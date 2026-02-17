Se pregătește pentru Dinamo  FOTO. George Pușcaș muncește din greu înainte să ajungă în tabăra „câinilor” +6 foto
Foto: Instagram/@puski96
Superliga

Se pregătește pentru Dinamo FOTO. George Pușcaș muncește din greu înainte să ajungă în tabăra „câinilor”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.02.2026, ora 18:21
alt-text Actualizat: 17.02.2026, ora 18:21
  • George Pușcaș (29 de ani), atacant liber de contract, se pregătește din greu înaintea transferului său la Dinamo. Detalii, mai jos în articol.

Atacantul cu 46 de selecții pentru naționala României e liber de contract din septembrie 2025, când și-a încheiat înțelegerea cu formația turcă Bodrum.

Acum, George Pușcaș este foarte aproape să semneze cu Dinamo, formația de pe locul secund din Liga 1.

„Am nevoie de ajutor” Lacrimile norvegianului care și-a pierdut bunicul la începutul Jocurilor si aurul olimpic în manșa finală. Gest de disperare!
Citește și
„Am nevoie de ajutor” Lacrimile norvegianului care și-a pierdut bunicul la începutul Jocurilor si aurul olimpic în manșa finală. Gest de disperare!
Citește mai mult
„Am nevoie de ajutor” Lacrimile norvegianului care și-a pierdut bunicul la începutul Jocurilor si aurul olimpic în manșa finală. Gest de disperare!

FOTO. George Pușcaș se antrenează din greu înaintea transferului la Dinamo

Luni, jurnalistul Emanuel Roșu a transmis că George Pușcaș este pe punctul de a semna cu Dinamo. Această informație a fost confirmată și de GOLAZO.ro.

În decursul zilei de astăzi, George Pușcaș a postat pe pagina sa personală de Instagram, la secțiunea de story-uri, o imagine când se afla în sala de sport și practica mai multe exerciții, pentru a se menține în formă.

Astfel, atacantul român se antrenează din greu înaintea transferului la Dinamo, pentru a putea fi în formă maximă.

George Pușcaș se antrenează înaintea transferului la Dinamo. Foto: Instagram@puski96 George Pușcaș se antrenează înaintea transferului la Dinamo. Foto: Instagram@puski96
George Pușcaș se antrenează înaintea transferului la Dinamo. Foto: Instagram@puski96

Dacă mutarea la echipa antrenată de Zeljko Kopic se va oficializa, atunci George Pușcaș va avea o concurență serioasă pe postul de atacant central.

Acesta va lupta cu Mamoudou Karamoko și Alexandru Pop pentru un loc în primul „11” al echipei.

În actuala stagiune, francezul Karamoko a strâns 6 goluri și o pasă decisivă (22 de meciuri), iar Pop a marcat 3 goluri și a oferit 2 pase decisive (26 meciuri).

900.000 de euro
este cota de piață a lui George Pușcaș, conform Transfermarkt

Luni seară, Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a transmis că negocierile cu George Pușcaș sunt aproape finalizate:

„Ne-am înțeles, urmează doar să avem o semnătură pe contract. Sper să fie alegerea bună pentru noi, dar și pentru el. Sper să-l ajutăm și el să ne ajute pe noi.

E un contract pe un an și jumătate, vom vedea cum vor evolua lucrurile”, a spus Andrei Nicolescu, potrivit digisport.ro.

Pușcaș nu a stat degeaba în tot acest timp

Chiar dacă e liber de contract din septembrie 2025, după despărțirea de formația turcă Bodrum, pentru care a strâns 15 contribuții (11 goluri, 4 pase de gol), George Pușcaș nu a stat departe de sală.

Atacantul român a profitat de timpul liber și s-a antrenat pentru a rămâne într-o formă cât mai bună, înainte de a semna o nouă înțelegere cu un club.

Chiar în urmă cu 6 zile, Pușcaș a postat pe pagina personală de Instagram mai multe imagini din sală de fitness, fiind însoțit de un antrenor personal:

George Pușcaș se menține în formă. Foto: Instagram/@puski96
George Pușcaș se menține în formă. Foto: Instagram/@puski96

Galerie foto (6 imagini)

George Pușcaș se menține în formă. Foto: Instagram/@puski96 George Pușcaș se menține în formă. Foto: Instagram/@puski96 George Pușcaș se menține în formă. Foto: Instagram/@puski96 George Pușcaș se menține în formă. Foto: Instagram/@puski96 George Pușcaș se menține în formă. Foto: Instagram/@puski96
+6 Foto
labels.photo-gallery

Astfel, chiar dacă a nu a mai jucat din iunie anul trecut, într-un meci pierdut de Bodrum cu Beșiktaș cu 0-4, Pușcaș a petrecut mult timp în sala de fitness pentru a nu-și ieși din formă.

De-a lungul carierei, George Pușcaș a mai trecut pe la Inter Milano, Pisa, Palermo, Bari, Genoa, Benevento sau Reading.

