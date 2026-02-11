Bublik, exasperat de adversar VIDEO. A izbucnit în timpul meciului:  „Eu sunt Djokovic,  în comparație cu tipul ăsta”

Alexander Bublik (28 de ani, #10 ATP) a avut o ieșire în stilul său caracteristic, miercuri, la turneul ATP 500 de la Rotterdam.

Ținta kazahului a fost Hubert Hurkacz (29 de ani, #70 ATP), adversarul său. L-a învins greu, după trei seturi lungi, scor (2)6-7, 7-6(1), 7-5.

Bublik e cunoscut drept unul dintre „băieții răi” din circuitul ATP. Nu-și ascunde niciodată gândurile, iar la competiția din Țările de Jos a oferit un nou episod memorabil.

Alexander Bublik, despre Hubert Hurkacz: „Eu sunt Djokovic pe lângă tipul ăsta”

După ce nu a reușit să obțină nicio minge de break în primele 10 gameuri în care Hurkacz s-a aflat la serviciu, Bublik s-a întors spre antrenorul său și s-a plâns de stilul de joc al uriașului de 1,96m.

„As, as, dublă greșeală, dublă greșeală, dublă greșeală, as, as, dublă greșeală, as, as, dublă greșeală. Ce naiba e asta? Și oamenii spun de mine că nu am ritm. La naiba, sunt Djokovic comparativ cu tipul ăsta”, a afirmat Bublik, iritat.

25 de ași a bifat Hubert Hurkacz în meciul cu Alexander Bublik. A comis și 9 duble greșeli

Kazahul nu s-a oprit aici. A fost tare deranjat de faptul că este nevoit să joace în primul tur împotriva unui jucător care și-a făcut un nume în circuit prin serviciul său puternic, greu de contracarat.

„De ce eu? De ce mereu eu? Sunt vreo 20 de jucători care nu știu să joace tenis, uită-te pe tablou… și eu ajung să joc împotriva lui”, a mai spus Bublik, menționând că ar dori să cunoască „tactica” polonezului, susținând că acesta nu are nicio strategie pe teren.

În august 2024, Hurkacz ocupa locul 6 în clasamentul ATP. A suferit o accidentare gravă la genunchi, a fost operat în iulie 2025 și a revenit pe teren abia la începutul acestui an. Mult mai jos în ierarhie, pe 70.

Bublik :They tell me I have no rhythm. I'm a fucking Djokovic compared to him. pic.twitter.com/p3JwP8zYCL — Tennis World (@DOUZIE25) February 11, 2026

Hubert a servit pentru victorie la scorul de 5-4 în setul secund, după ce îl câștigase pe primul la tiebreak (la 2), însă Bublik a revenit la timp. A făcut primul său break (după trei duble greșeli ale adversarului), s-a impus și el într-un tiebreak (la 1) și a avut câștig de cauză în setul decisiv, scor 7-5.

Bublik’s reaction to Hubi Hurkacz serving 3 double faults in the game when he was serving for the match in Rotterdam



He’s in disbelief too 😂😂😂 pic.twitter.com/kDAr2AOD4w — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 11, 2026

Sascha va juca în optimile de finală împotriva germanului Jan-Lennard Struff (35 de ani, #82 ATP).

