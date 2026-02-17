A dat România pe China Valeriu Iftime a confirmat plecarea unui jucător de la FC Botoșani: „Salariul lui e peste ce ar lua la FCSB”

Alex Cîmpanu (25 de ani), aripa dreapta a celor de la FC Botoșani, va fi împrumutat pentru un sezon în China.

Ce spune Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul clubului moldovean, despre transfer, în rândurile de mai jos.

Alex Cîmpanu a reușit să înscrie de 5 ori în actuala stagiune și să ofere 4 pase decisive pentru FC Botoșani, iar evoluțiile sale foarte bune au atras atenția cluburilor din străinătate.

Alex Cîmpanu, împrumutat de FC Botoșani la Chongqing Lifan

Astfel, Alex Cîmpanu va fi împrumutat de FC Botoșani pentru un sezon la Chongqing Lifan, în schimbul sumei de 50.000 de euro.

Formația chineză are și opțiunea de a-l cumpăra definitiv pe Cîmpanu, suma întreagă de transfer ajungând până la 250.000 de euro, cu tot cu clauze.

Valeriu Iftime, finanțatorul clubului FC Botoșani, a confirmat plecarea lui Alex Cîmpanu și a precizat salariul impresionant pe care îl va încasa aripa dreapta.

„Când un jucător are ofertă, la noi contează poziția lui, în primul rând. Aveam acum nevoie de rezultate și el era în formă. Nu am putut refuza și i-am dat drumul.

Ei dau 50.000 de euro acum, dar, dacă funcționează, mai dau niște bani la vară. Chinezul e chinez.

Deci putem ajunge până la 250.000 de euro. Este împrumut cu o clauză după un an de zile. Cea mai importantă temă e salariul lui.

E foarte, foarte bun, zeci de mii de euro, peste ce ar lua la FCSB, de exemplu. M-a rugat să îl las și e deja liber, i-am dat drumul, chiar dacă sportiv mă lovește.

Am dormit prost astă-noapte (n.r. - luni noaptea) de când m-a sunat copilul. În general nu prea pot să rezist să nu ajut un fotbalist care știu că vrea mai mult. Asta este”, a declarat Valeriu Iftime, conform fanatik.ro.

550.000 de euro este cota de piață a lui Alex Cîmpanu, conform Transfermarkt

Alex Cîmpanu a sosit la FC Botoșani în ianuarie 2025, de la Universitatea Craiova. Până acum, aripa dreapta a strâns 58 de apariții pentru echipa antrenată de Leo Grozavu, a marcat 8 goluri și a oferit 4 pase decisive.

Cifrele lui Alex Cîmpanu:

U Cluj: 10 meciuri, un gol, o pasă de gol

UTA Arad: 14 meciuri, 2 goluri

FC Botoșani: 58 de meciuri, 8 goluri, 4 pase de gol

U Craiova: 119 meciuri, 12 goluri, 7 pase decisive

FC Botoșani se află pe locul 7 în Liga 1, cu 42 de puncte acumulate. Pentru echipa antrenată de Leo Grozavu urmează meciul cu U Cluj de vineri, de la ora 20:00, din etapa 28 din Liga 1. Partida va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

