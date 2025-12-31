Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid

Constantin Gâlcă (53 de ani) a început să facă ordine în vestiarul Rapidului pentru ca șansele la titlu să nu fie afectate în a doua parte a sezonului.

Antrenorul ar vrea ca Drilon Hazrollaj (21 de ani) să demonstreze în cantonamentul din Antalya că merită să rămână în lotul Rapidului.

Extrema dreaptă în vârstă de 21 de ani, adusă în vară pentru aproximativ 900.000 de euro și cu așteptări ridicate, a bifat cinci apariții, după care, începând cu etapa a șasea, nu a mai evoluat din cauza unei accidentări.

Tehnicianul Rapidului nu mai are răbdare cu Drilon Hazrollaj

Ultimul meci oficial bifat de Drilon Hazrollaj pentru Rapid a fost cel cu FCSB, din tur, încheiat 2-2 pe 17 august 2025.

Jucătorul s-a confruntat cu o pubalgie care, în multe cazuri, se ameliorează cu programe stricte de pregătire individuală și recuperare atentă.

Staff-ul tehnic ar fi de părere că refacerea putea decurge mai bine dacă extrema ar fi urmat cu rigurozitate indicațiile și ar fi acceptat sacrificiile cerute de procesul de recuperare , conform gsp.ro.

În loc să urmeze un plan clar stabilit de Rapid, Hazrollaj a ales să consulte mai mulți medici, inclusiv în străinătate.

FOTO. Rapid - FCSB 2-2

Decizia jucătorului a prelungit perioada în care nu a fost apt de joc și a amplificat frustrarea băncii tehnice, mai ales că echipa a avut nevoie de o alternativă reală pentru Alex Dobre în flancul drept.

În acest context, Gâlcă așteaptă ca extrema kosovară să se prezinte la cantonamentul de iarnă din Antalya la un nivel fizic mult mai bun și să demonstreze că poate deveni o soluție viabilă în rotația echipei.

Costel Gâlcă: „Dacă vrem titlul, ne trebuie jucători!”

Nemulțumirea lui Gâlcă este alimentată și de faptul că opțiunile ofensive sunt limitate. Tehnicianul a cerut public întăriri, în special la mijloc și în atac.

„Am spus și până acum că am făcut 39 de puncte, mă așteptam să facem mult mai multe. Dar eu cred că ne mai trebuie jucători, la mijloc, în atac. Ne trebuie jucători cu personalitate.

Cantitate avem, dar ne trebuie jucători de calitate. Eu așa cred. Dacă vrem să ne batem la obiectivele pe care le avem, ne trebuie jucători”.

11 goluri a înscris Alex Dobre, cel mai eficient jucător al giuleștenilor, urmat de Elvir Koljic, atacant care a înscris cinci goluri

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport