„Școlit” în țări dezvoltate, Anglia, Portugalia și Franța, Alex Dobre (26) s-a îndrăgostit de Rapidul de dinainte de faliment, când a evoluat pentru scurt timp în tricoul vișiniu.

A povestit pentru GOLAZO.ro cum l-au ajutat anii în străinătate, ce plan strict de antrenament și nutriție are, copiat din ceea ce face și Cristiano Ronaldo, cel ce-i este idol.

Pasiuni, întrebări inedite la care răspunsurile au fost surprinzătoare, un interviu portret cu fotbalistul care a adunat și două apariții în tricoul României.

„Cine nu mă cunoaște crede că-s arogant”, sunt cuvinte spuse chiar de Alex Dobre. Frizura și privirea dură parcă întăresc cuvintele. Total fals!

De altfel, un tip jovial, prietenos, plin de umor și cu care nu te plictisești o secundă. Trecut prin țări unde fotbalul e exemplu pentru România, adică Anglia, Franța și Portugalia, Dobre s-a întors la clubul pentru care a jucat fix înaintea falimentului.

Un moment greu atunci, dar suficient cât să-l facă să-și lase inima în Giulești. A acumulat experiență, a învățat de la cei mai buni și e gata să ducă Rapidul spre vârf.

Interviu-portret cu Alex Dobre, rapidistul care urmează planul lui Ronaldo

E pasionat de tot ce înseamnă Cristiano Ronaldo, căruia îi copiază cu strictețe modul de pregătire, alimentație și refacere. A și apelat la oameni care-i sunt alături și starului portughez.

Dobre s-a deschis cititorilor GOLAZO.ro, a povestit momentele bune și grele trăite printre străini. Și visează cu ochii deschiși la un trofeu care să dea viață Giuleștiului.

Te salut, Alex! Cum a fost 2024 pentru tine?

Salutare! A fost un an care m-a încercat, unul greu, dar consider că urmează un an nou plin de provocări în care voi încerca să dau tot ce-i mai bun din mine și voi încerca să evoluez.

La ce te referi când spui că te-a încercat?

Mă refer pe plan fotbalistic, n-am jucat, mai exact la ce s-a întâmplat la Famalicao. A fost un an greu pentru că e dificil pentru un jucător atunci când n-are minute și nu joacă. Asta mi s-a părut cel mai greu.

Dacă se uită cineva pe CV-ul tău și vede Anglia, Franța, Portugalia și România, ar spune că e un pas înapoi Rapidul, întoarcerea în țară. Tu ce zici?

Nu e un pas înapoi pentru că am venit la un club de tradiție. Pentru mine Rapid este un pas în față, vorbim despre un brand. Ce am găsit aici a fost peste așteptările mele. Îmi place să fiu zi de zi aici și să fac lucruri frumoase alături de această echipă și de acest colectiv.

„Fotbalul românesc e peste așteptările mele”

Ai luat greu decizia de a te întoarce în România? Te întreb pentru că orice fotbalist care ajunge în Vest, se gândește de două ori înainte de o revenire acasă!

Într-un fel Rapid a fost cea mai bună opțiune pe care am ales-o. Dacă am decis să fac acest pas, în România, am făcut-o pentru că este o echipă cu nume. Am jucat la Rapid înainte, când traversa un moment greu, înainte de faliment. Am fost și atunci iubit de fani și mi-a lăsat un gust foarte bun. Asta mi-a făcut mai ușoară decizia de a face parte din familia lor.

Impactul cu fotbalul românesc?

Peste așteptările mele, pentru că urmăream majoritatea partidelor din Liga 1 și când eram acasă în Anglia, dădeam pe Digi Sport și mă uitam la câte un meci. E un nivel bun, de forță, care crește de la an la an. Sunt jucători din ce în ce mai buni, jucători pentru care mi-aș dori să facă pasul la echipe puternice. Avem calitățile necesare pentru a face pasul în afară.

Ai jucat în ultimul meci înainte de faliment la Rapid. Ai pomenit și tu acel moment. Cum era acel Rapid și ce-ai găsit acum?

