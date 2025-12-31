Revine Hagi în antrenorat?  Gică Popescu a venit cu detalii despre situația „Regelui”: „Își dorește asta” +22 foto
Revine Hagi în antrenorat? Gică Popescu a venit cu detalii despre situația „Regelui”: „Își dorește asta”

Publicat: 31.12.2025, ora 21:25
  • Gică Popescu (58 de ani), component al „Generației de Aur”, a vorbit despre potențiala revenire în antrenorat a lui Gică Hagi (60 de ani).

„Regele” a renunțat la banca tehnică a Farului în această vară, fiind înlocuit de Ianis Zicu. Hagi nu s-a despărțit definitiv de „marinari”, acesta ocupând un loc în Consiliul de Administrație al clubului.

Gică Popescu, despre revenirea lui Hagi în antrenorat: „Și-a luat o pauză”

Gică Popescu, colegul lui Hagi din „Generația de Aur”, este convins că acesta își va relua cariera de antrenor la un club important.

O va face cu siguranță, nu s-a pensionat acum. Și-a luat o pauză, cum era și normal să o facă. Își dorește să revină, nu știu cât de curând, dar o va face”, a declarat Gică Popescu, conform as.ro.

Popescu e de părere de „Regele” a avut nevoie de o pauză mai ales după toată munca depusă la Farul în ultimii ani, alături de care a cucerit două titluri, în 2017 și 2023.

Gică avea nevoie de o astfel de pauză, pentru că a muncit enorm în ultimii ani de zile. Rezultatele pe care el le-a obținut la cârma Farului au fost unele extraordinare și nesperate, pentru că suntem printre cele mai sărace echipe din Liga 1 și cu rezultatele cele mai bune.

Dacă facem o comparație cu celelalte echipe de top, noi suntem pe ultimul loc la buget, dar nu banii fac rezultatele. Dacă ar fi așa, FCSB ar câștiga în fiecare an, sau Craiova, Rapid, CFR Cluj”, a adăugat fostul fundaș.

Palmaresul lui Hagi ca antrenor:

  • Campionatul României: 2017 (Viitorul), 2023 (Farul)
  • Cupa României: 2019 (Viitorul)
  • Supercupa României: 2020 (Viitorul)
  • Cupa Turciei: 2005 (Galatasaray)

Hagi a antrenat și naționala României, dar a rezistat doar patru meciuri pe banca „tricolorilor:

  • 5 septembrie 2001: Ungaria - România 0-2
  • 6 octombrie 2001: România - Georgia 1-1
  • 10 noiembrie 2001: Slovenia - România 2-1
  • 14 noiembrie 2001: România - Slovenia 1-1

De-a lungul carierei sale, Gheorghe Hagi a mai antrenat două echipe din Turcia, pe Bursaspor și Galatasaray, formație la care a scris istorie ca fotbalist.

În România, el le-a mai antrenat pe FCSB și Poli Timișoara.

Farul - Dinamo în Cupa României FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Farul - Dinamo în Cupa României FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Farul - Dinamo în Cupa României FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Farul - Dinamo în Cupa României FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Farul - Dinamo în Cupa României FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
