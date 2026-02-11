U-BT Cluj Napoca a obținut calificarea în optimile de finală ale EuroCup, după ce s-a impus fără drept de apel în fața celor de la Aris Salonic, scor 111-92.

Aflată cu sabia deasupra capului înaintea ultimei etape din EuroCup, U-BT Cluj Napoca nu a avut milă de Aris Salonic, într-un meci decisiv pentru calificarea în fazele superioare ale celei de-a doua competiții europene intercluburi în baschetul masculin.

U- BT Cluj Napoca s-a calificat în optimile EuroCUP

Susținuți frenetic de cei 10.000 de spectatori prezenți în BT Arena, jucătorii formației antrenate de Mihai Silvășan au avut probleme doar în startul meciului, atunci când grecii și-au deschis un avantaj de 8 puncte (1-9).

Campioana României a călcat pedala de accelerație, iar până la finalul primelor 10 minute a reușit să întoarcă scorul în favoarea sa (31-21).

Sferturile doi și trei au fost la discreția alb-negrilor, care la un moment dat, s-au distanțat și la 22 de puncte (80-58).

Aris a încercat să alerge după egalare, însă U BT-Cluj nu a slăbit ritmul, iar în cele din urmă s-a impus, scor 111-92.

Iverson Molinar (26 de ani) a fost cel mai bun realizator al echipei conduse de Mihai Silvășan, cu 20 de puncte, două recuperări și 7 pase decisive.

S-au mai remarcat Karel Guzman (31 de ani) și Daron Russell (27 de ani), ambii cu câte 19 puncte.

Cel mai bun marcator al oaspeților a fost Bryce Jones (31 de ani). Fostul jucător al celor de la U-BT Cluj a totalizat 24 de puncte, la care a mai adăugat 9 recuperări și tot atâtea pase decisive.

În urma acestui rezultat, campioana României a terminat pe locul 6 în grupa A, iar pentru un loc în sferturile de finală ale EuroCup va da peste ocupanta locului 3 din grupa B. Bătălia pentru această poziție se dă între Turk Telekom (Turcia) și Buducnost (Muntenegru).

De partea cealaltă, Aris și-a încheiat aventura europeană, după ce a încheiat pe locul 7, primul sub linie.

U-BT Cluj va evolua în Final 8-ul Cupei României

În acest weekend la Oradea Arena va avea loc Final 8-ul Cupei României, competiție unde va fi implicată și U-BT Cluj.

Pentru un loc în semifinale, alb-negrii vor înfrunta Steaua, într-o partidă programată duminică, cu începere de la ora 17:00.

În cazul în care va reuși calificarea în careul de ași, campioana României va da piept cu învingătoarea partidei Dinamo - CS Vâlcea.

7 Cupe ale României a câștigat U-BT Cluj ( 1995, 2016, 2017, 2018, 2020, 2023 și 2024)