Ceva a rămas! Au rămas aceiași suporteri extraordinari. Și atunci era o echipă foarte bună cu care puteam să ne luptăm sus. Asta a fost atunci, din păcate și e ceva de domeniul trecutului. Contează ce e în prezent și să scoatem maximum din prezent.

Privind la experiența din Anglia, ai pune-o ca pe un must pentru un fotbalist? Mulți care au jucat acolo spun că e ceva care te educă. Așa e?

Da! Trebuie să dai în fiecare zi tot ceea ce este mai bun din tine. Nimeni nu te așteaptă, iar tu, ca individ, trebuie să fii foarte conștient de toate deciziile pe care le iei în teren și în afara lui. Trebuie să devii cu adevărat profesionist în modul în care îți petreci timpul liber. Mă refer la ce mănânci, cum te odihnești, ce încerci să dezvolți la tine. Nu te așteaptă nimeni acolo.

Copiază stilul lui Cristiano, pasionat de paddle, șah și escape room

Ai înțeles repede asta acolo! Pentru că-mi spuneai că lucrezi mult la ce să se întâmple cu tine ca să devii mai bun. Cu câți oameni lucrezi în prezent?

În prezent lucrez cu un preparator fizic personal, un nutriționist, un psiholog și un fizioterapeut.

Mai ai un staff pe lângă cel de la club.

Un staff care e alături de mine pentru a fi pregătit și pentru a oferi toate calitățile mele pentru a fi în slujba echipei.

Dacă ar fi să rezumi o zi de-ale tale, cum arată?

Depinde cum mă antrenez. Dacă ne antrenăm dimineața, mă trezesc și iau micul dejun dintr-un plan alimentar pe care-l respect. Apoi plec la antrenament, fac prevenție și antrenamentul cu echipa. După completez cu antrenamentul de la antrenorul personal. Clubul știe tot ce lucrez. Urmează somnul, pentru că-mi place să dorm la prânz. Atunci când am posibilitatea, mă odihnesc o oră și jumătate sau două. Poate și mai mult câteodată, depinde cât de obosit sunt. Mă trezesc, iau o gustare. Seara fac un stretching, ori îmi petrec timpul cu soția la un film sau la un restaurant bun. Mă întorc acasă și mă odihnesc pentru următoarea zi.

De unde ai putere pentru tot ce se întâmplă în jurul tău? Pentru că nu e ușor de respectat toată chestiunea asta?

Mi-am creat o rutină pentru că mi-a mers bine. N-am avut accidentări grave. E o rutină care m-a ajutat să devin din ce în ce mai bun la toate capitolele. M-am menținut sănătos și îmi dă o stare de bine dacă fac tot ceea ce ține program. Atât mental, cât și fizic mă simt pozitiv și bine. Îți creează acea încredere în tine.

Cristiano Ronaldo, un idol și un exemplu pentru tine? De aici vine exemplul?

Clar! Din multe puncte de vedere. El a muncit să fie la nivelul care este și să atingă tot ce-a realizat cu o alimentație și un preparator fizic. De acolo m-am și inspirat.

Cristiano Ronaldo

În paralel, ce hobby-uri mai ai în afara fotbalului? Asta dacă mai ai timp și de altceva!

Îmi place să mă joc paddle și să ies cu prietenii. Mai am un prieten care se ocupă cu șahul și am început să învăț să fac și asta pentru că-ți pune mintea la contribuție. Mai joc tenis sau teqball. Cam astea. Îmi place să mai fac și câte un escape room.

Tot să-ți antrenezi mintea.

Da! Sunt o fire activă, poate hiperactivă, și tot timpul trebuie să fac ceva. Mereu îmi spune asta și soția. Încerc să-mi ocup timpul cu activități.

22 de prezențe a adunat Dobre la Dijon în Ligue 1

A luat probele în Anglia în 3 zile

Părinții ce ți-au spus atunci când ai plecat în afară?

Eu de la 14-15 ani am fost plecat. Sunt din București și am fost la Viitorul „Mihai Georgescu”, care e în Cluj. Am stat acolo trei ani singur până să fac pasul în Anglia. Stăteam la un cămin cu echipa, câte patru băieți în cameră. Era foarte frumos.

