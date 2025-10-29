Alex Irimia, 19 ani, jucător împrumutat de Dinamo la Metaloglobus, a suferit o accidentare gravă

Mijlocașul are o ruptură de ligamente în zona gleznei și nu va juca anul acesta, urmând să revină aproape de primăvara 2026.

El se va opera și va sta pe margine aproximativ 4 luni, scrie iamsport.ro.

Accidentarea a survenit la un antrenament, când Irimia a fost contrat la minge de un jucător venit în probe la formația antrenată de Mihai Teja.

Tânărului fotbalist i-a fugit piciorul și diagnosticul a fost unul dur pentru el. Va fi nevoit să se și opereze.

Alex Irimia, care joacă la Metaloglobus alături de fratele său geamăn, David (fundaș dreapta) a prins 391 de minute în 13 meciuri de Liga 1, după promovarea istorică a bucureștenilor pe prima scenă.

Gemenii Irimia au fost în lotul lui Dinamo în sezonul promovării „câinilor” (2022-2023), apoi au rămas sub contract cu clubul, dar au fost împrumutați pentru a prinde minute.

