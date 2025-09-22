Alex Mitriță (30 de ani) a anunțat că se retrage de la echipa națională a României.

Motivul invocat de fotbalistul care evoluează în China, în rândurile de mai jos.

Vestea a fost dată în urmă cu câteva minute, pe contul oficial de Instagram al jucătorului, dar și pe pagina echipei naționalei și pe site-ul frf.ro.

Alex Mitriță a adunat 26 de selecții în tricoul naționalei. A marcat 4 goluri.

Alex Mitriță s-a retras de la națională!

Redăm, mai jos, mesajul fotbalistului care evoluează în China, la Zhejiang FC.

„După aproape 14 ani de când am îmbrăcat pentru prima dată tricoul unui lot național și peste 7 ani de la debutul la prima reprezentativă, a venit momentul unei decizii dificile, dar necesare: mă retrag de la echipa națională a României.

Îmi amintesc cu emoție prima convocare la un lot de juniori. Eram un copil cu visuri mari, iar emoțiile trăite atunci rămân vii și azi. Debutul la prima reprezentativă a fost momentul în care m-am simțit cu adevărat fotbalist: să-ți auzi imnul și să porți pe umeri speranța unei țări e greu de descris, dar nu îl voi uita niciodată.

La 30 de ani, trebuie să fac alegeri dificile. Joc în China, distanțele sunt mari, iar timpul scurt face dificilă prezența constantă la echipa națională.

Mai am doar câțiva ani la nivel înalt și vreau să îmi concentrez energia pe viitorul meu și al familiei.

Este o decizie luată cu sufletul strâns, dar în care cred că este cea mai bună alegere. Vă rog să o respectați fără speculații, pentru că echipa națională are nevoie de liniște și susținere totală.

Mulțumesc selecționerilor, staff-ului și colegilor, pentru că m-au ajutat să cresc și să dau tot ce am mai bun pentru culorile României. Și vouă, suporterilor, vă mulțumesc din suflet – fără voi fotbalul nu ar fi la fel de frumos. Fiecare încurajare a contat enorm pentru mine.

Naționala va rămâne mereu în inima mea. Chiar dacă nu voi mai juca pentru România, voi fi mereu un suporter al echipei și voi trăi cu emoție fiecare meci al tricolorilor. Hai, România!”.

Mesajul echipei naționale pentru Mitriță: „Baftă multă, Alex”

Federația a preluat mesajul fotbalistului și l-a postat pe pagina de Facebook a primei reprezentative:

„Echipa națională îi mulțumește lui Alex Mitriță pentru toate contribuțiile sale și îi urează mult succes mai departe în carieră! Baftă multă, Alex! ”.