Nu ți-a fost greu?

La început, dar m-a ajutat foarte mult echipa pe care am avut-o, acel colectiv. Și ei erau din Olt și din alte orașe. Eram foarte apropiați și am luat locul 4 pe țară. Chiar a fost o experiență plăcută.

La plecarea în Anglia cum a fost?

Trebuia să mă duc pentru o săptămână și jumătate în probe pentru că aveam un bilet în care să plec și pe o altă dată în care să mă întorc. În trei zile am luat probele și mi s-a spus că sunt dorit. M-am întors acasă, am mai stat puțin și am mers să semnez.

Ai stat puțin și te-ai gândit?

Echipa de abia promovase în Premier League și era visul meu. Premier League e visul meu.

Care ar fi episodul care îți vine cel mai rapid în cap când te gândești la copilărie? Prima zi de școală sau prima zi de fotbal?

Prima zi de fotbal am început să plâng pentru că nu mi-am mai văzut părinții acolo. Nu mă mai interesa de antrenament și m-am panicat. Și acum țin minte.

Ai spus că ai fost ferit de accidentări, dar care ți-a fost cel mai dificil moment al carierei?

S-a întâmplat în ultimul an la Famalicao pentru că n-am mai jucat și am pierdut echipa națională pentru că nu mai aveam meciuri în picioare. Eventual să reziliez contractul cu ei și să fiu acasă fără să am vreun club. Cred că e cel mai urât pentru un jucător. Îți dorești să joci, să fii într-un colectiv, să ai mentalitate de învingător, să atingi obiective, să câștigi. Asta te face să simți că trăiești.

„Îmi place presiunea și știu 3 limbi străine”

Îți place presiunea?

Da! Presiunea depinde cum o iei. Ori te poate duce sus, ori te poate duce jos. Presiunea te face să dai cei mai bun din tine.

Ce nu știe lumea despre tine?

Sunt o fire rușinoasă.

Pe teren sau la interviuri nu se vede asta.

Știu. Probabil cei care nu mă știu cred că sunt arogant.

Pari foarte dezinvolt.

Sunt dezinvolt și îmi place să socializez. Poate la o primă impresie par mai agresiv.

Câte limbi străine vorbești?

Vorbesc franceză la nivel conversațional, spaniolă, engleză și română.

Te-ai adaptat din acest punct de vedere.

Mai ales în Franța, unde eram doar doi jucători care vorbeam engleză și eram nevoit să iau lecții de franceză ca să știu ce am de făcut la antrenament pentru că nimeni nu vorbea. Chiar a fost greu.

Luai lecții?

Da, aveam în fiecare săptămână lecții cu un jucător care venise de la Swansea, Bersant Celina. Juca în naționala celor de la Kosovo. Ne duceam împreună la lecții pentru că nu înțelegeam nimic nici eu și nici el.

În Franța ai avut adversari de top și ai jucat cu câțiva dintre cei mai buni jucători ai planetei. Cum erau duelurile astea și ce te-au învățat?

În primul an când am jucat în prima ligă, am evoluat cu PSG, Marseille, Lyon. Niște dueluri care te fac fotbalist și te fac să rămâi la acel nivel. Ceva care te face să fii fotbalist.

Ce ai făcut cu primii bani câștigați în fotbal?

Mi-am luat haine și la FIFA coins, ceva prin care să-mi cumpăr fotbaliști în joc. Mi-am cheltuit toți banii pe haine și pe jocuri video pentru PlayStation. Ce-mi doream să-mi iau la cămin și nu puteam, asta am făcut cu primul salariu.

Îți vezi viața fără fotbal?

La toate lucrurile sunt cam stângaci. Dacă nu era fotbalul, tot spre partea sportivă m-aș fi apucat. Aș vrea să continui pe partea de pregătire fizică pentru că-mi place foarte mult. Asta mă atrage.

Studiezi ceva?

Am de gând pentru anul acesta să o fac.

2 goluri în 157 de minute a dat Dobre pentru Rapid în Superligă

„Eu, jucător-problemă? Nu mă consider!”

Ești un jucător-problemă, pentru că s-a vorbit despre asta?

Nu mă consider.

