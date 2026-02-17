CALCULE. FCSB riscă să rămână în afara play-off-ului chiar dacă va încheia sezonul regulat cu trei victorii în ultimele trei runde.

Au trecut șapte luni de când FCSB nu a mai fost pe loc de play-off! Adică de la sfârșitul lunii iulie, după etapa #2, când se afla pe locul 6. De atunci, campioana a ajuns cel mai sus pe locul 8.

FCSB TREMURĂ! Și un parcurs perfect ar putea fi insuficient pentru play-off ! De ajutorul cui depinde campioana

Conform Football Meets Data, campioana are 93,2% șanse să ajungă în lupta pentru titlu dacă are un parcurs perfect în finalul sezonului regulat.

Calificarea ar putea fi compromisă însă chiar înainte de ultima etapă, dacă U Cluj, CFR și FC Argeș se impun în următoarele două runde.

În această situație, U ar avea 51 de puncte, CFR 50 și FC Argeș 49, adică punctajul maxim pe care îl poate atinge campioana, dezavantajată însă de meciurile directe cu piteștenii.

Cine o poate ajuta pe FCSB

Campioana depinde de jocul rezultatelor, iar două echipe pot influența direct lupta pentru play-off, Farul și Dinamo.

Ambele formații le vor înfrunta pe FC Argeș și CFR Cluj și pot provoca daune majore principalelor contracandidate ale „roș-albaștrilor”.

În tur, Dinamo a bătut-o pe CFR (2-1) și a remizat cu FC Argeș (1-1). Aceleași rezultate le-a înregistrat și Farul, 2-0 cu CFR și 0-0 cu FC Argeș.

Iar veștile pentru FCSB sunt bune. „Câinii” sunt neînvinși în 2026, în timp ce constănțenii vin după victorii clare cu favoritele la titlu, 4-1 cu Craiova și 3-1 cu Rapid.

Cum arată clasamentul înainte de ultimele 3 etape:

4. U Cluj - 45p

5. CFR Cluj - 44p

6. FC Argeș - 43p

7. FC Botoșani - 42p

8. UTA - 41p

9. Oțelul - 40p

10. FCSB - 40p

Cum arată programul

U Cluj: FC Botoșani (D), Oțelul (A), FCSB (D);

FC Botoșani (D), Oțelul (A), FCSB (D); CFR Cluj: Petrolul (A), Farul (D), Dinamo (A).

Petrolul (A), Farul (D), Dinamo (A). FC Argeș: Farul (A), Dinamo (D), Slobozia (A);

Farul (A), Dinamo (D), Slobozia (A); FC Botoșani: U Cluj (A), Hermannstadt (D), Petrolul (A);

U Cluj (A), Hermannstadt (D), Petrolul (A); UTA: Oțelul (D), FCSB (A), Metaloglobus (D);

Oțelul (D), FCSB (A), Metaloglobus (D); Oțelul: UTA (A), U Cluj (D), Hermannstadt (A);

UTA (A), U Cluj (D), Hermannstadt (A); FCSB: Metaloglobus (A), UTA (D), U Cluj (A).

Șansele de calificare în play-off înainte de ultimele 3 runde

Craiova - CALIFICATĂ

Dinamo - CALIFICATĂ

Rapid - 99,9%

CFR Cluj - 83,6%

U Cluj - 73,1%

FC Argeș - 45,9%

FC Botoșani - 43%

FCSB - 27,3%

UTA - 14,8%

Oțelul - 11,4%

Farul - 0,9%

