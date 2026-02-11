„Nu-i voi trăda” Gestul unui sportiv ucrainean la Jocurile Olimpice, în memoria celor decedați în război, deși a fost interzis de CIO: „Ar trebui să-mi permită”

Vladyslav Heraskevych (27 de ani), sportiv ucrainean de skeleton, le-a adus un omagiu mai multor sportivi din țara natală, la antrenamentul său de marți, de la Jocurile Olimpice de Iarnă.

Reprezentantul Ucrainei la JO de la Milano-Cortina 2026 nu a ținut cont de faptul că acțiunea sa este interzisă de Comitetul Internațional Olimpic și a concurat cu o cască cu imaginile celor decedați în războiul din Ucraina.

Vladyslav Heraskevych, omagiu pentru sportivi ucraineni decedați în război

Heraskevych a efectuat marți o a treia sesiune oficială de antrenament la skeleton, înainte de proba oficială, și a încălcat regulile competiției.

Sportivul ucrainean s-a antrenat cu o cască pe care erau afișate chipurile a 24 de compatrioți de-ai săi, morți în ultimii ani în războiul din Ucraina, deși CIO i-a interzis să concureze astfel.

„Cred că ar trebui să mi se permită să concurez cu această cască și să aduc un omagiu membrilor familiei olimpice, care și-au pierdut viața.

Am purtat-o ​​ieri (n.r. - la alt antrenament), am purtat-o ​​astăzi (n.r. - la antrenamentul marți), o voi purta mâine (n.r. - astăzi, miercuri) și o voi purta și în ziua cursei.

Datorită sacrificiului lor, putem concura aici ca echipă. Nu-i voi trăda. Merită să fie alături de mine în ziua competiției”, a declarat Vladyslav Heraskevych, potrivit marca.com.

Competiția de skeleton de la Jocurile Olimpice este programată pentru joi, 12 februarie.

Vladyslav Heraskevych și casca pe care a pregătit-o pentru JO. Foto: captură video Instagram

Ce spune regulamentul de la Jocurile Olimpice în privința acestor acțiuni

Regula numărul 50 din Carta Olimpică precizează următorul lucru:

„Nu sunt permise demonstrații sau propagandă politică, religioasă sau rasială de niciun fel, la nicio locație olimpică sau în altă zonă”.

Heraskevych a mai avut un gest similar, în urmă cu 4 ani, tot la Jocurile Olimpice de iarnă, la Beijing, unde afișat mesajul: „Fără război în Ucraina”.

