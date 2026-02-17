Se pregătește pentru Dinamo  FOTO. George Pușcaș muncește din greu înainte să ajungă în tabăra „câinilor”

George Pușcaș (29 de ani), atacant liber de contract, se pregătește din greu înaintea transferului său la Dinamo. Detalii, mai jos în articol.

Atacantul cu 46 de selecții pentru naționala României e liber de contract din septembrie 2025, când și-a încheiat înțelegerea cu formația turcă Bodrum.

Acum, George Pușcaș este foarte aproape să semneze cu Dinamo, formația de pe locul secund din Liga 1.

FOTO. George Pușcaș se antrenează din greu înaintea transferului la Dinamo

Luni, jurnalistul Emanuel Roșu a transmis că George Pușcaș este pe punctul de a semna cu Dinamo. Această informație a fost confirmată și de GOLAZO.ro.

În decursul zilei de astăzi, George Pușcaș a postat pe pagina sa personală de Instagram, la secțiunea de story-uri, o imagine când se afla în sala de sport și practica mai multe exerciții, pentru a se menține în formă.

Astfel, atacantul român se antrenează din greu înaintea transferului la Dinamo, pentru a putea fi în formă maximă.

George Pușcaș se antrenează înaintea transferului la Dinamo. Foto: Instagram@puski96

Dacă mutarea la echipa antrenată de Zeljko Kopic se va oficializa, atunci George Pușcaș va avea o concurență serioasă pe postul de atacant central.

Acesta va lupta cu Mamoudou Karamoko și Alexandru Pop pentru un loc în primul „11” al echipei.

În actuala stagiune, francezul Karamoko a strâns 6 goluri și o pasă decisivă (22 de meciuri), iar Pop a marcat 3 goluri și a oferit 2 pase decisive (26 meciuri).

900.000 de euro este cota de piață a lui George Pușcaș, conform Transfermarkt

Luni seară, Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a transmis că negocierile cu George Pușcaș sunt aproape finalizate:

„Ne-am înțeles, urmează doar să avem o semnătură pe contract. Sper să fie alegerea bună pentru noi, dar și pentru el. Sper să-l ajutăm și el să ne ajute pe noi.

E un contract pe un an și jumătate, vom vedea cum vor evolua lucrurile”, a spus Andrei Nicolescu, potrivit digisport.ro.

Pușcaș nu a stat degeaba în tot acest timp

Chiar dacă e liber de contract din septembrie 2025, după despărțirea de formația turcă Bodrum, pentru care a strâns 15 contribuții (11 goluri, 4 pase de gol), George Pușcaș nu a stat departe de sală.

Atacantul român a profitat de timpul liber și s-a antrenat pentru a rămâne într-o formă cât mai bună, înainte de a semna o nouă înțelegere cu un club.

Chiar în urmă cu 6 zile, Pușcaș a postat pe pagina personală de Instagram mai multe imagini din sală de fitness, fiind însoțit de un antrenor personal:

Astfel, chiar dacă a nu a mai jucat din iunie anul trecut, într-un meci pierdut de Bodrum cu Beșiktaș cu 0-4, Pușcaș a petrecut mult timp în sala de fitness pentru a nu-și ieși din formă.

De-a lungul carierei, George Pușcaș a mai trecut pe la Inter Milano, Pisa, Palermo, Bari, Genoa, Benevento sau Reading.

107 goluri a marcat George Pușcaș în 368 de meciuri jucate în cariera sa

