgu Mureș, Boloni a evoluat timp de 14 ani la ASA, după care a fost transferat la Steaua, pentru încă patru sezoane.

Ce drum va alege Ianis Hagi? Gică Popescu a vorbit despre viitorul internaționalului român: „Sunt convins că nu va sta prea mult”
Citește și
Ce drum va alege Ianis Hagi? Gică Popescu a vorbit despre viitorul internaționalului român: „Sunt convins că nu va sta prea mult”
Citește mai mult
Ce drum va alege Ianis Hagi? Gică Popescu a vorbit despre viitorul internaționalului român: „Sunt convins că nu va sta prea mult”

Klara Boloni: „Au vrut să-i treacă numele «Bălan»”

Autoritățile României Socialiste dinainte de 1989 au cerut ca numele lui Boloni sa fie schimbat în Bălan, pentru ca acesta să nu mai fie asociat cu originile sale maghiare, care nu corespundeau politicii acelor vremuri.

„Laci ne-a făcut cunoscuți pe cei din zona noastră, a Transilvaniei.

A cerut să i se treacă numele cu «o», cu două puncte deasupra, nu a acceptat ca numele lui să fie trecut «Bălan», așa cum au vrut să-l treacă la acea vreme”, a spus Klara, soția lui Ladislau Boloni, în filmul dedicat acestuia, potrivit gsp.ro.

  • Premiera filmului dedicat vieții și carierei fostului mare jucător al Stelei a avut loc pe 20 octombrie 2025, la Palatul Culturii din Târgu Mureș.
Lansarea documentarului despre Ladislau Boloni la Bucuresti. FOTO GOLAZO (1).jpg
Lansarea documentarului despre Ladislau Boloni la Bucuresti. FOTO GOLAZO (1).jpg

Galerie foto (26 imagini)

Lansarea documentarului despre Ladislau Boloni la Bucuresti. FOTO GOLAZO.ro Lansarea documentarului despre Ladislau Boloni la Bucuresti. FOTO GOLAZO.ro Lansarea documentarului despre Ladislau Boloni la Bucuresti. FOTO GOLAZO.ro Lansarea documentarului despre Ladislau Boloni la Bucuresti. FOTO GOLAZO.ro Lansarea documentarului despre Ladislau Boloni la Bucuresti. FOTO GOLAZO.ro
+26 Foto
labels.photo-gallery

Boloni: „Nu am putut să rezist lacrimilor”

Soția sa Klara, fostă actriță, i-a fost alături lui „Loți” Boloni la premiera documentarului, iar fostul fotbalist a oferit câteva cuvinte despre femeia cu care are o căsnicie de 50 de ani.

„Soția mea a fost actriță la Târgu Mureș, iar eu am fost la o premieră la Teatrul Național, la mijlocul rândului - șase, șapte, nu are nicio importanță.

Soția mea a jucat rolul principal și a primit aplauze foarte insistente și eu nu am putut să rezist lacrimilor.

Și de atunci, tot timpul când mergeam la teatru eram pe primul scaun, ca să pot să o ușchesc dacă simt că am probleme”, a spus Laszlo Boloni.

FOTO Imagini cu Boloni și familia sa

Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (1).jpg
Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (1).jpg

Galerie foto (12 imagini)

Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (1).jpg Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (2).jpg Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (3).jpg Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (4).jpg Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (5).jpg
+12 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„Nu o pot controla”  Andrei Nicolescu, anunț despre stadiul fuziunii dintre Dinamo și clubul MAI
Superliga
19:53
„Nu o pot controla” Andrei Nicolescu, anunț despre stadiul fuziunii dintre Dinamo și clubul MAI
Citește mai mult
„Nu o pot controla”  Andrei Nicolescu, anunț despre stadiul fuziunii dintre Dinamo și clubul MAI
Orban, dialog cu selecționerul Dezvăluirile lui Marco Rossi, antrenorul Ungariei: „Mi-a scris să mă întrebe despre componența echipei și ce jucători voi selecta”
Campionate
19:20
Orban, dialog cu selecționerul Dezvăluirile lui Marco Rossi, antrenorul Ungariei: „Mi-a scris să mă întrebe despre componența echipei și ce jucători voi selecta”
Citește mai mult
Orban, dialog cu selecționerul Dezvăluirile lui Marco Rossi, antrenorul Ungariei: „Mi-a scris să mă întrebe despre componența echipei și ce jucători voi selecta”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
steaua bucuresti Ladislau Boloni asa targu mures klara boloni regimul comunist
Știrile zilei din sport
„Nu o pot controla”  Andrei Nicolescu, anunț despre stadiul fuziunii dintre Dinamo și clubul MAI
Superliga
31.12.2025
„Nu o pot controla” Andrei Nicolescu, anunț despre stadiul fuziunii dintre Dinamo și clubul MAI
Citește mai mult
„Nu o pot controla”  Andrei Nicolescu, anunț despre stadiul fuziunii dintre Dinamo și clubul MAI
S-a opus regimului comunist Cum au vrut autoritățile  să-i schimbe numele lui Ladislau Boloni, înainte de 1989: „Nu a acceptat”
Diverse
31.12.2025
S-a opus regimului comunist Cum au vrut autoritățile să-i schimbe numele lui Ladislau Boloni, înainte de 1989: „Nu a acceptat”
Citește mai mult
S-a opus regimului comunist Cum au vrut autoritățile  să-i schimbe numele lui Ladislau Boloni, înainte de 1989: „Nu a acceptat”
Revine Hagi în antrenorat?  Gică Popescu a venit cu detalii despre situația „Regelui”: „Își dorește asta”
Superliga
31.12.2025
Revine Hagi în antrenorat? Gică Popescu a venit cu detalii despre situația „Regelui”: „Își dorește asta”
Citește mai mult
Revine Hagi în antrenorat?  Gică Popescu a venit cu detalii despre situația „Regelui”: „Își dorește asta”
„Fără bani publici s-ar desființa” Deputatul Ionuț Stroe atrage atenția asupra depedenței de fonduri de la stat: „CSM București și Dinamo nu ar exista”
Handbal
31.12.2025
„Fără bani publici s-ar desființa” Deputatul Ionuț Stroe atrage atenția asupra depedenței de fonduri de la stat: „CSM București și Dinamo nu ar exista”
Citește mai mult
„Fără bani publici s-ar desființa” Deputatul Ionuț Stroe atrage atenția asupra depedenței de fonduri de la stat: „CSM București și Dinamo nu ar exista”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:36
Neymar a semnat Starul brazilian i-a ascultat sfatul lui Carlo Ancelotti. Obiectivul? CM 2026
Neymar a semnat  Starul brazilian i-a ascultat sfatul lui Carlo Ancelotti. Obiectivul? CM 2026
09:56
„Nu o să vă dezamăgesc” Alex Dobre face bilanțul lui 2025 și le promite fanilor: „O să ofer Rapidului înapoi tot ceea ce sunt”
„Nu o să vă dezamăgesc” Alex Dobre face bilanțul lui 2025 și le promite fanilor: „O să ofer Rapidului înapoi tot ceea ce sunt”
09:42
„Putem lua titlul” A avut un început de sezon slab la Dinamo, dar a devenit un om bază și are planuri mărețe
„Putem lua titlul”  A avut un început de sezon slab la Dinamo, dar a devenit un om bază și  are planuri mărețe
10:21
„Mă interesa doar să câștig” De ce crede Sebastian Vettel că declinul său a început la Ferrari: „Charles Leclerc era mulțumit și cu un loc 5”
„Mă interesa doar să câștig” De ce crede Sebastian Vettel că declinul său a început la Ferrari: „Charles Leclerc era mulțumit și cu un loc 5”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Top stiri din sport
Transfer istoric! Louis Munteanu ar fi semnat cu DC United, într-o mutare record pentru fotbalul românesc » Toate detaliile + reacția impresarei jucătorului
Superliga
31.12.2025
Transfer istoric! Louis Munteanu ar fi semnat cu DC United, într-o mutare record pentru fotbalul românesc » Toate detaliile + reacția impresarei jucătorului
Citește mai mult
Transfer istoric! Louis Munteanu ar fi semnat cu DC United, într-o mutare record pentru fotbalul românesc » Toate detaliile + reacția impresarei jucătorului
Campioni și la amenzi  Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Superliga
31.12.2025
Campioni și la amenzi Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Citește mai mult
Campioni și la amenzi  Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Campionate
31.12.2025
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Citește mai mult
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
Superliga
31.12.2025
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
Citește mai mult
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid

Echipe/Competiții

fcsb 49 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 10 rapid 9 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
01.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share