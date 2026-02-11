Sancțiuni aspre  Ce amendă a primit clubul Rapid după derby-ul cu Petrolul + Csikszereda nu a scăpat nici ea

Rapid a primit nota de plată după incidentele de la derby-ul cu Petrolul, scor 1-1, din etapa #26 a Ligii 1.

Giuleștenii au ratat marți seară primul obiectiv al acestui sezon, după ce au fost eliminați din Cupa României, iar acum a venit o nouă veste proastă: clubul s-a ales și cu o amendă aspră din partea Comisiei de Disciplină din cadrul FRF.

Rapid, amendă de aproape 57.000 de lei după derby-ul cu Petrolul

„Alb-vișiniii” au primit o nouă amendă, de 12.000 de euro, de această dată din partea Comisiei, după ce Jandarmeria a aplicat alte sancțiuni severe în seara partidei.

„Introducerea de băuturi alcoolice, obiecte şi

materiale explozive, incendiare şi fumigene, substanţe toxice, halucinogene şi iritante, plus afişarea sub orice formă de inscripţii rasiste, xenofobe şi jignitoare, scandarea de cuvinte/expresii jignitoare şi obscene ori emiterea de sunete în scop jignitor” au fost părțile din regulament în baza cărora au fost aplicate amenzile.

Cum arată decizia Comisiei de Disciplină:

„FC Rapid 1923 vs. ACS Petrolul 52 – Incidente, eliminare Dulca Marco Alexandru (oaspeți) - În temeiul art. 63.1.g, raportat la art. 63.2.1 din RD al FRF, se sancționeză jucătorul Dulca Marco Alexandru cu suspendare pentru un meci și penalitate sportivă de 740 lei.

În temeiul art. 82.1 și 3.b, raportat la art. 83.2.c din RD al FRF, cu aplicarea art. 54.2 din RD, se sancționează clubul FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 16.875 lei.

În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 56.952 lei.

În conformitate cu prevederile art. 45.1 din RD, clubul FC Rapid 1923 SA va executa sancțiunea pentru abaterea cea mai gravă, respectiv penalitate sportivă de 56.952 lei.

În temeiul art.82.2 și 3.b raportat la art.83.2.c din RD al FRF cu aplicarea art. 54.2 din RD, se sancționeză clubul ACS Petrolul 52 cu penalitate sportivă de 16.875 lei.

În temeiul art. 82.2 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționeză clubul ACS Petrolul 52 cu penalitate sportivă de 11.250 lei.

În conformitate cu prevederile art. 45.1 din RD, clubul ACS Petrolul 52 va executa sancțiunea pentru abaterea cea mai gravă, respectiv penalitate sportivă de 16.875 lei”.

Csikszereda, amendată pentru rasism și xenofobie

Formația din Miercurea Ciuc nu a fost nici ea iertată de Comisie, după mai multe derapaje ale suporterilor, care au avut acte de rasism și xenofobie, interzise prin regulamentul FRF.

Ciucanii s-au ales astfel cu o amendă de aproape 38.000 de lei (7.500 de euro).

„FK Csikszereda M.Ciuc vs. AFC UTA Arad – Incidente - În temeiul art. 54.6 din RD, se sancționează clubul FK Csikszereda cu penalitate sportivă de 37.968,75 lei”, se arată în decizia Comisiei, în cadrul aceleiași ședințe.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport