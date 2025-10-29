„Să fie monitorizat!”  Dinamo a mutat un jucător la Săftica, din cauza problemelor de adaptare: „Bucureștiul i-a schimbat modul de viață” +8 foto
„Să fie monitorizat!" Dinamo a mutat un jucător la Săftica, din cauza problemelor de adaptare: „Bucureștiul i-a schimbat modul de viață"

alt-text Florin Voicu
Publicat: 29.10.2025, ora 18:34
alt-text Actualizat: 29.10.2025, ora 18:39
  • Dinamovistul Cristian Mihai (21 de ani), s-a accidentat și va lipsi în următoarele săptămâni.

Mijlocașul a suferit o fractură de maleolă (la gleznă) și a fost văzut deplasându-se în cîrje, în timp ce asista din tribună la meciul FC Dinamo - CS Dinamo 3-1, din Cupa României.

„Câinii” l-au pierdut pentru următoarea perioadă și pe Maxime Sivis, care a suferit o leziune fibrilară la gamba stângă, în meciul de marți seară.

Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a vorbit despre situația lui Cristi Mihai, precizând că fotbalistul născut la Arad a avut probleme cu adaptarea în Capitală.

„Am hotărât să stea la Săftica (n.r. în cantonamentul echipei) în perioada asta, să câștige în fiecare zi toate orele alea pentru a face recuperarea cum trebuie, pentru a face toate procedurile de care are nevoie.

În același timp, să fie monitorizat pentru tot ce are el, să nu piardă din ce ar putea să facă în perioada asta, sală sau alte lucruri, pentru că este un jucător în care credem și chiar trebuie să aibă un tratament special.

Cumva Bucureștiul i-a schimbat lui modul de viață și, evident, noi considerând că e un jucător profesionist, a fost lăsat să se descurce singur.

Dar cred că are nevoie de un pic de sprijin în perioada asta și în următoarele luni. O să vorbim după, o să vedeți că va redeveni cel care a impresionat când a venit în cantonament”, a declarat Nicolescu pentru 48 TV, canalul oficial de YouTube al clubului Dinamo.

