Patronul echipei, pe teren UPDATE La 61 de ani a jucat în Cupa României cu U Craiova, pe „Oblemenco”: a mai evoluat și în 2017, cu FCSB
Aurelian Ghișa FOTO: Facebook
Patronul echipei, pe teren UPDATE La 61 de ani a jucat în Cupa României cu U Craiova, pe „Oblemenco”: a mai evoluat și în 2017, cu FCSB

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 29.10.2025, ora 20:21
alt-text Actualizat: 29.10.2025, ora 20:35

Ghișa a fost introdus de Vasile Miriuță în locul lui Alexandru Pop, când scorul era deja 4-1 pentru olteni.

20:20 Ghișa a intrat în minutul 89, în Sănătatea Cluj - U Craiova

Patronul ardelenilor a evoluat câteva minute, cu numărul 55 pe spate:

Captură Prima Sport Captură Prima Sport
Captură Prima Sport

După meci, acesta a vorbit despre experiența avută, la Prima Sport:

„Probabil le inspir și jucătorilor puțină încredere și dorință de a face performanță. La 1-0, încă speram să smulgem măcar un punct.

Dar experiența și-a spus cuvântul. Cu schimbările făcute, Rădoi a dus jocul spre victoria Universității. Ne bucurăm că am jucat aici, a fost o experiență extraordinară, ne bucurăm că am trăit fotbalul aici, în Bănie.

Aici se trăiește fotbalul, am simțit asta. Un public extraordinar. Universitatea are întotdeauna susținerea acestui public, le doresc să se bucure de fotbal.

Am pasiune pentru fotbal, nu vreau să mă las bătut niciodată. Întotdeauna mă gândesc că pot merge mai departe, să angrenez jucătorii, echipa tehnică, să arătăm că și la Liga 3 se paote face performanță. E un exemplu clar, până în minutul 60 am fost acolo”.

Știrea inițială Aurelian Ghișa, patronul de la Sănătatea Cluj, pe foaia de joc la partida cu U Craiova

Patronul-președinte al formației clujene a explicat că a fost de mai multe ori prezent pe banca de rezerve atunci când echipa nu avea destui jucători în lot.

„Întotdeauna sunt pregătit de joc. Dacă este nevoie de mine și se consideră că ajut echipa, bineînțeles că o să intru să pun umărul.

În fiecare an fac vizita medicală cu echipa. Nu am mai jucat, dar am fost pe bancă în câteva meciuri, când echipa avea nevoie de jucători. Putem face o schimbare tactică, tragem de timp. Eu n-am ratat niciun 11 metri în meciuri oficiale.

Mă bucur că am șansa să fiu aici. Am mai jucat în 2017 cu FCSB. N-am prea avut timp de pregătire, pentru că am avut meciul de campionat și au mai fost doar trei zile, pentru că apoi am plecat la drum”, a declarat Aurelian Ghișa, conform digisport.ro.

Cu puțin timp înainte de fluierul de start al partidei de pe „Ion Oblemenco”, Ghișa a intrat în direct la Digi Sport pe apel video, chiar de pe gazon.

Aurelian Ghișa: „Le-am promis o primă, e ceva ce nu s-a mai întâmplat”

Pentru a-și motiva jucătorii, finanțatorul de la Sănătatea le-a promis acestora o primă în cazul unei victorii.

„Le-am promis o primă de joc, da. Le-am transmis să aibă plăcerea de a juca, să se bucure de acest moment și să lase banii pentru mai încolo.

Cu siguranță că va fi o primă frumoasă, eu m-am gândit la 500 de euro, e ceva ce nu s-a mai întâmplat”, a mai adăugat Aurelian Ghișa.

Vasile Miriuță a patronul își va face apariția pe teren în ultimele minute ale partidei: „Îl bag pe final pe domnul Ghișa. La ce face pentru echipa asta, merită”, a spus antrenorul, potrivit gsp.ro.

00:18