Dar de unde a pornit totul?

Probabil de la informații greșite, pentru că nu știu ce s-a întâmplat în interior la clubul din Portugalia. Au fost anumite discuții deoarece mi s-a spus că voi juca și a fost altfel. M-am dus la club să vorbesc și s-a interpretat. Nu este adevărat că sunt un tip problemă. Sunt un om OK și muncesc pentru șansa mea de a juca. Îmi respect colegii și pe toată lumea, și îmi fac treaba profesionist. Pe asta sunt focusat și încerc să fac zi de zi. Ce nu e în controlul meu n-am cum să schimb.

Rapidul stă bine în lupta pentru Cupa României și e calificată mai departe, dar ce a lipsit în campionat?

Nu știu ce să spun pentru că nu sunt în măsură. Toți băieții ne dorim să luăm Cupa. Suntem motivați și dau tot la antrenament și cei care joacă, dar și cei care nu. Este foarte bine pentru titulari pentru că-i face să lucreze la maximum, iar rezultatele n-o să întârzie să apară.

Ai fost și la echipa națională. Îți mai aduci aminte prima selecție?

A fost după un meci cu Boavista după ce marcasem. Mi s-a spus că trebuie să merg la națională. Vestea m-a bucurat pentru că era ceva ce-mi doream de foarte mult timp.

Cumva Portugalia îți dă amintirea primei selecții, dar și cel mai greu moment al carierei. Ce înseamnă naționala?

E un pas important pentru fiecare jucător. Să-și ajute țara să îndeplinească anumite obiective. Să câștige meciuri, să participi la o Cupă Mondială sau un Campionat European. Sunt lucruri unice în viață. Sunt lucruri care te motivează să muncești la echipa de club. Să faci tot ce-ți stă în putere să fii în cea mai bună formă, iar dacă meriți să fii chemat și să bucuri românii.

Un vers celebru de aici e: „Ăsta e Rapidul din Giulești”. Continuarea o știi, se aplică pe bune?

Clar! Vorbesc și acasă cu soția și mi se pare incredibil la fiecare meci acasă și din deplasare. Atmosfera de acolo este ceva care te face să te simți cu adevărat fotbalist. Să tragi și să obții lucruri.

Tehnică de la Neymar, viteza lui CR7

Dacă ai fi pentru o zi președintele României, ce ai schimba? Ai trăit aici și ai văzut țări mai dezvoltate, trăind în afară.

Aș face schimbări în sport. Avem jucători de calitate în sate sau lângă orașele mai mari. Sunt mulți jucători de calitate, dar nu sunt susținuți. Dacă am investi mai mult și ne-am concentra pe asta, am avea mult mai mulți atleți de succes, nu numai în fotbal.

Dacă ai putea elimina o regulă din fotbal, care ar fi aceea?

Ofsaidul. Te oprește de la gol. Dacă ai avea puțină viteză în ofsaid, n-ar mai avea nimeni nicio șansă să te prindă.

Dacă ai avea o superputere, care ar fi?

Două cred că ar fi. Să citesc mințile, ori să mă teleportez.

Dacă ar fi să aduci un rival la Rapid, pe cine ai aduce?

Aș aduce un jucător tânăr care a fost în formă maximă, care e de viitor.

Nu vrei să spui un nume?

Nu!

Dacă ar fi să iei trei calități de la niște fotbaliști, ce ai lua?

Aș lua tehnica lui Neymar, viteza din tinerețe al lui Cristiano Ronaldo, nu cea de acum de la Al Nassr și calitățile de finalizare ale lui Erling Haaland.

E Cristiano Ronaldo lângă tine și ai șansa de a-i pune trei întrebări. Care sunt?

Cum face să marcheze atât de multe goluri, cum se pregătește mental înaintea meciului și cum face față presiunii.

Ca un scenariu. Rapid joacă ultimul joc din campionat și are șansa de a lua campionatul. Ce titlu ai da în ziar dacă ai marca golul victoriei la ultima fază?

Împreună am reușit. Spun asta pentru că mă refer și la suporteri, dar și la oamenii din cadrul clubului.

1 milion de euro e cota lui Alex Dobre pe transfermarkt