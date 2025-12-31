„Chivu mă uimește!” Un nume mare al fotbalului italian, impresionat de antrenorul lui Inter: „Printre oamenii anului”
Cristi Chivu are contract cu Inter până pe 30 iunie 2027 Foto: Imago
„Chivu mă uimește!” Un nume mare al fotbalului italian, impresionat de antrenorul lui Inter: „Printre oamenii anului”

Theodor Jumătate
Publicat: 31.12.2025, ora 10:41
Actualizat: 31.12.2025, ora 10:41
  • Gianfranco Zola, campion al Italiei alături de Diego Maradona la Napoli, dar și coleg cu Dan Petrescu la Chelsea, apreciază ce face Cristi Chivu la Inter Milano. 

Cristi Chivu a început sezonul de Serie A în plin sprint, 5-0 acasă cu Torino, și a încheiat 2025 cu altă victorie importantă, 1-0 pe terenul Atalantei.

Antrenorul în vârstă de 45 de ani e liderul campionatului după 16 etape, Inter convinge tot mai mult, dar diferența sa e încă foarte mică în Top 5.

  • Un punct în plus față de Milan (locul 2). 
  • Două puncte de Napoli (3). 
  • Trei puncte de Roma (4). 
  • Patru puncte de Juventus (5). 

Pe 11 ianuarie, lombarzii au altă confruntare esențială: revanșa împotriva lui Napoli, pe „Meazza”, după 1-3 în tur.

Zola l-a evidențiat pe Chivu printre „oamenii anului”

Până atunci, tocmai o legendă a lui Napoli și a fotbalului italian e impresionat de Chivu.

Gianfranco Zola, 59 de ani, campion al Peninsulei în 1990 cu marea echipă napolitană a lui Diego Maradona, dar și coleg cu Dan Petrescu la Chelsea, între 1996 și 2000, vorbește acum despre tehnicianul lui Inter.

Gianfranco Zola este astăzi analist de televiziune Foto: Imago Gianfranco Zola este astăzi analist de televiziune Foto: Imago
Gianfranco Zola este astăzi analist de televiziune Foto: Imago

Întrebat de Gazzetta dello Sport care ar putea fi oamenii anului, acesta a răspuns, după numele lui Conte, De Laurentiis (antrenorul și patronul lui Napoli) și Marotta (președintele lui Inter): „Nu ar trebui să-l ignor pe Chivu, alegerea nerazzurrilor care mă uimește”.

28 de meciuri
are Chivu la Inter în toate competițiile: 19 victorii, două egaluri, 7 înfrângeri (golaveraj 60-25)

Zola: „Chivu vorbește bine, spune lucrurile corecte, bine gândite”

La oamenii anului 2026, printre alte nume, l-a amintit din nou: „Sau Chivu”.

Actual analist de televiziune, Zola a descris ce vede la Inter.

Chivu e pe locul 6 în faza principală de Champions League, cu 12 puncte după șase etape Foto: Imago Chivu e pe locul 6 în faza principală de Champions League, cu 12 puncte după șase etape Foto: Imago
Chivu e pe locul 6 în faza principală de Champions League, cu 12 puncte după șase etape Foto: Imago

„Are doi jucători talentați în fiecare rol, care proiectează echipa la nivel internațional, una dintre cele mai respectate”.

Liderii clubului au avut curajul de a-și asuma riscuri. L-au vrut pe Chivu și au crezut în el. Marotta și Ausilio (n.r. - directorul sportiv) au fost răsplătiți pentru intuiția lor. Gianfranco Zola, fost mare fotbalist italian

L-a evidențiat și mai mult pe antrenor. „Chivu se face apreciat din toate punctele de vedere: tehnic, tactic, comunicare. Vorbește bine, spune lucrurile corecte, bine gândite”.

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share