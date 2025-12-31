„Chivu mă uimește!” Un nume mare al fotbalului italian, impresionat de antrenorul lui Inter: „Printre oamenii anului”

Gianfranco Zola, campion al Italiei alături de Diego Maradona la Napoli, dar și coleg cu Dan Petrescu la Chelsea, apreciază ce face Cristi Chivu la Inter Milano.

Cristi Chivu a început sezonul de Serie A în plin sprint, 5-0 acasă cu Torino, și a încheiat 2025 cu altă victorie importantă, 1-0 pe terenul Atalantei.

Antrenorul în vârstă de 45 de ani e liderul campionatului după 16 etape, Inter convinge tot mai mult, dar diferența sa e încă foarte mică în Top 5.

Un punct în plus față de Milan (locul 2).

Două puncte de Napoli (3).

Trei puncte de Roma (4).

Patru puncte de Juventus (5).

Pe 11 ianuarie, lombarzii au altă confruntare esențială: revanșa împotriva lui Napoli, pe „Meazza”, după 1-3 în tur.

Zola l-a evidențiat pe Chivu printre „oamenii anului”

Până atunci, tocmai o legendă a lui Napoli și a fotbalului italian e impresionat de Chivu.

Gianfranco Zola, 59 de ani, campion al Peninsulei în 1990 cu marea echipă napolitană a lui Diego Maradona, dar și coleg cu Dan Petrescu la Chelsea, între 1996 și 2000, vorbește acum despre tehnicianul lui Inter.

Gianfranco Zola este astăzi analist de televiziune Foto: Imago

Întrebat de Gazzetta dello Sport care ar putea fi oamenii anului, acesta a răspuns, după numele lui Conte, De Laurentiis (antrenorul și patronul lui Napoli) și Marotta (președintele lui Inter): „Nu ar trebui să-l ignor pe Chivu, alegerea nerazzurrilor care mă uimește”.

28 de meciuri are Chivu la Inter în toate competițiile: 19 victorii, două egaluri, 7 înfrângeri (golaveraj 60-25)

Zola: „Chivu vorbește bine, spune lucrurile corecte, bine gândite”

La oamenii anului 2026, printre alte nume, l-a amintit din nou: „Sau Chivu”.

Actual analist de televiziune, Zola a descris ce vede la Inter.

Chivu e pe locul 6 în faza principală de Champions League, cu 12 puncte după șase etape Foto: Imago

„Are doi jucători talentați în fiecare rol, care proiectează echipa la nivel internațional, una dintre cele mai respectate”.

Liderii clubului au avut curajul de a-și asuma riscuri. L-au vrut pe Chivu și au crezut în el. Marotta și Ausilio (n.r. - directorul sportiv) au fost răsplătiți pentru intuiția lor. Gianfranco Zola, fost mare fotbalist italian

L-a evidențiat și mai mult pe antrenor. „Chivu se face apreciat din toate punctele de vedere: tehnic, tactic, comunicare. Vorbește bine, spune lucrurile corecte, bine gândite”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport