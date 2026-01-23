Alex Honnold (40 de ani), un renumit expert în cățărarea solitară, va încerca să escaladeze Taipei 101, o clădire imensă de 508m, fără echipament de protecție.

Evenimentul va avea loc duminică dimineața, de la ora 3:00, în direct pe Netflix.

Netflix a anunțat că tentativa lui Honnold de a escalada Taipei 101 a fost amânată cu 24 de ore și va avea loc duminică dimineață, de la ora 3:00.

Ploaia abundentă din Taiwan nu i-a permis americanului să își înceapă ascensiunea fără risc: „Siguranța rămâne prioritatea noastră principală, vă mulțumim pentru înțelegere”.

Își riscă viața în direct! Va escalada clădirea de 508m fără protecție și știe că poate muri!

Netflix încearcă să câștige teren și în lumea sportului, de la meciuri de tenis, NFL sau box, platforma de streaming intră și pe terenul sporturilor extreme cu un eveniment mai mult decât controversat.

Alex Honnold este un Spider-Man în carne și oase. Fără costum de supererou și, deseori, fără orice fel de protecție, escaladează munți, ziduri, construcții și clădiri. Este și personajul principal al documentarului Free Solo, laureat al premiilor Oscar din 2019.

Iar în această noapte urmează o nouă provocare. Vrea să cucerească gigantul Taipei 101, locul 11 în ierarhia celor mai înalte clădiri din lume. Trebuie să se cațere până în vârf, la înălțimea de 508 metri, fără protecție. Orice pas greșit poate fi echivalent cu moartea!

O va face în direct pe Netflix, în fața a milioane de oameni din întreaga lume, într-un eveniment transmis de platformă și în România. Și e conștient că ar putea fi ultimul lucru pe care îl face:

„N-am mai urcat pe un zgârie-nori până acum. Sunt sigur că o să am ceva emoții când o să fiu la bază, dar numai pentru că e ceva total nou și nu știu cum se va simți. Mi-am petrecut 30 de ani din viață cățărându-mă pe stânci, acesta va fi prima mea construcție imensă făcută de oameni.

Forma clădirii e în așa fel încât chiar ai multe locuri în care ai putea să cazi și să nu mori, ceea ce o face cumva mai sigură decât multe alte trasee”.

Netflix, pusă la zid pentru live: „Decizie macabră și iresponsabilă”

Decizia Netflix a fost aspru criticată. Wall Street Journal a descris-o drept „voyeuristică, macabră și iresponsabilă”, în timp ce Deutsche Welle a scris că este o „transmisiune live de mare risc, un eveniment potențial fatal problematic pentru că media nu mai alege doar să documenteze, să comenteze sau să contextualizeze evenimentul, ci îl coproduce ca pe un spectacol”.

În urmă cu doar 3 luni, Balin Miller, un cățărător american de numai 23 de ani, a murit în California, în timp ce escalada traseul El Capitan din parcul Yosemite. A căzut în gol de la 700 de metri, iar decesul a fost transmis live pe contul său de TikTok.

Pentru ca o eventuală tragedie să nu fie văzută de milioanele de abonați, Netflix a decis să transmită evenimentul cu un decalaj de 10 secunde. Astfel, dacă cel mai negru scenariu se adeverește, platforma va opri transmisiunea înainte ca imaginile să ajungă la privitori.

Aproape 1 milion de dolari pariați pe soarta lui Alex Honnold!

Pe platforma Polymarket există în acest moment cote pentru două pariuri legate de eveniment. Suma totală mizată se ridică la aproape un milion de dolari.

Se poate miza pe durata ascensiunii, unde intervalul 75-90 de minute a strâns deja peste 115.000 de dolari.

A doua opțiune este una morbidă: „Va reuși Alex Honnold să escaladeze fără protecție Taipei 101?”. Deși nu o spune direct, varianta nu, cotată cu 5% șanse, implică și decesul acestuia.

