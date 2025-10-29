Dinamo și Rapid, bune de plată Sancțiunile dictate după derby-ul de pe Arena Națională + Și FCSB a fost amendată +8 foto
Rapid FOTO: COLAJ
Dinamo și Rapid, bune de plată Sancțiunile dictate după derby-ul de pe Arena Națională + Și FCSB a fost amendată

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 29.10.2025, ora 19:00
Actualizat: 29.10.2025, ora 19:01
  • Dinamo și Rapid și-au aflat sancțiunile după incidentele de la derby-ul de pe Arena Națională, meci câștigat de giuleșteni cu 2-0.
  • FCSB a fost sancționată de Comisia de Disciplină pentru ce s-a întâmplat la finalul meciului cu Metaloglobus, scor 1-2.

Liga Profesionistă de Fotbal a publicat deciziile Comisiei de Disciplină din cadrul FRF, după ședința de miercuri, 29 octombrie.

Dinamo, Rapid și FCSB, sancționate de Comisia de Disciplină

Dinamo a primit trei sancțiuni ca urmare a incidentelor de la meciul cu Rapid, însă va fi nevoită să achite doar amenda primită pentru abaterea cea mai gravă, respectiv 11.250 lei.

De cealaltă parte, Rapid e și ea bună de plată. Giuleștenii vor trebui să plătească aceeași sumă precum „câinii”.

Sancțiunile vin ca urmare a mai multor bannere vulgare afișate de cele două galerii la partida de pe Arena Națională, dar și pentru scandări rasiste.

Mesajele galeriei lui Dinamo la adresa Rapidului
Mesajele galeriei lui Dinamo la adresa Rapidului

Mesajele galeriei lui Rapidului la adresa lui Dinamo Mesajele galeriei lui Dinamo la adresa Rapidului
+8 Foto
Și după celălalt meci din etapa #13 care a adus față în față două echipe din București, Metaloglobus și FCSB, au fost dictate sancțiuni.

Campioana en-titre a României a primit o amendă în valoare de 7.500 de lei.

După încheierea partidei, pe stadionul din Clinceni a avut loc un conflict între suporteri și jucătorii antrenați de Elias Charalambous, principalul vizat fiind Denis Alibec, atacantul „roș-albaștrilor”.

Metaloglobus - FCSB FOTO GOLAZO (11).jpg
Metaloglobus - FCSB FOTO GOLAZO (11).jpg

Galerie foto (75 imagini)

Metaloglobus - FCSB. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
+75 Foto
Alte sporturi
18:07
Nationala
18:05
Facturile electricitate cresc din nou de la 1 noiembrie. Este a patra scumpire din ultimele luni / Cât vom plăti în plus și unde se duc banii
Facturile electricitate cresc din nou de la 1 noiembrie. Este a patra scumpire din ultimele luni / Cât vom plăti în plus și unde se duc banii
Facturile electricitate cresc din nou de la 1 noiembrie. Este a patra scumpire din ultimele luni / Cât vom plăti în plus și unde se duc banii
Campionate
00:18
Superliga
00:04
Cupa Romaniei
00:24
Cupa Romaniei
29.10
Știri ultima oră
00:18
00:24
00:04
23:54
Diverse
29.10
Superliga
29.10
Diverse
29.10
Superliga
29.10
