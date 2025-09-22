Ia Lamine Yamal Balonul de Aur? Perla de la Barcelona are 20 de invitați la ceremonie: „E gata să organizeze o petrecere privată la Paris”
Lamine Yamal/ Foto: IMAGO
Ia Lamine Yamal Balonul de Aur? Perla de la Barcelona are 20 de invitați la ceremonie: „E gata să organizeze o petrecere privată la Paris"

alt-text Alexandru Smeu
Publicat: 22.09.2025, ora 14:01
Actualizat: 22.09.2025, ora 15:10

Lamine Yamal este pregătit pentru participarea la a doua sa gală a decernării Balonului de Aur.

Anul trecut, starul Barcelonei a câștigat trofeul Kopa, premiul acordat pentru cel mai bun tânăr jucător sub 21 de ani, iar acum se află printre favoriții la câștigarea marelui trofeu.

Lamine Yamal, gata să organizeze o petrecere privată dacă va câștiga

Deși majoritatea specialiștilor îl dau câștigător pe Ousmane Dembele (28 de ani, PSG), suspansul rămâne, la fel ca anul trecut, până în ultimul moment.

Conform Marca, nimeni din lumea fotbalului nu știe încă cine va fi câștigătorul.

Presa din Spania scrie că, Lamine Yamal are deja un plan, în cazul în care îl va depăși pe jucătorul francez la numărul de voturi.

Cunoscut pentru stilul său excentric de pe teren, dar și din afara lui, starul Barcelonei este gata să organizeze o petrecere privată, chiar la Paris, dacă va câștiga Balonul de Aur, dezvăluie Mundo Deportivo.

De altfel, sursa citată relatează faptul că jucătorul în vârstă de 18 ani ia 20 de membri ai familiei și prieteni la ceremonie.

Această încredere a fost văzută de unii ca un semn că tânărul se simte deja învingător.

Dacă acest lucru se va întâmpla, Yamal va deveni cel mai tânăr câștigător al trofeului care se decernează încă din 1956, la 18 ani, 3 luni și 9 zile.

TOP 5 cei mai tineri câștigători ai Balonului de Aur

  • Ronaldo Nazario – 21 de ani, 3 luni si 5 zile, în 1997
  • Michael Owen – 22 de ani si 4 zile, în 2001
  • Lionel Messi – 22 de ani, 5 luni si 7 zile, în 2009
  • George Best – 22 de ani, 7 luni si 2 zile, în 1968
  • Oleg Blokhin – 23 de ani si 55 de zile, în 1975

Care sunt nominalizările pentru „Cel mai bun jucător”

  • Jude Bellingham (Anglia/Real Madrid)
  • Ousmane Dembele (Franţa/PSG)
  • Gianluigi Donnarumma (Italia/PSG,Manchester City)
  • Desire Doue (Franţa/PSG)
  • Denzel Dumfries (Olanda/Inter Milano)
  • Sehrou Guirassy (Guineea/Dortmund)
  • Erling Haaland (Norvegia/Manchester City)
  • Viktor Gyokeres (Suedia/Sporting CP)
  • Achraf Hakimi (Maroc/PSG)
  • Harry Kane (Anglia/Bayern Munchen)
  • Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/Napoli, apoi PSG)
  • Robert Lewandowski (Polonia/FC Barcelona)
  • Alexis McAllister (Argentina/Liverpool)
  • Lautaro Martinez (Argentina/Inter Milano)
  • Scott McTominay (Scoţia/Napoli)
  • Kylian Mbappe (Franţa/Real Madrid)
  • Nuno Mendes (Portugalia/PSG)
  • Joao Neves (Portugalia/PSG)
  • Pedri (Spania/FC Barcelona)
  • Cole Palmer (Anglia/Chelsea)
  • Michael Olise (Franţa/Bayern Munchen)
  • Raphinha (Brazilia/FC Barcelona)
  • Declan Rice (Anglia/Arsenal)
  • Fabian Ruiz (Spania/PSG)
  • Virgil van Dijk (Olanda/Liverpool)
  • Vinicius (Brazilia/Real Madrid)
  • Mohamed Salah (Egipt/Liverpool)
  • Florian Wirtz (Germania/Bayer Leverkusen)
  • Vitinha (Portugalia/PSG)
  • Lamine Yamal (Spania/FC Barcelona)

Este pentru al doilea an consecutiv când nici Lionel Messi (38 de ani), nici Cristiano Ronaldo (40 de ani) nu au fost incluși pe lista nominalizaților.

