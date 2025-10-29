Dinamo și Rapid, bune de plată Sancțiunile dictate după derby-ul de pe Arena Națională + Și FCSB a fost amendată

Dinamo și Rapid și-au aflat sancțiunile după incidentele de la derby-ul de pe Arena Națională, meci câștigat de giuleșteni cu 2-0.

FCSB a fost sancționată de Comisia de Disciplină pentru ce s-a întâmplat la finalul meciului cu Metaloglobus, scor 1-2.

Liga Profesionistă de Fotbal a publicat deciziile Comisiei de Disciplină din cadrul FRF, după ședința de miercuri, 29 octombrie.

Dinamo, Rapid și FCSB, sancționate de Comisia de Disciplină

Dinamo a primit trei sancțiuni ca urmare a incidentelor de la meciul cu Rapid, însă va fi nevoită să achite doar amenda primită pentru abaterea cea mai gravă, respectiv 11.250 lei.

De cealaltă parte, Rapid e și ea bună de plată. Giuleștenii vor trebui să plătească aceeași sumă precum „câinii”.

Sancțiunile vin ca urmare a mai multor bannere vulgare afișate de cele două galerii la partida de pe Arena Națională, dar și pentru scandări rasiste.

Și după celălalt meci din etapa #13 care a adus față în față două echipe din București, Metaloglobus și FCSB, au fost dictate sancțiuni.

Campioana en-titre a României a primit o amendă în valoare de 7.500 de lei.

După încheierea partidei, pe stadionul din Clinceni a avut loc un conflict între suporteri și jucătorii antrenați de Elias Charalambous, principalul vizat fiind Denis Alibec, atacantul „roș-albaștrilor”.

