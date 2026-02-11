„Nu-i voi trăda” Gestul unui sportiv ucrainean la Jocurile Olimpice, în memoria celor decedați în război, deși a fost interzis de CIO: „Ar trebui să-mi permită”

- Vladyslav Heraskevych (27 de ani), sportiv ucrainean de skeleton, le-a adus un omagiu mai multor sportivi din țara natală, la antrenamentul său de marți, de la Jocurile Olimpice de Iarnă.
Reprezentantul Ucrainei la JO de la Milano-Cortina 2026 nu a ținut cont de faptul că acțiunea sa este interzisă de Comitetul Internațional Olimpic și a concurat cu o cască cu imaginile celor decedați în războiul din Ucraina.
Vladyslav Heraskevych, omagiu pentru sportivi ucraineni decedați în război
Heraskevych a efectuat marți o a treia sesiune oficială de antrenament la skeleton, înainte de proba oficială, și a încălcat regulile competiției.
Sportivul ucrainean s-a antrenat cu o cască pe care erau afișate chipurile a 24 de compatrioți de-ai săi, morți în ultimii ani în războiul din Ucraina, deși CIO i-a interzis să concureze astfel.
„Cred că ar trebui să mi se permită să concurez cu această cască și să aduc un omagiu membrilor familiei olimpice, care și-au pierdut viața.
Am purtat-o ieri (n.r. - la alt antrenament), am purtat-o astăzi (n.r. - la antrenamentul marți), o voi purta mâine (n.r. - astăzi, miercuri) și o voi purta și în ziua cursei.
Datorită sacrificiului lor, putem concura aici ca echipă. Nu-i voi trăda. Merită să fie alături de mine în ziua competiției”, a declarat Vladyslav Heraskevych, potrivit marca.com.
Competiția de skeleton de la Jocurile Olimpice este programată pentru joi, 12 februarie.
Ce spune regulamentul de la Jocurile Olimpice în privința acestor acțiuni
Regula numărul 50 din Carta Olimpică precizează următorul lucru:
„Nu sunt permise demonstrații sau propagandă politică, religioasă sau rasială de niciun fel, la nicio locație olimpică sau în altă zonă”.
Heraskevych a mai avut un gest similar, în urmă cu 4 ani, tot la Jocurile Olimpice de iarnă, la Beijing, unde afișat mesajul: „Fără război în Ucraina”.