107 goluri
a marcat George Pușcaș în 368 de meciuri jucate în cariera sa

Citește și

Prestație de vis Mihai Tentea și George Iordache, locul 5 în finala de bob-2 persoane!
Jocurile Olimpice
22:50
Prestație de vis Mihai Tentea și George Iordache, locul 5 în finala de bob-2 persoane!
Citește mai mult
Prestație de vis Mihai Tentea și George Iordache, locul 5 în finala de bob-2 persoane!
„Datoria nu contează” Mesajul lui Iuliu Mureșan despre situația financiară de la CFR Cluj: „M-aș ruga să fie 80 de milioane!”
Superliga
18:06
„Datoria nu contează” Mesajul lui Iuliu Mureșan despre situația financiară de la CFR Cluj: „M-aș ruga să fie 80 de milioane!”
Citește mai mult
„Datoria nu contează” Mesajul lui Iuliu Mureșan despre situația financiară de la CFR Cluj: „M-aș ruga să fie 80 de milioane!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Piloți americani și olandezi de F-16 sunt în Ucraina, deasupra Kievului, susține o publicație franceză de investigații. Care este rolul acestora
Piloți americani și olandezi de F-16 sunt în Ucraina, deasupra Kievului, susține o publicație franceză de investigații. Care este rolul acestora
Piloți americani și olandezi de F-16 sunt în Ucraina, deasupra Kievului, susține o publicație franceză de investigații. Care este rolul acestora
dinamo bucuresti transfer liga 1 george puscas
Știrile zilei din sport
Performanță istorică Tentea și Iordache, cel mai bun rezultat al României de peste 3 decenii la Jocurile Olimpice de iarnă
Jocurile Olimpice
17.02
Performanță istorică Tentea și Iordache, cel mai bun rezultat al României de peste 3 decenii la Jocurile Olimpice de iarnă
Citește mai mult
Performanță istorică Tentea și Iordache, cel mai bun rezultat al României de peste 3 decenii la Jocurile Olimpice de iarnă
Vinicius reclamă rasismul! Meciul Benfica - Real Madrid a fost întrerupt 10 minute: scene incredibile pe Da Luz!
Liga Campionilor
17.02
Vinicius reclamă rasismul! Meciul Benfica - Real Madrid a fost întrerupt 10 minute: scene incredibile pe Da Luz!
Citește mai mult
Vinicius reclamă rasismul! Meciul Benfica - Real Madrid a fost întrerupt 10 minute: scene incredibile pe Da Luz!
Probleme cu demolarea Detaliul care oprește temporar lucrările la Stadionul Dinamo: „Trebuie să întrebăm creditorii”
Superliga
17.02
Probleme cu demolarea Detaliul care oprește temporar lucrările la Stadionul Dinamo: „Trebuie să întrebăm creditorii”
Citește mai mult
Probleme cu demolarea Detaliul care oprește temporar lucrările la Stadionul Dinamo: „Trebuie să întrebăm creditorii”
FCSB tremură Și un parcurs perfect ar putea fi insuficient pentru play-off! De ajutorul cui depinde campioana
Superliga
17.02
FCSB tremură Și un parcurs perfect ar putea fi insuficient pentru play-off! De ajutorul cui depinde campioana
Citește mai mult
FCSB tremură Și un parcurs perfect ar putea fi insuficient pentru play-off! De ajutorul cui depinde campioana
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
08:58
„I-a spus de cinci ori «maimuță»” Mbappe confirmă acuzația de rasism făcută de Vinicius împotriva lui Prestianni. Reacția brazilianului
„I-a spus de cinci ori «maimuță»” Mbappe confirmă acuzația de rasism făcută de Vinicius împotriva lui Prestianni. Reacția brazilianului 
09:30
Și locul 5 e premiat de COSR Câți bani vor primi Tentea și Iordache pentru rezultatul istoric de la Jocurile Olimpice + Suma ar putea fi dublată
Și locul 5 e premiat de COSR Câți bani vor primi Tentea și Iordache pentru rezultatul istoric de la Jocurile Olimpice + Suma ar putea fi dublată
09:50
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
23:56
Probleme cu demolarea Detaliul care oprește temporar lucrările la Stadionul Dinamo: „Trebuie să întrebăm creditorii”
Probleme cu demolarea Detaliul care oprește temporar lucrările la Stadionul Dinamo: „Trebuie să întrebăm creditorii”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Top stiri din sport
Superliga pletoșilor 😅 FOTO. Cum ar arăta vedetele din Liga 1 dacă nu s-ar mai fi tuns de când echipa lor a avut 5 victorii consecutive
Superliga
17.02
Superliga pletoșilor 😅 FOTO. Cum ar arăta vedetele din Liga 1 dacă nu s-ar mai fi tuns de când echipa lor a avut 5 victorii consecutive
Citește mai mult
Superliga pletoșilor 😅 FOTO. Cum ar arăta vedetele din Liga 1 dacă nu s-ar mai fi tuns de când echipa lor a avut 5 victorii consecutive
Se pregătește pentru Dinamo  FOTO. George Pușcaș muncește din greu înainte să ajungă în tabăra „câinilor”
Superliga
17.02
Se pregătește pentru Dinamo FOTO. George Pușcaș muncește din greu înainte să ajungă în tabăra „câinilor”
Citește mai mult
Se pregătește pentru Dinamo  FOTO. George Pușcaș muncește din greu înainte să ajungă în tabăra „câinilor”
„Datoria nu contează” Mesajul lui Iuliu Mureșan despre situația financiară de la CFR Cluj: „M-aș ruga să fie 80 de milioane!”
Superliga
17.02
„Datoria nu contează” Mesajul lui Iuliu Mureșan despre situația financiară de la CFR Cluj: „M-aș ruga să fie 80 de milioane!”
Citește mai mult
„Datoria nu contează” Mesajul lui Iuliu Mureșan despre situația financiară de la CFR Cluj: „M-aș ruga să fie 80 de milioane!”
Îngrijorare la Dinamo VIDEO: Georgi Milanov nu s-a putut ridica de pe gazon. A avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la vestiar
Superliga
17.02
Îngrijorare la Dinamo VIDEO: Georgi Milanov nu s-a putut ridica de pe gazon. A avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la vestiar
Citește mai mult
Îngrijorare la Dinamo VIDEO: Georgi Milanov nu s-a putut ridica de pe gazon. A avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la vestiar

Echipe/Competiții

fcsb 78 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 32 rapid 10 Universitatea Craiova 63 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
18.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share